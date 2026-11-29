تیم ملی بسکتبال با پیروزی برابر فیلیپین و حفظ امید به کسب سهمیه، به کار خود در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی پایان داد.

دیدار دوم تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، دیروز در کاریسما آرنا شهر سرمبان مالزی برگزار شد و ملی‌پوشان کشورمان در مصاف با فیلیپین به برتری ۸۵ به ۷۲ دست یافتند.

این پیروزی در شرایطی به دست آمد که تیم ملی ایران در دیدار رفت دو تیم که در پنجره چهارم انتخابی برگزار شده بود، برابر فیلیپین شکست خورده بود. به این ترتیب، شاگردان مانولوپولوس در دیدار برگشت موفق به جبران نتیجه قبلی شدند. با برگزاری این دیدار، پرونده تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بسته شد. ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار این پنجره که جمعه در مالزی برگزار شد، با نتیجه ۸۴ بر ۶۷ برابر استرالیا شکست خورده بودند و حالا با پیروزی مقابل فیلیپین، این پنجره را با یک برد و یک باخت به پایان رساندند. شکست برابر استرالیا در آغاز پنجره پنجم نیز شرایط ایران را دشوارتر کرد و جایگاه این تیم را به رده پنجم تنزل داد؛ اما پیروزی امروز برابر فیلیپین بار دیگر به وضعیت شاگردان مانولوپولوس در جدول گروه سر و سامان داد و امیدهای بسکتبال ایران برای حضور در جام جهانی را زنده نگه داشت. رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ اسفندماه با برگزاری دیدارهای پنجره ششم به پایان می‌رسد. تیم ملی ایران در این پنجره باید دیدارهای برگشت خود برابر نیوزیلند و استرالیا را برگزار کند؛ دو دیداری که برای تعیین سرنوشت صعود ایران از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. برنامه بازی‌های ایران به شرح زیر است:

جمعه 7 اسفند 1405

*ایران......................................................................................................................... نیوزیلند

دوشنبه 10 اسفند 1405

*ایران........................................................................................................................... استرالیا

تیم‌های ملی بسکتبال استرالیا، نیوزیلند، ایران، اردن، فیلیپین و سوریه در گروه E مسابقات انتخابی جام جهانی 2027 در قاره آسیا قرار دارند. در پایان این مرحله، سه تیم برتر هر یک از دو گروه و همچنین بهترین تیم چهارم، جواز حضور در جام جهانی 2027 قطر را کسب خواهند کرد.