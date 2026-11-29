

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش افزایش هزینه‌های جانبی تجارت و نیاز تجاری انتهای سال میلادی تجار و واردکنندگان، اقدام به افزایش عرضه ارز به اشخاص حقوقی می‌کند.

بر این اساس، اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی می‌توانند از امروز تا سقف معادل ۲۰ هزار دلار از شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، صادرات و سامان اقدام به خرید کنند.

گفتنی است، عبدالناصر همتی دهم دی‌ماه ۱۴۰۴، روز بازگشت به ریاست بانک مرکزی گفت: «به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات می‌رسد.» آن روز، دلار آزاد 135 هزار و 200 تومان قیمت داشت. دیروز یکشنبه هشتم آذر ۱۴۰۵، نرخ دلار آزاد از 300 هزار تومان عبور کرد؛ یعنی در کمتر از 11 ماه بیش از 120 درصد افزایش. همتی در مهرماه نیز در دفاع از عملکرد خود تأکید کرد که من ناشی نیستم و سه دوره تجربه مدیریت بازار ارز داشته‌ام.

او منطق مداخله بانک مرکزی را این‌طور توضیح داد که «سیستم درست مداخله این است که در حاشیه بازار بفروشید، جلوی رانت را بگیرید و نرخ را کاهش دهید.» او همان‌جا تأکید کرد نرخ آن روز دلار را نباید کف بازار دانست. اکنون که دلار از مرز ۳۰۰ هزار تومان گذشته، انتظار از بانک مرکزی این است که سیاست خود را با همان معیاری بسنجد که خود اعلام کرده بود؛ یعنی توضیح دهد که فروش ارز در حاشیه بازار چقدر از تقاضا را پاسخ داد و چرا نتوانست روند افزایش نرخ را مهار کند؟

پاسخ این پرسش فقط به میزان ارز فروخته‌شده بستگی ندارد؛ بخشی از تقاضای امروز بازار به انتظاری برمی‌گردد که از قیمت فردایی و سیگنال‌های از درون دولت ساخته می‌شود اما اگر سیاست‌های بانک مرکزی، به انتظار افزایش قیمت دلار پایان بدهد؛ آنگاه، هیچ انگیزه‌ای برای خرید ارز به قصد انباشت یا نگهداری دلار در نزد دلارداران باقی نمی‌ماند. ضمن اینکه دولت و حاکمیت باید برای بازگرداندن 130 میلیارد دلار ارز صادراتی، جدی‌تر پای کار بیایند.