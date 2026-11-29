شهادت در سنگر رسانه، روایت ایستادگیِ بی‌سلاحانی است که سلاحشان حقیقت، صداقت و تعهد بود. شهیده «سیده‌معصومه عظیمی»، متولد ۱۳۵۷ و زاده روستای جزینان طالقان، بانویی پرتلاش، اخلاق‌مدار و خستگی‌ناپذیر بود. وی بیش از ۲۳ سال در سازمان صداوسیما، از جمله در دبیرخانه محرمانه و حوزه ریاست، با دقت و مسئولیت‌پذیری خدمت کرد. شهیده عظیمی در چهار دوره ریاست رسانه ملی مورد تکریم و ستایش بود. او که اهل نماز و زیارت، دلباخته حضرت ابوالفضل‌العباس‌(ع) و حامی نیازمندان از طریق صندوق قرض‌الحسنه زادگاهش بود، با توکل و رضایت به تقدیر الهی، همواره دغدغه خدمت بی‌منت به مردم و صیانت از ارزش‌ها را در جان داشت. در روزهای آغازین جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴، با وجود آگاهی از احتمال حمله دشمن به مراکز رسانه‌ای، از سنگر کار و وظیفه عقب‌نشینی نکرد تا صدای حق و مظلومیت ایران خاموش نشود. شامگاه دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴، زمانی که جنگنده‌های متجاوز رژیم صهیونیستی ساختمان شیشه‌ای صداوسیما را هدف قرار دادند، معصومه تا آخرین لحظات در محل‌کارش ماند و بر اثر اصابت ترکش و موج انفجار به فیض عظیم شهادت نائل آمد. پیکر مطهر این بانوی مدافع حریم رسانه و وطن در زادگاهش جزینان طالقان آرام گرفت و نامش چون نگینی درخشان در کارنامه ایثارگران رسانه ملی جاودانه شد.