اخطار جدی به نکونام

مدیران باشگاه تراکتور در جلسه شبانه با جواد نکونام، ضمن اعلام حمایت از ادامه همکاری با این سرمربی، تذکرات و اخطارهای جدی درباره نتایج ضعیف اخیر و عملکرد فنی تیم را به او دادند.

شکست مقابل ذوب‌آهن و اعتراض شدید هواداران با شعار «حیا کن، رها کن» نارضایتی‌ها از وضعیت تراکتور را افزایش داده است. اگرچه مدیران فعلاً برنامه‌ای برای قطع همکاری با نکونام ندارند، اما جایگاه او روی نیمکت سرخپوشان تبریزی متزلزل شده و نتایج دیدارهای آینده در سرنوشت همکاری طرفین تأثیرگذار خواهد بود. تراکتور چهارشنبه در هفته پانزدهم لیگ برتر به مصاف فولاد خوزستان می‌رود؛ دیداری که می‌تواند آزمونی مهم برای نکونام و تیمش باشد.

بلاتکلیفی عجیب در باشگاه ملوان

پس از استعفای قطعی مازیار زارع از سرمربیگری ملوان، چند عضو دیگر کادر فنی این تیم نیز تصمیم به کناره‌گیری گرفتند.

شکست تیم فوتبال ملوان بندر انزلی مقابل استقلال خوزستان در نهایت باعث شد مازیار زارع برای دومین بار از هدایت قوی سپید انزلی استعفا کند و سرمربی ملوان اعلام کرد که دیگر قصد بازگشت به این تیم را ندارد.

ملوان در شرایط عجیبی قرار گرفته است. علاوه‌بر زارع، فلاحتی دستیار اول او نیز استعفا کرده و در فرودگاه با بازیکنان خداحافظی کرد. سید جلال رافخایی، دیگر دستیار زارع نیز تصمیم به کناره‌گیری گرفته است. مکوندی، بدنساز تیم ملوان نیز استعفا کرده و احتمالاً حسنی‌صفت، مربی دروازه‌بانان ملوان هم حاضر به ادامه همکاری با این تیم نباشد. این اتفاقات در حالی رخ داده که ملوان روز شنبه هفته آینده باید در دیداری حساس به مصاف شمس آذر قزوین برود، اما هنوز تکلیف کادر فنی این تیم مشخص نشده است.

نکته عجیب‌تر اینکه قرار بود تمرین ملوان پس از یک روز استراحت از دیروز برگزار شود که هیچ اطلاعیه‌ای در این خصوص به بازیکنان داده نشد.

برنامه تنها دیدار باقی مانده از هفته چهاردهم لیگ برتر

دوشنبه 9 آذر 1405

*گل گهر............................................................................فجر سپاسی(ساعت16:15)

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

چهارشنبه 11 آذر 1405

*فولاد.........................................................................................تراکتور (ساعت16:30)

پنجشنبه 12 آذر 1405

*ذوب‌آهن...............................................................................استقلال (ساعت16:15)

جمعه 13 آذر 1405

*نساجی مازندران......................................................چادرملو اردکان(ساعت16:00)

*مس شهر بابک.......................................................................گل گهر(ساعت16:15)

*پرسپولیس.............................................................................سپاهان (ساعت16:15)

*آلومینیوم اراک........................................................................پیکان (ساعت16:30)

شنبه 14 آذر 1405

*ملوان........................................................................شمس‌آذر قزوین(ساعت16:15)

*صنعت نفت آبادان.....................................................خیبر خرم‌آباد (ساعت16:30)

یکشنبه 15 آذر 1405

*فجر سپاسی.........................................................استقلال خوزستان(ساعت16:30)