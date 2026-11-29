بخش ویژه «ملت مبعوث» هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، با همکاری معاونت امور استان‌های صداوسیما و با هدف ثبت روایت‌های مردمی از جلوه‌های بعثت و کنشگری ملت ایران برگزار می‌شود. در این بخش، از تولیدات هوش مصنوعی تا عکس پلاکارد و مداحی، روایت‌های مردمی از روزهای جنگ ثبت می‌شود.

فیلم داستانی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و تولیدات تلویزیونی از جمله قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای این بخش هستند. همچنین تولیدات فضای مجازی و آثار ویدئویی ساخته‌شده با هوش مصنوعی نیز امکان شرکت دارند. عکس پلاکارد و پارچه‌نوشت با هدف ثبت جلوه‌های بصری و روایت‌های خیابانی مردم در روزهای جنگ، از دیگر قالب‌های اعلام‌شده است. در بخش صوتی نیز مداحی، پادکست، موسیقی و آثار رادیویی پذیرفته می‌شوند تا روایت‌های مردمی از روزهای مقاومت و حضور در میدان، در قالب‌های شنیداری ثبت و ماندگار شوند. علاقه‌مندان تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه فانوس جشنواره، آثار خود را ثبت و ارسال

کنند.