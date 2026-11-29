

‌بر‌اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، تورم ماهانه در آبان‌ماه چهار و شش دهم درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 85 و هشت دهم درصد بود. تورم دوازده‌ماهه، یعنی تغییر میانگین شاخص در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1405 نسبت به دوره مشابه سال قبل، نیز 74 و نیم درصد اعلام شد. متوسط شاخص تا ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 81 و چهار دهم درصد بود.

بر‌اساس این گزارش، تورم ماهانه گروه کالا در آبان‌ماه شش و دو دهم درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه 118 و سه دهم درصد و تورم دوازده‌ماهه آن 105 و 9 دهم درصد بود.

در گروه خدمات نیز تورم ماهانه دو و سه دهم درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 52 و چهار دهم درصد و تورم دوازده‌ماهه 44 و نیم درصد بود و ضریب اهمیت خدمات به 47 و سه دهم رسید.

در میان گروه‌های اصلی، تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه پنج درصد و ضریب اهمیت آن 32 و چهار دهم بود. تورم ماهانه دخانیات هم دو و سه دهم درصد و تورم پوشاک و کفش نیز 9 و دو دهم درصد ثبت شد.

همچنین تورم ماهانه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه هفت و 9 دهم درصد و تورم بهداشت و درمان دو و 9 دهم درصد اعلام شد. این نرخ در گروه حمل‌ونقل 10 و چهاردهم درصد و در گروه ارتباطات هشت و شش دهم درصد بود.

بر‌اساس این گزارش، تورم ماهانه تفریح و امور فرهنگی به 14 و یک دهم درصد رسید. تورم گروه تحصیل 9 دهم درصد، گروه رستوران و هتل پنج و سه دهم درصد و گروه کالاها و خدمات متفرقه پنج و دو دهم درصد اعلام شد.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد، نرخ تورم دوازده‌ماهه از 41 درصد در آبان‌ماه 1404 به 74 و نیم درصد در آبان‌ماه 1405 رسیده است.

عبور تورم سالانه تولیدکننده از ۱۰۰ درصد

‌همچنین تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم سالانه تولیدکننده در آبان‌ماه امسال از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است؛ این در حالی است که آهنگ رشد ماهانه شاخص بهای تولیدکننده نسبت به مهرماه کاهش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل هشت و هشت دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۳۴ و نه دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه امسال به ۱۰۴ و هشت دهم درصد رسید.

مقایسه این ارقام با آمار مهرماه نشان می‌دهد اگرچه تورم ماهانه تولیدکننده از ۱۰ و پنج دهم درصد به هشت و هشت دهم درصد کاهش یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۹ واحد درصدی مواجه شده است.

در میان گروه‌های اصلی، بخش صنعت با رشد ماهانه ۱۰ و پنج دهم درصدی، بیشترین افزایش شاخص بهای تولیدکننده را به خود اختصاص داده است. پس از آن، گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۹ و پنج دهم درصد، اطلاعات و ارتباطات با شش و هفت دهم درصد و استخراج معدن با شش و پنج دهم درصد قرار دارند. همچنین بررسی آمار گروه‌های اختصاصی نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در بخش کالا نسبت به ماه قبل ۱۰ و یک دهم درصد و در بخش خدمات سه و هشت دهم درصد افزایش یافته است.

نکته قابل‌توجه در گزارش بانک مرکزی، تداوم روند افزایشی تورم تولیدکننده در بخش صنعت است؛ به‌طوری‌ که تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در آبان‌ماه به ۱۸۶ و یک دهم درصد و تورم سالانه آن به ۱۲۴ درصد رسیده است. در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و به ۸۷ و چهار دهم درصد رسیده است.