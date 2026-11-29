محمدمهدی مؤمنی‌ها، کارشناس رسانه گفت: جامعه باید بپذیرد که محتواهای ناهنجار «وی‌اودی»ها را نبیند، همین نپذیرفتن سبب می‌شود، ترافیک رسانه پایین بیاید و رسانه ملزم به اصلاح محتوا می‌شود.

محمدمهدی مؤمنی‌ها، کارشناس رسانه و مدیرکل سابق توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان درخصوص تولیدمحتواهای ناهنجار در پلتفرم‌ها گفت: اکنون شاهد راه‌های دور زدن قانون از سوی پلتفرم‌ها هستیم. بخشی از درآمد پلتفرم‌ها از طریق مصرف ترافیک‌هایی است که از اپراتورهای تلفن همراه می‌گیرند، بسیاری از ناهنجاری‌های موجود نيز به‌خاطر جذب مخاطب و درآمد بیشتر است.

این کارشناس رسانه خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد «وی‌اودی»ها همچنان به مباحث خارج از عرف جامعه بپردازند، لازم است در ابعاد اقتصادی نیز پلتفرم‌ها دچار چالش شوند، یعنی احساس کنند که اگر بخواهند خلاف قانون حرکت کنند، در ابعاد اقتصادی برایشان یک‌ سری مشکل ایجاد خواهد شد و همین زمینه رعایت قوانین و بسترسازی برای ارائه محتوای سالم را فراهم می‌کند. مدیرکل سابق توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا همچنین گفت: در صورتی که اگر جامعه این‌گونه محتواها را بپذیرد، باز راهی برای دورزدن قانون وجود دارد، یعنی جامعه باید بپذیرد که محتواهای ناهنجار را نبیند، همین نپذیرفتن سبب می‌شود که ترافیک رسانه پایین بیاید و رسانه ملزم به اصلاح محتوا می‌شود.