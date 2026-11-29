



به گزارش قوه قضائیه، در روز‌های گذشته ادعا‌هایی مبنی بر عدم اقدام دستگاه قضائی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص خروج حدود هزار و 500 دستگاه خودرو از پارکینگ اتوپلازا مطرح شد که در همین رابطه دادستانی تهران با تشریح اقدامات قضائی انجام‌شده جزئیات ورود دستگاه قضائی به این موضوع را اعلام کرد.

طبق اعلام دادستانی تهران، برخلاف ادعا‌های مطرح‌شده، موضوع با ورود دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته و قرارداد منعقد شده میان ایران‌خودرو و اتوپلازا درخصوص خودرو‌های پژو ۲۰۷، با دستور قضائی اقاله شده است.

در پی این اقدام خودرو‌های موضوع قرارداد به پارکینگ ایران‌خودرو بازگشته‌اند؛ اقدامی که در راستای صیانت از حقوق و منافع عمومی صورت گرفته است.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که اطلاعات ارائه‌ شده در ویدئوی منتشرشده بدون اطلاع از اقدامات انجام‌شده و روند پیگیری قضائی موضوع بوده و با واقعیت اقدامات صورت‌گرفته مطابقت نداشته است.

بلاگری که با انتشار فیلمی از خود در پارکینگ اتوپلازا ادعای نادرستی را کرده بود نیز در این رابطه گفت: با توجه به شایعاتی که مطرح شده بود من برای پیگیری اصل ماجرا به پارکینگ اتوپلازا رفتم، اما خودرویی در آنجا نبود و برداشت کردم که خودرو‌ها را از محل خارج کرده‌اند، اما پس از کسب اطلاع دقیق متوجه شدم خودرو‌ها زیر نظر مرجع قضائی به پارکینگ ایران خودرو منتقل شده و از طریق ثبت‌نام شرکتی عرضه خواهد شد.

گفتنی است، در پی پخش یک گزارش خبری با موضوع عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار خودرو به بازار از سوی شرکت ایران‌خودرو، دادستانی تهران بلافاصله به موضوع ورود کرد.

آغاز شماره‌گذاری ۲۲ هزار و ۴۵۰ خودرو سایپا

پس از ورود دستگاه قضائی

خبر دیگر اینکه، با حمایت و پیگیری مسئولان قوه قضائیه و در پی بازدید‌های رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران از شرکت سایپا، موانع پیش روی شماره‌گذاری محصولات این شرکت حل شد و فرآیند شماره‌گذاری ۲۲ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو از صبح دیروز آغاز شده است.

طبق پیش‌بینی مدیران این شرکت، این خودرو‌ها تا روز چهارشنبه شماره‌گذاری و وارد فرآیند تحویل به مشتریان خواهند شد.

شرکت سایپا از مشتریان خود خواسته است برای تسریع در فرآیند شماره‌گذاری احراز محل سکونت خود را در سامانه سخا و همچنین سامانه املاک و اسکان پیگیری کنند تا فرآیند شماره‌گذاری خودرو‌های آنان هرچه سریع‌تر انجام و خودرو‌ها به دستشان برسد.