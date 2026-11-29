

به گزارش خبرگزاری فارس؛ افزایش قیمت محصولات کشاورزی را نمی‌توان صرفاً به واسطه‌گری یا سودجویی در بازار نسبت داد. بخش مهمی از این افزایش قیمت، ریشه در رشد هزینه‌های تولید دارد؛ هزینه‌هایی که از ابتدای زنجیره تولید تا عرضه محصول در بازار افزایش یافته‌اند.

یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی پس از حذف ارز ترجیحی است. کود شیمیایی و سموم کشاورزی از جمله نهاده‌هایی هستند که افزایش قیمت آن‌ها مستقیماً بر هزینه تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد.

بر‌اساس اعلام رئیس اتاق اصناف ایران قیمت کود شیمیایی در دو مرحله افزایش قابل‌توجهی داشته است. نخست در اردیبهشت‌ماه، قیمت‌ها حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت و بار دیگر هم‌زمان با آغاز فصل زراعی، افزایش ۱۵۰ درصدی اعمال شد. به این ترتیب، کشاورز در فاصله‌ای کوتاه با جهش چندبرابری هزینه تأمین یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید روبه‌رو شده است.

تازه کود اوره محصولی است که در داخل تولید می‌شود و کشور خودکفاست اما قیمت کودهای فسفاته و پتاسه که وارداتی هستند چندین برابر شده است. در حال حاضر قیمت هر کیسه کود اوره در برخی مناطق کشور به حدود سه میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در بازار آزاد، همین محصول با قیمت هر کیسه تا شش میلیون تومان عرضه می‌شود. چنین اختلافی میان قیمت دولتی و بازار آزاد، دسترسی کشاورزان به نهاده مورد‌نیاز را دشوارتر کرده است.

دولت در واکنش به افزایش قیمت کود اعلام کرده است که مابه‌التفاوت هزینه‌ها را در قالب یارانه به کشاورزان پرداخت خواهد کرد و قرار است برای هر کیسه کود شیمیایی یک میلیون تومان یارانه پرداخت شود. با این حال، این وعده ناکافی هم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

کاهش مصرف کود و سم می‌تواند به افت عملکرد مزارع و کاهش تولید منجر شود؛ اتفاقی که در صورت تداوم، علاوه‌بر افزایش هزینه تولید، امنیت عرضه محصولات کشاورزی را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

صادرات آب!

سایر هزینه‌های تولید هم افزایش یافته اما گرانی نهاده‌های تولید و صادرات، دو دلیل اصلی گرانی محصولات کشاورزی و غذایی است. در حالی که کشور در شرایط محاصره و جنگ قرار دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی همچون شرایط عادی، مجوز صادرات محصولات مختلف را صادر می‌کند و تنظیم بازار را به آمدن محصولی که بعداً می‌آید موکول می‌کند؛ مثل پیاز. حالا هم در حالی که صادرات گوجه‌فرنگی زراعی را ظاهراً ممنوع کرده ‌اما صادرات همین محصول و از نوع گلخانه‌ای را بلامانع اعلام کرده است.

گفتنی است؛ اولویت تولید باید با محصولات اساسی باشد و اگر منابع آبی باقی ماند محصولات غیراساسی اما پرمصرف و... کشت شود اما در حالی ‌که کشور واردکننده انواع محصولات اساسی است؛ سال‌هاست کشت بیش از نیاز محصولات آب بری همچون صیفی‌جات و فرنگی‌جات وجود دارد و ادعا این است که مازاد آن صادر می‌شود اما همواره در عمل، صادرات بی‌رویه رخ می‌دهد و موجب جهش قیمت می‌شود. بنابراین ضمن عدم عمل به اولویت خودکفایی در تولید محصولات اساسی، گرانی گوجه و پیاز و... هم به مردم تحمیل می‌شود و صادرات آب هم صورت می‌گیرد.