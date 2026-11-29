شهدای مظلوم

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «امروز روزِ نیروی دریاییه. یادی کنیم از شهدای مظلومِ ناوچه دنا و خانواده‌هاشون....»

روز مادر متفاوت

علیرضازادبر: «روز مادر امسال، روز متفاوتی است. صدها مادر جوان ایرانی، فرزندان نونهال و نوجوانان‌شان را از دست داده‌اند. نه در اثر حادثه و بیماری، بلکه همگی قاتل مشترکی دارند‌‌. ۴۲۸ کودک و نوجوان ایرانی با دعوت جنگ‌طلبان فارسی‌زبان و به‌دست رئیس‌جمهور قاتل آمریکا به شهادت رسیدند. امسال مادران جوانِ شهدا، روز مادر متفاوتی را تجربه می‌کنند. خداوند صبرشان دهد و به ما لیاقت انتقام.»

کجای کار میلنگه؟

میلاد گودرزی:«آمریکایی‌ها گفتن سه روزه ایران رو میگیریم؛ نتونستن، گفتن تسلیم بی‌قید و شرط؛ نتونستن، گفتن زیرساخت‌ها رو میزنیم و به عصر حجر برمیگردونیم‌تون؛ نتونستن، گفتن هسته‌ای و موشکی‌تون رو نابود می‌کنیم؛ نتونستن، ولی گفتن دلار به ۳۰۰ هزارتومن میرسه و رسید! کجای کار میلنگه؟ زیرساخت‌های ضعیف و مدیران ضعیف‌تر در اقتصاد کشور، «چشم اسفندیار» ساخته برامون وسط جنگ. یه تدبیر جنگی و اساسی نیازه تا دیر نشده...»

دیر اما درست

مجیدرضا حریری: «تصمیم درست: بالاخره جناب پزشکیان در جلسه با اصناف اعلام شرایط جنگی در حوزه اقتصاد اعلام نمودند. اقدامی ضروری هرچند دیرهنگام! منتظر تصمیمات مبتنی بر اقتصاد جنگ می‌مانیم.»

عمل به زن زندگی آزادی

موسوی: «امشب تجمع ما محل جمع‌آوری پول و گلریزان برای آزادی سه زندانی زن جرایم غیرعمد بود. حالا شما برو بگو اینا میرن پرچم تکون میدن! زن زندگی آزادی رو شما شعار دادید ما عمل کردیم!»

جنگ فرهنگی

مهدی: «در فتح اندلس دو چیز به سپاه صلیبیون کمک زیادی کرد،

۱- استفاده از زنان بزک کرده مسیحی۲- ترویج شراب بین مسلمین. مواظب حربه صلیبی‌ها باشیم در این جنگ فرهنگی.»

اهمیت جوانی جمعیت

سید مصطفی موسوی نژاد: «تا ۲۵ سال دیگر، از هر ۳ ایرانی یک نفر سالمند است، این یعنی: نیروی کار برای چرخیدن کارخانه‌های کشور وجود ندارد، مجبوریم نیروی کار خارجی بیاوریم و این یعنی تغییر فرهنگ اصیل کشور با مهاجران، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی افزایش پیدا کرده و این صندوق‌ها به سمت ورشکستگی می‌روند.»

مردم ایران قهرمانان بزرگ دوران

تیم اندرسون، نویسنده‌ و تحلیلگر استرالیایی مسائل بین‌الملل: «مردم ایران قهرمانان بزرگ دوران ما هستند. چه ملت دیگری می‌توانست این همه ماه در برابر امپریالیسم روان‌پریش و کودک‌کش آمریکا ایستادگی کند و به نمایندگی از تمام جهان، بینی‌اش را به خاک بمالد و چنین ضربه سختی به آن وارد کند؟»

واجب‌تر از درمان مردم آمریکا

محمد صفا، دیپلمات سابق سازمان ملل: «متأسفم مردم آمریکا! دولت شما نمی‌تواند خدمات درمانی رایگان در اختیارتان بگذارد، چون آنها باید هر سه ثانیه، ۴۰۰ دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را به اسرائیل بدهند تا کودکان بی‌گناه در فلسطین و لبنان را به قتل برساند.»