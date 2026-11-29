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مرحله نیمه‌نهائی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه برگزار می‌شود و طبق روال سال‌های گذشته، انتظار می‌رود برخی از ستاره‌های کشتی ایران تنها در یک یا دو مبارزه برای تیم‌های خود به میدان بروند. امسال با توجه به برگزاری مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی و اهمیت این دو رویداد، آزادکاران اجازه نداشتند پیش از پایان این رقابت‌ها قرارداد رسمی با تیم‌های لیگ برتری امضا کنند. با این حال پس از پایان مسابقات تعدادی از ملی‌پوشان با تیم‌های مختلف به توافق رسیدند و در این میان برخی مدعیان نیز هنوز تیمی برای حضور در لیگ ندارند و به نظر می‌رسد غایب رقابت‌های امسال باشند.

در حال حاضر یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا، دو طلایی کشتی آزاد ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، به تیم استقلال اراک پیوسته‌اند. غلام محمدی سرمربی استقلال اراک، همچنین با کامران قاسمپور و محمد نخودی به توافق رسیده تا این تیم با ترکیبی قدرتمند در مرحله نیمه‌نهائی و فینال حاضر شود و برای کسب عنوان قهرمانی خیز بردارد. البته امیرحسین فیروزپور نیز پیش از آغاز مسابقات جهانی با استقلال به توافق رسیده بود، اما مصدومیت از ناحیه دست در جریان رقابت‌های جهانی و انجام عمل جراحی پس از این مسابقات، باعث شد تا او فرصت حضور در لیگ امسال را از دست بدهد.

در کنار این نفرات وضعیت امیرحسین زارع و احمد محمدنژاد جوان دو ملی‌پوش طلایی مسابقات جهانی همچنان مشخص نیست و این دو کشتی‌گیر هنوز قرارداد رسمی با تیمی امضا نکرده‌اند. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که هر دو با تیم بانک شهر به توافق رسیده‌اند، اما این موضوع هنوز به صورت رسمی تأیید نشده است. زارع علاوه‌بر قهرمانی جهان در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز به مدال طلا دست پیدا کرد.

یزدانی به هند می‌رود؟!

اما در میان دیگر چهره‌های شاخص کشتی آزاد رحمان عموزاد، حسن یزدانی، امیرمحمد یزدانی و سینا خلیلی نیز هنوز با هیچ تیمی قرارداد نبسته‌اند. در این میان حسن یزدانی بدون شک شاخص‌ترین چهره‌ای است که حضور یا غیبتش در لیگ می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. بنا بر اعلام خبرگزاری مهر او در روزهای اخیر پیشنهادهای قابل توجهی دریافت کرده و حتی یکی از تیم‌های لیگ برتری به دنبال جذب او در وزن ۹۲ کیلوگرم بوده است اما این پیشنهاد مورد استقبال یزدانی قرار نگرفت و او اعلام کرده به دلیل شرایط جسمانی‌اش تمایلی برای حضور در لیگ امسال ندارد. یزدانی سال گذشته در وزن ۹۷ کیلوگرم برای استقلال به میدان رفت و در مسابقات جهانی نیز در نخستین حضور خود در این وزن به مدال برنز رسید. در صورت عدم حضور یزدانی در لیگ امسال باید او را غایب بزرگ رقابت‌های لیگ دانست.

دیروز هم سایت indiasportshub هند مدعی شد که حسن یزدانی در لیگ کشتی هند کشتی خواهد گرفت و اعلام کرد حضور یزدانی در این لیگ احتمالا باعث شکسته شدن سقف حقوق پرداختی به یک کشتی‌گیر خواهد بود و هر تیمی که او را بخرد باید مبلغ قابل توجهی پرداخت کند. این سایت هندی در ادامه نوشت: حسن یزدانی ستاره کشتی ایران قرار است در فصل ششم لیگ برتر کشتی هند حضور داشته باشد.یزدانی با سه مدال المپیک و هشت مدال جهانی به احتمال زیاد بزرگ‌ترین ستاره‌ای است که تاکنون وارد این رقابت‌ها شده است. ۸۶ کشتی‌گیر، از جمله ۳۴ کشتی‌گیر المپیکی در غالب شش تیم در این دوره لیگ حضور خواهند داشت. با این حال، ورود یزدانی یک سؤال مهم برای تیم‌ها ایجاد می‌کند. کشتی‌گیری که در اوزان ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم رقابت کرده، در لیگی که دسته ۹۷ کیلوگرم ندارد، در کدام وزن قرار می‌گیرد؟ فصل ششم لیگ کشتی هند تنها پنج وزن خواهد داشت. اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم. دسته ۹۷ کیلوگرم، که یزدانی در آن برنز جهانی را برد، بخشی از مسابقات نیست.

عموزاد غایب احتمالی لیگ

رحمان عموزاد دیگر چهره شاخص کشتی آزاد ایران نیز شرایط مشابهی دارد. این آزادکار که در مسابقات جهانی امسال به مدال برنز وزن ۶۵ کیلوگرم رسید هنوز با هیچ تیمی قرارداد نبسته است. البته پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد پیش‌تر اعلام کرده بود که عموزاد پیشنهاد بسیار خوبی برای حضور در لیگ دریافت کرده، اما به دلیل شرایط بدنی و بحث کاهش وزن این پیشنهاد را نپذیرفته است. به این ترتیب احتمال غیبت او در لیگ امسال نیز وجود دارد. در کنار تلاش‌ برای جذب ستاره‌های داخلی، استقلال اراک و بانک شهر به دنبال استفاده از کشتی‌گیران مطرح روسی نیز هستند. بانک شهر که فصل گذشته در دیدار فینال موفق شد استقلال را شکست دهد و عنوان قهرمانی را به دست آورد، امسال برای دفاع از عنوان خود به دنبال جذب چند آزادکار سرشناس روس است؛ تیمی که فصل گذشته نیز از حضور کشتی‌گیران روس در ترکیب خود بهره برده بود. با این شرایط لیگ امسال در حالی به مراحل پایانی خود می‌رسد که برخی ستاره‌ها حضورشان قطعی شده و تکلیف چند چهره مطرح همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد و احتمال غیبت نام‌های بزرگی همچون حسن یزدانی و رحمان عموزاد نیز وجود دارد.