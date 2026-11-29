پلیس انگلیس در میانه بررسی شکایت‌های سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان در ساوت‌همپتون، بیش از ۳۰ نفر را دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از گاردین، سخنگوی پلیس همپشایر و جزیره وایت انگلیس گفت: ما در حال انجام تحقیقات در مورد نگرانی‌های مطرح‌شده در مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان هستیم و به‌عنوان بخشی از این تحقیقات پیچیده، ۳۳ نفر را دستگیر کرده‌ایم؛ این امر باعث شد بتوانیم بیش از ۸۰ تلفن همراه و هرگونه وسیله مرتبط دیگری را که ممکن است به تحقیقات مداوم ما کمک کند، توقیف کنیم.

وی افزود: تحقیقات جامعی در مورد گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان در ساوت‌همپتون در حال انجام است.

براساس اعلام پلیس همپشایر، این جرایم جنسی در مناطق پورتسموث و ساوت‌همپتون در ماه‌های‌آوریل و مه (فروردین و اردیبهشت) رخ داده است.

رئیس شورای شهر ساوت‌همپتون با بیان اینکه این گزارش‌ها عمیقا نگران‌کننده هستند؛ اعلام کرد: ما با پلیس همکاری می‌کنیم تا از هر طریق ممکن از تحقیقات آن‌ها حمایت کنیم تا اطمینان حاصل شود که هر کسی که مسئول این جنایت‌های هولناک است، به دست عدالت سپرده شود.

در عین حال، اسکای‌نیوز گزارش داد که بازماندگان سوءاستفاده جنسی خواستار لغو مستند هیو ادواردز، گوینده خبر سابق بی‌بی‌سی از کانال ۴ شدند.

ائتلافی از بازماندگان سوءاستفاده جنسی، خیریه‌ها و اتحادیه پخش BECTU در نامه‌ای سرگشاده به کانال ۴ تاکید کردند: دادن وقت پخش به یک مجرم جنسی کودک محکوم، اقدامی غیرمسئولانه است.

در این نامه آمده است: به‌عنوان بازماندگان خشونت جنسی و سوءاستفاده جنسی از کودکان، متحد شده‌ایم تا از کانال ۴ بخواهیم پخش برنامه «هیو ادواردز- گناهکار» را متوقف کند؛ این موضوع عمیقا ناراحت‌کننده و توهینی به هر بازمانده‌ای در انگلیس است که آسیب‌های این جنایت‌ها را متحمل می‌شود؛ در حالی که ما هر روز برای شنیده شدن، باور شدن و ارائه دقیق در رسانه‌ها تلاش می‌کنیم، یک مجرم محکوم، بستری را برای کم‌اهمیت جلوه دادن و توجیه سوءاستفاده خود فراهم می‌کند.

این مستند که قرار است سه‌شنبه پخش شود، زندگی این گوینده خبر رسواشده را پس از محکومیتش دنبال می‌کند.

ادواردز در جولای ۲۰۲۴ (تیر/ مرداد ۱۴۰۳) به سه فقره اتهام تهیه تصاویر مستهجن از کودکان اعتراف کرد؛ وی همچنین اعتراف کرد که ۴۱ عکس در واتس‌اپ، از جمله هفت عکس از جدی‌ترین نوع، داشته است.

هیوز در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) به ۶ ماه زندان محکوم شد که به مدت ۲ سال به حالت تعلیق درآمد.