

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت که به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا با ایران اظهار کرد: این دشمنی از ابتدای انقلاب اسلامی آغاز نشده، بلکه به کودتای ۲۸ مرداد و مقابله با دولت مردمی دکتر مصدق بازمی‌گردد؛ زمانی که آمریکا بر کشور ما سیطره پیدا کرد و با روی کار آوردن حکومت‌های جنایتکار و غارت منابع ملی، دشمنی خود را ادامه داد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنی آمریکا شدت بیشتری گرفت و در قالب‌های مختلفی از جمله تهاجم رژیم بعث عراق، محاصره اقتصادی، دخالت‌های سیاسی، جنگ روانی و جنگ امنیتی ادامه یافت. این روند در سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و باید آن را فرآیندی مستمر و به‌هم‌پیوسته دانست.

سردار محبی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ گفت: وقایع آن سال، بدون تردید با دخالت، نفوذ، برنامه‌ریزی و پشتیبانی دشمن همراه بود؛ اما ملت بصیر ایران به‌سرعت متوجه نقش دشمن شدند و آگاهانه و خودجوش به میدان آمدند و بساط عوامل دشمن را جمع کردند. این حضور به روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه دشمنی آمریکا پس از آن نیز ادامه پیدا کرد، اظهار کرد: دشمن در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با حمله نظامی، جلوه دیگری از دشمنی خود را نشان داد، اما حمله‌ای که برای آن سال‌ها برنامه‌ریزی و تمرین شده بود، به نتیجه مورد انتظار نرسید و دشمن ناچار به عقب‌نشینی شد.

وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در اقدام نظامی، بار دیگر برنامه‌ریزی و سازماندهی کرد و حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را رقم زد. تصور دشمن این بود که با اعتراضات مردمی مواجه است، اما اعتراض مردمی با اقداماتی مانند تخریب اموال عمومی و شخصی و مقابله سخت با نیروهای امنیتی تفاوت دارد. سردار محبی با اشاره به آنچه اعتراف صریح دشمن به سازماندهی و پشتیبانی از این حوادث خواند، گفت: دشمن بارها اعلام کرده که در این وقایع نقش داشته و برای آن سازماندهی و تسلیحات فراهم کرده است؛ با این حال، ملت ایران بار دیگر در ۲۲ دی‌ماه به میدان آمدند و حماسه دیگری را در تاریخ کشور ثبت کردند.

عقب‌نشینی دشمن نشانه ناکامی در جنگ نظامی است

به گزارش فارس، سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه شکست دشمن در عملیات نظامی قطعی است، اظهار کرد: اگر دشمن می‌توانست با اقدامات نظامی به اهداف خود برسد، جنگ را ادامه می‌داد و پس از ۱۲ روز آن را متوقف نمی‌کرد.

همچنین اگر به تحقق اهدافش امیدوار بود، برای تفاهم‌نامه و توافق‌نامه به دنبال واسطه نمی‌رفت و پس از ۳۹ یا ۴۰ روز جنگ را به پایان نمی‌رساند. پایان دادن به جنگ نشان می‌دهد که دشمن از دستیابی به اهداف خود ناامید شده است. وی با اشاره به وضعیت تردد شناورها در تنگه هرمز گفت: پیش از جنگ رمضان، روزانه ۲۸۵ تردد انواع شناورها در تنگه هرمز انجام می‌شد که ۲۳۲ مورد آن مربوط به آمریکا بود؛ اما امروز حتی یک تردد هم از سوی آمریکا در این محدوده انجام نمی‌شود. این مسئله را باید شکست بزرگی برای آمریکا دانست.

سردار محبی با اشاره به وضعیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه اظهار کرد: برخی از این پایگاه‌ها تخریب و برخی دیگر غیرفعال شده‌اند و آمریکا به دلیل قرار داشتن پایگاه‌هایش در تیررس ایران، به دنبال ایجاد پایگاه در مناطق دوردست، از جمله شاخ آفریقا و کنیا، است.

سخنگوی سپاه در ادامه با اشاره به برنامه‌های دهه بصیرت و مقاومت گفت: نخستین وظیفه در این دهه، بصیرت‌بخشی و آگاهی‌بخشی به مردم و دومین وظیفه، گرامیداشت شهدایی است که جان خود را برای دفاع از کشور، نظام و مردم تقدیم کردند.

وی افزود: باید این برنامه‌ها به‌صورت منظم، منسجم و هدفمند طراحی و اجرا شود تا بتوانیم در برابر زیاده‌خواهی دشمن بایستیم و او را ناکام و ناامید کنیم. سردار محبی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر بازدارندگی حداکثری و در مرحله بعد بازدارندگی مطلق، تصریح کرد: بازدارندگی باید به نقطه‌ای برسد که دشمن حتی جرئت فکر کردن به تجاوز به کشور، چپاول منابع ملی و دست‌اندازی به داشته‌ها و دارایی‌های ایران را نداشته باشد.

ایران باید هر روز قوی‌تر شود

وی تقویت قدرت ملی را تنها راه بازدارندگی دانست و گفت: ایران باید هر روز قوی‌تر شود و یکی از عوامل مؤثر در این مسیر، آگاهی و بصیرت مردم برای شناخت ضرورت تقویت کشور و فلسفه این قدرت‌یابی است.

دشمن شکست‌خورده و ما پیروز مطلق جنگ هستیم

سردار محبی با اشاره به ظرفیت تجمعات شبانه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی اظهار کرد: می‌توان از این تجمعات استفاده‌های جانبی فراوانی داشت؛ از جمله اینکه میزهایی برای مشاوره و گفت‌وگوی سیاسی و پاسخ به شبهات و پرسش‌های احتمالی مردم در نظر گرفته شود. همچنین استفاده از ظرفیت نماز جمعه برای تبیین کلامی و هنری و اجرای برنامه‌های متنوع در حاشیه اقامه نماز اهمیت زیادی دارد. وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی، همگرایی و پرهیز از تفرقه افزود: به برکت خون شهدا، مقاومت مردم ایران و ایستادگی و دفاع جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دشمن شکست خورده و ما پیروز مطلق جنگ هستیم.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه دشمن همچنان دشمنی کینه‌توز، زیاده‌خواه و تجاوزگر است، تصریح کرد: این دشمنی در عرصه‌های مختلف ادامه خواهد داشت و باید مراقب باشیم وحدت ملی را حفظ کنیم؛ وحدتی که دشمن را زمین‌گیر کرده است. دشمن انتظار نداشت مردم ایران با چنین انسجام و اراده‌ای در کنار یکدیگر مقاومت کنند و او را به عقب‌نشینی وادار سازند.

آمریکا در ابعاد مختلف اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است

سردار محبی با اشاره به ضرورت استفاده از فرصت دهه بصیرت و مقاومت برای تبیین توطئه‌های دشمن و آگاه‌سازی مردم گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای بصیرت‌افزایی جامعه استفاده کنیم تا دشمن نتواند شکست خود در میدان جنگ را با توطئه‌های دیگر جبران کند.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های اقتصادی جنگ اظهار کرد: جنگ فشارهای اقتصادی خاص خود را دارد، اما باید برای مردم تبیین شود که آمریکا نیز در ابعاد مختلف اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است.

سخنگوی سپاه با اشاره به حوزه‌هایی همچون انرژی، مواد غذایی، تراشه‌ها، آلومینیوم، حمل‌ونقل و هزینه‌های نظامی افزود: آمریکا به دلیل جنگ هزینه‌های هنگفتی متحمل شده و این هزینه‌ها اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است. اگر این موضوع به‌درستی برای مردم تبیین شود، مشخص خواهد شد که فشار اقتصادی وارد شده بر آمریکا و مردم این کشور نیز قابل توجه است.