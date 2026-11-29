

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور از دیروز، اظهار داشت: روز دوشنبه گستره فعالیت این سامانه تمام نوار غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب اصفهان و قم را دربر می‌گیرد. همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل و گیلان نیز افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شمالی و کاهش دما رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: روز سه‌شنبه فعالیت سامانه بارشی در این مناطق تقویت می‌شود و به غرب مازندران و فارس نیز گسترش می‌یابد.

وی افزود: روز چهارشنبه ضمن تشدید بارش‌ها در غرب کشور، در مناطقی از جنوب، شمال شرق و برخی مناطق مرکزی کشور نیز بارندگی ادامه خواهد داشت.

این مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به کاهش محسوس دما در روزهای آینده گفت: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه غربی کشور کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مرتفع و سردسیر نیز بارش برف رخ خواهد داد. همچنین در غرب و جنوب غرب کشور مه‌آلودگی و کاهش دید و در برخی نقاط رگبار باران و رعدوبرق مورد انتظار است.

افزایش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی تا دوشنبه

ضیائیان با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در روزهای آینده افزود: تا صبح دوشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور، به دلیل تجمع آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: طی امروز و دو روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود. تا روز دوشنبه به دلیل افزایش پایداری جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، روند افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در پایتخت مورد انتظار است. از بعدازظهر دوشنبه تا روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی به استان تهران، آسمان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات، به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان، بارش باران و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات استان بارش باران و برف و مه رخ خواهد داد.

هشدار زرد هواشناسی برای بارش باران و برف تا پنجشنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در کشور گفت: روز دوشنبه استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب و ارتفاعات مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، غرب قم، تهران و هرمزگان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

ضیائیان ادامه داد: روز سه‌شنبه فعالیت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، نیمه غربی و شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی در روز چهارشنبه گفت: در این روز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، اصفهان، قم، لرستان، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شمال خراسان جنوبی، گیلان، مازندران و گلستان تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه نیز فعالیت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و زنجان ادامه خواهد داشت.