

در ادامه رقابت‌های تکواندو گرندپری قزاقستان که به میزبانی شهر آستانه برگزار می‌شود، ابوالفضل زندی با نمایشی درخشان موفق شد به مدال طلای این مسابقات دست پیدا کند. نماینده وزن منفی ۵۸ کیلوگرم کشورمان در دیدار نهائی برابر «پائولو ملو» از برزیل قرار گرفت و با پیروزی در دو راند متوالی و با نتایج ۷ بر ۲ و ۲۱ بر ۸، مقتدرانه روی سکوی نخست ایستاد. این مدال طلا ۱۰۰ امتیاز ارزشمند برای زندی در رنکینگ المپیکی به همراه دارد.زندی پیش از رسیدن به فینال نیز عملکرد موفقی داشت. او در نخستین دیدار خود با نتیجه ۲ بر صفر از سد «تامیرلان» نماینده قزاقستان گذشت و در ادامه با همین نتیجه «سرگیف» از بلغارستان را شکست داد.

تکواندوکار کشورمان در مرحله نیمه‌نهائی نیز برابر «ویتو دلاگوئلا»، قهرمان المپیک و جهان از ایتالیا، به برتری رسید و جواز حضور در فینال را کسب کرد.اما در دیگر اتفاق مهم این رقابت‌ها، آرین سلیمی پس از شکست مقابل نماینده انگلستان در مرحله نیمه‌نهائی، به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست در دیدار رده‌بندی حاضر شود و از ادامه مسابقات بازماند. به این ترتیب، ابوالفضل زندی با کسب مدال طلای گرندپری قزاقستان، یکی از نتایج ارزشمند تیم ملی تکواندو ایران را رقم زد. روز‌ شنبه هم رادین زینالی نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم تیم ملی تکواندو کشورمان، موفق به کسب مدال طلای گرندپری شد و زندی امروز دومین مدال طلای تکواندو را کسب کرد.