کتاب «جنگ سرد فرهنگی» نوشته «فرانسيس استونر ساندرز» و با ترجمه حسین باکند توسط انتشارات کیهان منتشر شد.

«... من از آقا (رهبر شهید انقلاب) یک کتاب گرفتم. یعنی ایشان به من گفتند این کتاب را شما بخوان. کتاب «جنگ سرد فرهنگی» بود. (فرمودند) اینجا ابعادی را شناسایی کرده که عملیات فرهنگی CIA در کشورهاست. وقتی رفتم و مطالعه کردم احساس کردم که نگرانی‌هایی که ایشان در باب هجوم فرهنگی دارند، این نگرانی‌ها بیجا نبوده برای اینکه خود آن‌طرفی‌ها این را لو دادند و گفتند که چه خبر است و چه اتفاقاتی می‌افتد...»؛ این جملات از محمدحسین صفار هرندی (وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) هنگام بیان خاطره‌ای در قسمت ششم از فیلم مستند «غیررسمی» است که درباره ابعاد مختلف شخصیت امام شهید حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای ساخته شد.

«جنگ سرد فرهنگی» و «ناتوی فرهنگی» از مباحث مورد اشاره رهبر شهید در سال‌های متمادی بود که فراتر از مقولات «تهاجم فرهنگی» و «شبیخون فرهنگی»، از سوی ایشان مورد تأکید قرار می‌گرفت؛ اینکه چگونه سرویس‌های اطلاعاتی/جاسوسی غرب، در کنار پیمان نظامی موسوم به آتلانتیک شمالی یا ناتو، تشکیلات عریض و طویلی با همان ساختار و سیستم برای تهاجم فرهنگی به وجود آوردند که می‌توان از آن به ناتوی فرهنگی تعبیر نمود. همان تعبیری که در اواخر دهه 1990 میلادی مورد استفاده و تحقیق یکی از خبرنگاران و پژوهشگران معتبر آمریکایی به نام «فرانسیس ساندرز» نیز قرار گرفت. در سال 1999 (1378 هجری شمسی) «فرانسيس استونر ساندرز» كتابي به نام «جنگ سرد فرهنگي: سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر» منتشر كرد كه زلزله‎اي در محافل فرهنگي و روشنفكري غرب برپا نمود. به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران، كتاب وي يكي از حيرت‌آورترين و افشاگرانه‌ترين كتاب‌هايي است كه تاكنون درباره سرويس اطلاعاتي ايالات متحده آمريكا، منتشر شده است.

فرانسیس ساندرز برای تدوین این کتاب، با ده‌ها تن از مؤثرترین عوامل این سرویس‌های جاسوسی و کمیته‌های سینمایی/اطلاعاتی یادشده و عناصر فعال در شبکه ناتوی فرهنگی، ساعت‌ها مصاحبه انجام داد، آنها را مدون نمود که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفت.

از این کتاب در سال 1382، با ترجمه‌ای ناقص و غیرتخصصی از نسخه اول یعنی چاپ سال 1999 توسط بنیاد غرب‌گرایی منتشر شد که اینک چندان در دسترس نیست.

فرانسیس ساندرز، پس از نسخه اول، چندین‌بار اقدام به تکمیل کتاب نمود و در سال‌های 2013 و 2015 نسخه‌های کامل‌تر از آن انتشار یافتند که برای این ترجمه و کتاب جدید، از نسخه چاپ 2015 استفاده شد و حسین باکند به گونه تخصصی و حرفه‌ای، آن را ترجمه کرد که طی ماه‌های اخیر در صفحه پاورقی روزنامه کیهان منتشر می‌شد.

کتاب «جنگ سرد فرهنگی: سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر»، در 400 صفحه به بازار کتاب عرضه شده و علاقه‌مندان می‌توانند از فروشگاه کیهان و یا از طریق شماره تلفن‌های 33110709 و 33110201 دفتر انتشارات کیهان آن را تهیه فرمایند.