

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور از اعمال قانون 34 هزار و 308 خودرو به دلیل استفاده از چراغ‌های زنون در هشت ماهه سال 1405 در پایتخت خبر داد و اظهار داشت: استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده، چراغ‌های رنگی غیرمجاز و تجهیزات روشنایی غیراستاندارد از مصادیق تخلفات رانندگی محسوب و موجب ابطال برگه معاینه فنی خودرو می‌شود.

موسوی‌پور افزود: متأسفانه برخی رانندگان با ایجاد تغییرات غیراستاندارد در سیستم روشنایی خودرو، از چراغ‌هایی استفاده می‌کنند که موجب اختلال در دید رانندگان مقابل شده و ایمنی تردد را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: نورهای شدید و خیره‌کننده، به‌ویژه در ساعات شب، می‌تواند باعث کاهش دید، کوری موقت و اختلال در تشخیص مسیر برای رانندگان مقابل شود و احتمال وقوع تصادفات رانندگی را افزایش دهد، به همین دلیل استفاده از این تجهیزات، نوعی تغییر غیرمجاز در وضعیت فنی وسیله نقلیه محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی تمامی کاربران ترافیک از اولویت‌های پلیس است، تصریح کرد: استفاده از نورافکن‌ یا چراغ‌های دارای نور خیره‌کننده، چراغ‌های الوان اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه و سایر تجهیزات روشنایی غیرمجاز، مطابق مقررات تخلف بوده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

موسوی‌پور گفت: برخورد پلیس با این تخلف صرفاً به اعمال جریمه محدود نمی‌شود و پلیس علاوه‌بر ثبت تخلف، نسبت به رفع اثر آن نیز اقدام می‌کنند؛ به گونه‌ای که راننده موظف است چراغ یا تجهیزات روشنایی غیرمجاز را از روی خودرو حذف کند.

وی با اشاره به تبعات قانونی این تخلف خاطرنشان کرد: استفاده از چراغ‌های غیرمجاز علاوه‌بر جریمه نقدی، برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی سه نمره منفی و برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی و وسایل نقلیه سنگین شش نمره منفی در پی دارد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: استفاده از چراغ‌های زنون، علاوه‌بر ایجاد خیرگی و کاهش ایمنی تردد، از مصادیق بارز نقص فنی مؤثر در سامانه روشنایی خودرو محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به ابطال برگه‌ معاینه فنی وسیله نقلیه شود. حتی اگر خودرویی دارای معاینه فنی معتبر باشد، در صورت تردد با چراغ‌های غیراستاندارد یا پروژکتور، تجهیزات روشنایی غیرمجاز، علاوه‌بر اعمال قانون، موضوع ابطال معاینه فنی آن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. اعتبار معاینه فنی به منزله مجوزی برای تغییر غیرقانونی تجهیزات خودرو یا تردد با وضعیت ناایمن نیست.