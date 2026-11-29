سرویس اقتصادی-



به گزارش کیهان، حمید فتاحی؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیروز در نشست خبری صدور مجوز اولین اپراتور هوش مصنوعی با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تدوین چارچوب‌های مشخص است، افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین تکلیف داده‌های حاکمیتی و داده‌های دستگاه‌های اجرائی است؛ چراکه سال‌ها بخش قابل‌توجهی از این داده‌ها، با وجود ظرفیت بالای آن‌ها برای بهبود خدمات‌رسانی، امکان استفاده مؤثر در ارائه خدمات به مردم را نداشته‌اند.

او ادامه داد: بر همین اساس، تدوین چارچوبی مشخص برای فعالیت در این حوزه در دستور کار قرار گرفت. در مرحله نخست، پیش‌نویس اولیه تهیه شد و سپس با مشارکت فعالان بخش خصوصی، بازیگران اصلی بازار و صاحب‌نظران حوزه دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، چارچوب پیشنهادی در قالب مصوبه‌ای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تدوین و تصویب شد تا مبنای تنظیم‌گری و صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی قرار گیرد.

الزام دستگاه‌های اجرائی در استفاده از اپراتور

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به همکاری با اتاق بازرگانی تهران و نیز شورای گفت‌و‌گو برای تدوین اسناد مربوط به فعالیت در حوزه هوش مصنوعی ادامه داد: هرچند نظام‌بخشی و ایجاد چارچوب برای استفاده از داده‌های کلان امری لازم و حیاتی است اما اجازه نخواهیم داد هیچ‌گونه خلل یا مانعی در فعالیت بخش خصوصی یا کوچک شدن بازار آن ایجاد شود. برعکس، اگر جایی نیاز به اصلاح باشد، بدون شک این اصلاح را انجام خواهیم داد تا نقش پررنگ بخش خصوصی در این حوزه بیشتر و بهتر تقویت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: روح حاکم بر این سند و پروانه، ایجاد یک چارچوب مشخص برای فعالیت زیرساخت‌های پردازشی است که قصد دارند در حوزه داده‌های کلان دستگاه‌های اجرائی فعالیت کنند. این پروانه صرفاً چارچوبی برای پردازش و ساماندهی داده‌های دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی ایجاد می‌کند؛ به این معنا که در حوزه داده‌های اجرائی و حاکمیتی، دستگاه‌ها ملزم هستند از ظرفیت دارندگان پروانه استفاده کنند؛ یعنی شرکت‌هایی که حداقل الزامات و چارچوب‌های مشخص‌شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را رعایت می‌کنند.

فتاحی تأکید کرد: ارزش افزوده‌ای که بخش خصوصی از این منظر به دست می‌آورد، همین ایجاد چارچوب مشخص و رفع ابهام در همکاری با دستگاه‌های اجرائی است. مراجعه متقاضیان برای دریافت این پروانه و موافقت اصولی نیز نشان می‌دهد که این موضوع برای فعالان این حوزه اهمیت و ارزش دارد و تقاضای قابل‌توجهی برای آن وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به اینکه اعطای مجوز به اپراتور هوش مصنوعی داخلی به معنی جایگزینی آن با ابزارهای خارجی است، اظهار داشت: این ادعا که همه فعالان بخش خصوصی با صدور این پروانه مخالف هستند، دقیق نیست. برخی از فعالان نه‌تنها مخالف نیستند، بلکه متقاضی دریافت پروانه هستند و هم‌اکنون نیز تعدادی از آن‌ها در فرآیند اخذ مجوز قرار دارند.

فتاحی در پایان گفت: این موضوع به‌طور کامل با جاهایی که حق‌الامتیاز و حق‌السهم به‌عنوان یک منبع درآمدی یا استفاده قابل‌توجه از منابع محدود عمومی مطرح است، متفاوت است و این‌جا نگاه، فقط تأمین حداقل تضمین‌ها برای چارچوب تعیین‌شده بوده است.

صیانت از داده‌های حاکمیتی

همچنین محمدمحسن صدر؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با یادآوری اینکه مفهوم اپراتور داده در دل اپراتور هوش مصنوعی شکل می‌گیرد، افزود: در حوزه توسعه زبان‌ها نیز اقداماتی انجام خواهد شد.

صدر با تأکید بر اینکه در زمینه داده‌های حاکمیتی موضوع اصلی ایجاد انحصار نیست، بلکه تعیین ضوابط و شرایط بهره‌برداری از داده‌های حاکمیتی و احراز صلاحیت فعالان این حوزه است، افزود: داده‌های حاکمیتی تعریف و سطوح مختلفی دارند و استفاده از آن‌ها مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌ها و رعایت الزامات مشخص است.