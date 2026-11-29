

سی‌وششمین دوره لیگ برتر واترپلو و چهارمین دوره لیگ واترپلو جوانان ایران از امروز دوشنبه ۹ آذر با برگزاری مرحله نخست رقابت‌ها در تهران آغاز می‌شود. این دوره از مسابقات در سه مرحله پیگیری خواهد شد که مرحله نخست آن به میزبانی تهران برگزار می‌شود و مراحل دوم و سوم نیز به‌ترتیب در آبادان و اصفهان دنبال خواهد شد. در رقابت‌های لیگ برتر واترپلو امسال پنج تیم نفت‌وگاز امیدیه، رعد پدافند هوائی ارتش، دانشگاه آزاد اسلامی، پالایش‌وپخش آبادان و ذوب ‌آهن اصفهان حضور دارند. بازگشت ذوب‌آهن اصفهان به رقابت‌های لیگ برتر واترپلو پس از ۱۵ سال دوری از این مسابقات، از نکات قابل توجه فصل جدید این رقابت‌ها به‌شمار می‌رود. مرحله نخست مسابقات از امروز دوشنبه ۹ آذر آغاز می‌شود و تا جمعه ۱۳ آذر ادامه خواهد داشت. دیدارهای لیگ جوانان زیر ۱۹ سال در نوبت صبح و مسابقات لیگ برتر در نوبت بعدازظهر برگزار می‌شود.