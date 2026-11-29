

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، «رضا نواز» سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت در توضیح طرح‌های در حال اجرا اظهار کرد: در حال حاضر سه طرح اجرا می‌شود؛ یکی طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه در استان تهران، دیگری جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌های سوخت در ۱۱ استان که مردم از آن اطلاع دارند و طرح سوم، اجرای آزمایشی قانون انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی در پنج استان است. برای اجرای آزمایشی این طرح در هر استان، پنج جایگاه در نظر گرفته شده است.

وی درباره روند اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری در تهران گفت: در روزهای نخست اجرا، روش توزیع کمی تغییر کرده و کار برای کارکنان جایگاه‌ها دشوار شده بود. این شرایط برای مردم نیز مشکلاتی ایجاد می‌کرد اما با شناسایی و رفع موردی ایرادها، وضعیت بهتر شده است. هرچه زمان بیشتری از اجرای طرح بگذرد، می‌توان درباره میزان موفقیت آن نظر دقیق‌تری داد.

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت یکی از تغییرهایی را که مردم در جایگاه‌های تهران مشاهده کرده‌اند، افزایش میزان سوخت‌گیری به ۴۰ لیتر اعلام کرد و گفت: این اقدام به کاهش صف‌ها و تسهیل سوخت‌گیری مردم منجر شده است.

نواز در پاسخ به پرسشی درباره زمان دریافت رمز کارت جایگاه توضیح داد: اگر سامانه قطع نباشد و مشکلی وجود نداشته باشد، دریافت توکن یا رمز به‌طور متوسط کمتر از ۱۰ ثانیه زمان می‌برد؛ یعنی فرد رمز را دریافت کند، کارت را داخل دستگاه قرار دهد و سوخت‌گیری را انجام دهد. البته گاهی قطعی‌هایی هم رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه صف‌ها نسبت به سه تا چهار هفته قبل کمتر شده و وضعیت بهتر است، خاطرنشان کرد: با این حال، هنوز مواردی وجود دارد که در جلسات تخصصی مطرح و منعکس کرده‌ایم. تاکنون بیشتر درخواست‌های ما برای رفع ایرادها برطرف شده و موارد باقی‌مانده را نیز به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم.