

به گزارش خبرگزاری پلیس؛ سردار سعید منتظرالمهدی گفت: گاهی آنچه با وعده خوش‌گذرانی و لذت زودگذر عرضه می‌شود، می‌تواند بهای سنگینی داشته باشد؛ بهائی به قیمت جان انسان‌ها. حوادث تلخ روزهای اخیر و مسمومیت صدها نفر، بار دیگر ابعاد خطرناک و مرگبار مصرف مشروبات الکلی، به‌ویژه انواع دست‌ساز آن را آشکار کرده است.

منتظرالمهدی افزود: در هشت ماه گذشته، بالغ بر

چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز و یک میلیون و ۳۵۰ هزار بطری مشروبات الکلی خارجی کشف شده است. همچنین در همین مدت، بیش از

۴۱ هزار نفر در ارتباط با جرائم تهیه و توزیع مشروبات الکلی دستگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: آنچه بیش از آمار کشفیات نگران‌کننده است، پیامدهای تلخ و گاه جبران‌ناپذیر مصرف این مواد است. تنها طی ۱۰ روز گذشته، متأسفانه ۴۶۶ نفر در پنج استان کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی دچار مسمومیت شده‌اند که از این تعداد، تاکنون ۳۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی نیز همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه پلیس در واکنش به این حوادث، اقدامات عملیاتی و مقابله‌ای خود را تشدید کرده است، اظهار داشت: در روزهای گذشته، ۳۰ نفر از عوامل اصلی تولید و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز دستگیر و حدود ۲۷ هزار لیتر از این مشروبات کشف و ضبط شده است.

منتظرالمهدی گفت: البته این حوادث تنها بخشی از واقعیت تلخ و نگران‌کننده مصرف مشروبات الکلی در کشور است؛ از ابتدای سال جاری تاکنون نیز افراد دیگری در نقاط مختلف کشور بر اثر مصرف این مواد جان خود را از دست داده‌اند.

وی بیان داشت: نکته مهم این است که مصرف الکل، فارغ از نوع و منشأ آن، صرفاً سلامت جسمانی را تهدید نمی‌کند؛ بلکه بر عملکرد مغز، قدرت تصمیم‌گیری، قضاوت و کنترل هیجانات نیز تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث رانندگی، رفتارهای پرخطر و خشونت‌آمیز شود. از سوی دیگر، مشروبات الکلی دست‌ساز ممکن است حاوی ترکیبات سمی، از جمله متانول، باشند؛ ماده‌ای بسیار خطرناک که حتی مقادیر اندک آن می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر عصبی، نابینایی و در نهایت مرگ منجر شود.

سخنگوی پلیس تصریح کرد: پیام ما به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این مواد کاملاً روشن است؛ پلیس اجازه نخواهد داد سودجویی و منفعت‌طلبی شبکه‌های غیرقانونی، به بهای جان و سلامت شهروندان تمام شود. مبارزه بی‌امان پلیس با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و سوداگران مرگ با جدیت ادامه خواهد داشت.

منتظرالمهدی ادامه داد: از خانواده‌ها نیز می‌خواهیم با افزایش آگاهی، گفت‌وگوی مؤثر با فرزندان و نظارت مسئولانه بر رفتار و روابط اجتماعی آنان‌، نسبت به پیشگیری از گرفتار شدن جوانان در دام این مواد خطرناک، حساس و هوشیار باشند.

افزایش فوتی‌های ناشی از مسمومیت الکلی

به ۳۲ نفر

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت بهداشت، تعداد کل فوتی‌های ناشی از مسمومیت با الکل دست‌ساز و مشروبات تقلبی در بازه زمانی یک ماه اخیر به ۳۲ نفر رسیده است.

به گزارش ایرنا، از ۹ آبان تا ۷ آذر ماه ۱۴۰۵ تعداد کل مسمومان الکلی در کشور به ۸۶۵ نفر رسیده که ۱۱۹ نفر زن و ۷۴۶ نفر مرد هستند.

بیشترین تعداد مسمومان با ۲۴۵ نفر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و کمترین تعداد مسمومان با دو نفر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زابل است.

همچنین تاکنون ۸ مورد مرگ مغزی گزارش شده است که چهار مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و چهار مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.

۲۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه، ۱۶۰ نفر در بخش‌ها بستری هستند و ۶۷۳ نفر درمان و ترخیص شدند.

میانگین سنی افراد مسموم الکلی ۳۱ سال است

و ۱۹۷ نفر از این افراد کمتر از ۲۰ سال سن دارند.

مسمومیت الکلی در این بازه زمانی منجر به تاری دید ۶۲ نفر شده و ۲۳۸ نفر دیالیز شده‌اند.

حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با اشاره به این آمار، در فضای مجازی نوشت: «در صورت هرگونه احتمال مسمومیت الکلی، نباید منتظر بروز علائم ماند؛ مراجعه فوری به اورژانس ضروری است. بهترین راه محافظت از جان، پرهیز کامل از مصرف الکل است. جان انسان‌ها با هیچ تجربه‌ای قابل معامله نیست.»