

به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ساعت ۲۳:۰۰ شنبه سه فروند نفتکش متخلف، با غیرفعال کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری، وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شده بودند که یک فروند از آنها بر اثر برخورد با مین دریایی دچار حریق شده و از حرکت بازماند.

دو نفتکش همراه نیز پس از این حادثه، تغییر مسیر داده و به سمت خلیج‌فارس برگشتند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات و ضوابط تردد در تنگه هرمز و لزوم هماهنگی با نیروهای مسلح، اعلام کرد: تنگه هرمز تا تحقق اهداف و خواسته‌های ایران هرگز باز نخواهد شد.

سپاه خبر داد: انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز

همچنین، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: از نخستین ساعات بامداد یکشنبه دو فروند نفتکش متخلف که با بی‌اعتنایی به مقررات و هشدارهای دریایی، در حال عبور از مسیر غیرمجاز و جعلی جنوبی تنگه هرمز بودند، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند.

یکی از این شناورها، یک فروند سوپرنفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بود که در محدوده شمال بندر خصب با مین دریایی برخورد کرد و دچار انفجار شد. نفتکش دوم نیز هنگام خروج از تنگه هرمز، در محدوده شرقی این آبراه، با مین دریایی برخورد کرد و طعمه حریق شد.

به گزارش تسنیم، نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد: مالکان نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، شناورها و سرمایه‌های باقی‌مانده خود را قربانی ادعاها و وعده‌های خلاف واقع فرماندهان سنتکام نکنند. اطمینان‌بخشی‌های ارتش آمریکا، تضمینی برای عبور ایمن از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز نیست و بی‌اعتنایی به هشدارهای دریایی می‌تواند خسارت‌هایی سنگین و جبران‌ناپذیر به‌همراه داشته باشد.

فرماندهان شناورها باید بدانند که با وعده‌های مقامات سنتکام نمی‌توان خطر مین‌های دریایی را نادیده گرفت؛ مخاطره‌ای که می‌تواند سرنوشت کشتی‌های آنان را به غرق ‌شدن در آب‌های تنگه هرمز گره بزند.