

به گزارش ایسنا، لایحه شهرداری تهران درباره تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس‌های تندرو (BRT) در جلسه علنی دیروز شورای شهر تهران بررسی شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این جلسه با اشاره به پایان مهلت قانونی تعیین‌شده برای ارائه خدمات رایگان اظهار داشت: ۲۰ روز از آخرین مهلت تعیین تکلیف این موضوع گذشته و ادامه این وضعیت بدون مصوبه شورا تخلف محسوب می‌شود. با توجه به سپری شدن این مدت، پیشنهاد می‌کنم ارائه خدمات رایگان تا پایان مهلت بعدی تمدید شود.

همچنین اقراریان عضو شورای شهر گفت: با استمرار رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس‌های تندرو موافق هستم، اما پیشنهاد می‌کنم در مترو یک یا دو گیت به شهروندانی که تمایل به پرداخت هزینه دارند اختصاص داده شود.

در پایان با رای حداکثری اعضای شورای شهر تهران، مترو و بی‌آرتی در تهران تا دو ماه دیگر رایگان ماند.

همچنین پیشنهاد مهدی اقراریان درخصوص پرداخت داوطلبانه هزینه توسط شهروندان برای یک یا دو گیت بلیت مترو با حداکثر آراء نیز به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، شهرداری باید مسئله پرداخت هزینه توسط شهروندان برای برخی از گیت‌های مترو را به اجرا در بیاورد.