



به گزارش خبرگزاری میزان‌، مجتبی قهرمانی با اشاره به حجم بالای تعهدات ارزی ایفا ‌نشده در استان هرمزگان اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از چهار میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا ‌نشده در حوزه صادرات و بیش از ۵۰۰ میلیون یورو در حوزه واردات در استان وجود دارد که با احتساب موارد اعلام ‌نشده یا تغییرات احتمالی، ممکن است این ارقام افزایش نیز داشته باشد و برای همه موارد در دادسرا و اداره کل تعزیرات پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور، وظیفه همه مدیران و مسئولان این است که با روحیه جهادی، به‌صورت شبانه‌روزی و با تمام توان، وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود را دنبال کنند تا با پیگیری تعهدات ارزی و بازگشت ارز‌های حاصل از آن، گام مؤثری در حمایت از اقتصاد کشور و صیانت از منابع ملی برداشته شود. در این مسیر، توجه به شرایط اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های سالم تولیدی و اشتغال‌زا نیز مدنظر قرار دارد.