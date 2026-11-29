

به گزارش ایسنا، بازار سرمایه در معاملات دیروز یکشنبه هشتم آذرماه، در ادامه روند افزایشی روزهای اخیر، با رشد حدود ۱۶۹ هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص کل همراه شد. به‌طوری‌که نماگر اصلی بورس برای اولین‌بار از مرز ۹ میلیون واحد عبور کرد و به ۹ میلیون و

۶۸ هزار واحد رسید. هم‌زمانی رشد شاخص کل با افزایش شاخص هم‌وزن و فرابورس، از گسترش موج تقاضا در بازار سهام حکایت دارد. بررسی روند شاخص کل نشان می‌دهد که بازار پس از نوسانات و افت‌وخیزهای نیمه دوم آبان، از روز شنبه (۳۰ آبان) نشانه‌های بازگشت به مسیر صعودی را بروز داد و این روند در نخستین روز آذر با رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل تقویت شد. از آن زمان، با وجود برخی نوسانات روزانه، مسیر کلی بازار افزایشی بوده و در روزهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است.

یکی از نکات قابل‌توجه در معاملات روزهای اخیر، همراهی شاخص کل هم‌وزن با شاخص کل است. شاخص هم‌وزن به‌دلیل وزن یکسان شرکت‌ها، تصویر روشن‌تری از وضعیت عمومی سهام ارائه می‌کند و رشد آن در کنار شاخص کل می‌تواند نشان دهد که افزایش قیمت‌ها صرفاً به چند شرکت بزرگ و شاخص‌ساز محدود نمانده است.

در معاملات شنبه، شاخص هم‌وزن با افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی، معادل دو درصد، به سطح دو میلیون و ۶۶۸ هزار و ۹۹۰ واحد رسید. رشدی که از افزایش تقاضا در بخش گسترده‌تری از بازار حکایت داشت. در جریان معاملات دیروز نیز داده‌های منتشرشده از بازار در ساعات ابتدائی، رشد بیش از یک‌درصدی این شاخص را نشان می‌داد.

روند مثبت بازار به بورس تهران محدود نمانده و فرابورس ایران نیز در روزهای اخیر افزایش شاخص را تجربه کرده است. شاخص کل فرابورس در پایان معاملات شنبه با رشد حدود هزار و ۷۱۵ واحدی، معادل ۲.۲ درصد، به محدوده ۷۹ هزار و ۹۸ واحد رسید. در معاملات دیروز نیز این شاخص در ساعات ابتدائی با رشد همراه بود و به محدوده ۸۰ هزار واحد نزدیک شد.

گفتنی است علی‌رغم رشد این روزهای بازار، کارشناسان با بررسی عوامل بنیادی بازار معتقدند رشد پیوسته بازار که عمدتاً نتیجه افزایش نرخ ارز است، ممکن است به سرعت امروز ادامه پیدا نکند و

بر همین اساس هشدار می‌دهند که سهامداران- به‌ویژه افراد تازه‌کار- باید در انتخاب سهم دقت کرده و با افراد خبره مشورت کنند.