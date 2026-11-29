4/5 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در استان هرمزگان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی با اشاره به حجم بالای تعهدات ارزی ایفا نشده در استان هرمزگان اظهار داشت: بر اساس آمار اعلامشده، بیش از چهار میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در حوزه صادرات و بیش از ۵۰۰ میلیون یورو در حوزه واردات در استان وجود دارد که با احتساب موارد اعلام نشده یا تغییرات احتمالی، ممکن است این ارقام افزایش نیز داشته باشد و برای همه موارد در دادسرا و اداره کل تعزیرات پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیلشده به کشور، وظیفه همه مدیران و مسئولان این است که با روحیه جهادی، بهصورت شبانهروزی و با تمام توان، وظایف و مسئولیتهای قانونی خود را دنبال کنند تا با پیگیری تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای حاصل از آن، گام مؤثری در حمایت از اقتصاد کشور و صیانت از منابع ملی برداشته شود. در این مسیر، توجه به شرایط اقتصادی و حمایت از فعالیتهای سالم تولیدی و اشتغالزا نیز مدنظر قرار دارد.