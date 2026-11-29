

به گزارش ایسنا، یونس عرب در نشست خبری «چالش‌های فراروی درمان و داروی بیماران تالاسمی در سایه تحریم‌ها» اظهار داشت: تحریم‌ها از خطرات جدی و بزرگ‌ترین چالش‌های بیماران خاص در ایران به شمار می‌رود. بیماران تالاسمی از سال ۱۳۹۷ به صورت مستقیم هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند؛ تاکنون، بیش از هزار و 600 بیمار جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۱۴ هزار بیمار نیز آسیب جدی دیده‌اند.

بدعهدی شرکت آمریکایی

عرب درباره محدودیت‌های ایجاد شده از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی در حوزه بیماران تالاسمی، گفت: حدود دو هفته پیش، پس از هفت تا هشت ماه پیگیری، شرکتی آمریکایی که جدیدترین قرص درمان تالاسمی در دنیا را تولید می‌کند، وعده داده بود؛ اما به یکباره شرکت آمریکایی طی ایمیلی اعلام کرد به دلیل شرایط جاری میان ایران و آمریکا، در این مقطع از فروش دارو به ایران خودداری می‌کند و عملاً مسیر ورود این دارو به کشور را بست.

وی درباره پیگیری‌ها توضیح داد: در واکنش به این اقدام، نامه‌ای حقوقی برای شرکت ارسال و اعلام کردیم که حق سلامت را نمی‌توان در شرایط تحریم نادیده گرفت و این شرکت با توجه به مسئولیت مدنی و اجتماعی خود در قبال بیماران سراسر دنیا باید دارو را در دسترس بیماران ایرانی نیز قرار دهد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

به سرانجام رسیدن پرونده حقوقی

تأثیر تحریم بر بیماران

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران درباره پرونده حقوقی آثار تحریم بر بیماران تالاسمی بیان داشت: انجمن در ارتباط با این پرونده از شعبه ۵۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران در سال ۱۴۰۳ رأی گرفت. پس از توقیف کشتی یونانی، پیگیری‌های لازم را با دستوری که مقامات قضائی صادر کردند، انجام دادیم و شورای عالی امنیت ملی نیز مجوز مربوطه را صادر کرد. سرانجام، حکم به مرحله اجرا رساندیم که در فرآیند دریافت مبالغ قرار داریم.

عرب با اشاره به اختصاص دو میلیارد تومان برای هر فرد، افزود: در صورت واریز مبالغ از سوی بانک مرکزی، پرداخت‌ها از طریق انجمن تالاسمی طی دو تا سه هفته آینده انجام شود. در مجموع، ۴۳۸ بیمار تالاسمی به انجمن وکالت داده بودند و مبلغی که بابت پرونده آثار تحریم به انجمن اختصاص یافته، ۸۷۶ میلیارد تومان است. با توجه به اینکه تحریم‌ها همچنان ادامه دارد، در حال تدارک دادخواست جدید و اخذ وکالت از بیماران تالاسمی سراسر کشور هستیم که به هر دلیلی در پرونده قبلی موفق به ارائه وکالت نشده بودند.

افتتاح حساب ارزی برای بیماران تالاسمی

برای دریافت غرامت

مشاور مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در امور دارویی و درمان نیز در این نشست خبری درباره پرونده تاثیر تحریم بر بیماران تالاسمی گفت: ۴۳۸ بیمار از مجموع ۲۳هزار بیمار تالاسمی در کشور مشمول دریافت غرامت شده‌اند. این در حالی است که سایر بیماران نیز در شرایط مشابه قرار دارند. بنابراین، قوه قضائیه این امکان را فراهم کرده است که سایر بیمارانی که آسیب دیده‌اند نیز برای استفاده از این ظرفیت اقدام کنند و روندی که در شعبه ۵۵ آغاز شده، ادامه داشته باشد. احمد قویدل افزود: ۳۲۳ نفر از افرادی که مشمول دریافت غرامت شده‌اند در قید حیات حضور دارند. همچنین تعداد فوتی‌های اولیه و ثانویه که مشمول غرامت شده‌اند به ترتیب ۹۱ و ۲۷ نفر است. منظور از فوت ثانویه، افرادی هستند که در طول دادرسی فوت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تالاسمی در اولویت برنامه‌های پیشگیری و درمان کشور قرار دارد، اظهار داشت: برنامه پیشگیری از تولد تالاسمی برمبنای آزمایش‌های پیش از ازدواج استوار است؛ در صورتی که هر دو زوج تالاسمی مینور باشند، درباره احتمال تولد فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور به آنها مشاوره داده می‌شود و توصیه می‌شود در صورت ازدواج، فرزندآوری نداشته باشند.