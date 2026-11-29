

با پایان مهلت ۱۰ روزه ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون شمشیربازی، چهار کاندیدا برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام کردند و اکنون در انتظار بررسی مدارک و تأیید صلاحیت خود هستند.علیرضا پورسلمان رئیس فعلی فدراسیون، محمد عبدی خزانه‌‌دار فدراسیون، غلام‌حسین عسگری رئیس سابق فدراسیون شمشیربازی و عباس شیخ‌الاسلام از پیشکسوتان شمشیربازی چهار نفری هستند که در این انتخابات ثبت‌نام کردند.مدارک نامزدها از سوی فدراسیون شمشیربازی به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده تا پس از برگزاری جلسه کمیسیون تطبیق که احتمالا امروز خواهد بود، وضعیت صلاحیت و احراز شرایط قانونی ثبت‌نام‌کنندگان مشخص شود. پس از نهائی شدن اسامی نامزدهای واجد شرایط از سوی کمیسیون تطبیق، اطلاع‌رسانی رسمی درباره افراد تأییدشده انجام خواهد شد. همچنین فدراسیون در انتظار اعلام رسمی وزارت ورزش و جوانان درباره زمان برگزاری مجمع انتخاباتی است.