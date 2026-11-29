

به گزارش مرزبانی فراجا، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد تعرض و همچنین اقدام خرابکارانه اشرار مسلح در نوار مرزی مطلع شدند و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی جنوب شرق کشور را در دستور کار قرار دادند.

جاویدان با اشاره به محاصره عملیاتی اشرار مسلح توسط مرزبانان، افزود: مرزبانان در درگیری مسلحانه با اشرار مسلح؛ توانستند با برتری عملیاتی و رزمی اشرار مسلح را زمین‌گیر و ۹ نفر از آنان را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: در بازرسی از بار همراه این اشرار مسلح ۸ نفر مرد و یک نفر زن، تعداد سه قبضه سلاح کلاش، دو قبضه کلت، یک نارنجک جنگی دستی، چهار تیغه خشاب، ۱۷۵ فشنگ جنگی کلاش، دو عدد دوربین دید در روز به همراه یک دستگاه گوشی و فلش کشف شد.

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: امنیت کنونی مرزهای جنوب شرق کشور نتیجه هوشیاری و همراهی مردم خونگرم منطقه با مأموران مرزبانی و سایر دستگاه‌های امنیتی است و قطعاً تداوم آن نیز بدون مشارکت جدی آنها میسر نخواهد شد.