در افق تاریخ، فراتر از مرز تقویم‌ها، شخصیت‌هایی به معیارهایی ماندگار برای سنجش معنای «انسانیت» بدل می‌شوند.

فاطمه(س) بانویی است که پیامبر خاتم، او را سرور زنان خواند؛ وجودی شگرف که در آستان قدس او، گویی آسمان و زمین به هم نزدیک‌تر شدند و جان لطیفش مهبط اسرار غیب و آینه تجلی حقیقت شد. فاطمه صرفاً تندیسی از رنج در حافظه غبارگرفته روزگار نیست؛ او کلمه طیبه، سرچشمه کوثر و حقیقتی زنده است که در وجودش طهارت جان با صلابت خرد و عاطفه با آگاهی و آزادگی پیوند خورده و شأن و کمال انسان در سیمای یک زن جلوه‌گر شده است.

امروز، در عصر شتاب و دگرگونی معنا و ارزش‌ها، انسان بیش از هر زمان دیگر با چالشی بنیادین در تعریف هویت خویش روبه‌روست. زن معاصر در میان نگاه‌های تقلیل‌گرایانه و انتظارات متعارض، گاه در کشاکش قالب‌های تنگِ دیروز و نقش‌های فرساینده امروز گرفتار می‌شود. از یک‌سو، عده‌ای هویت او را تنها در نقش‌های سنتی و انفعالی جست‌وجو می‌کنند و از سوی دیگر، الگوهای نوین سرمایه‌محور، رهایی را در تن دادن به نمایش‌های بیرونی، مصرف‌زدگی و تبدیل‌شدن به تصویری مخاطب‌پسند خلاصه می‌سازند. پیامد این دوگانگی کاذب، گسست درونی، سردرگمی و فاصله‌گرفتن از معنای حقیقی انسان است. زن معاصر برای عبور از این تنگنای دوسویه، نیازمند بازیابی «مرکز ثقل درونی» خویش است؛ تکیه‌گاهی استوار که در طوفان دگرگونی ارزش‌ها و داوری‌های بیرونی پابرجا بماند، به ابعاد وجودی‌اش انسجام بخشد و راه آرامش و تعالی را پیش‌روی او بگشاید.

فطرت فاطمی، دعوت به بازیابی همین مرکز ثقل درونی و پاسخی به این گسست است. در این نگاه، عظمت وجودی فاطمه نه‌تنها در نقش‌ها و مسئولیت‌هایش بلکه در حقیقت وجود او شناخته می‌شود. او جلوه تمام‌عیار «صدق» است؛ آنجا که میان نهان و آشکار، نیت و عمل و گوهر درون و حضور بیرونی‌اش گسستی دیده نمی‌شود. این یگانگی به انسان می‌آموزد که پیش از هر نقشی، کرامت ذاتی خویش را بشناسد. زنی که به چنین شناختی برسد، می‌تواند محبت بورزد بی‌آنکه تمام هویتش در دیگری محو شود؛ مادری کند و مهر بورزد بی‌آنکه خویشتن را از یاد ببرد؛ و در حیات اجتماعی حضور یابد بی‌آنکه ارزش وجودی‌اش را به تحسین یا داوری دیگران گره بزند.

در اندیشه فاطمی، خانه و اجتماع دو قلمرو متعارض نیستند و لطافت عاطفه در برابر استواری خرد قرار نمی‌گیرد. عفاف و وقار در این سیره، هرگز به معنای گوشه‌نشینی و خاموشی منفعلانه نیست؛ بلکه انتخابی آگاهانه و سپری در برابر نگاه‌های ابزارانگارانه است؛ انتخابی که به زن امکان می‌دهد با اصالت و آزادگی در جهان حضور داشته باشد بی‌آنکه به تصویری برای پسند و مصرف دیگران فروکاسته شود. از همین‌رو، خلوت و عبادت فاطمه نه مانعی برای حضور اجتماعی او بلکه سرچشمه‌ای است که به حضورش در میدان دفاع از حق نیرو می‌بخشد.

اوج این توازن را می‌توان در دفاع تاریخی او از حق دید. فاطمه، زنی است که در محراب بندگی، جان را به خضوع می‌سپارد اما در برابر آنچه انحراف از حق می‌داند، زبان گویای حقیقت و مدافع ولایت می‌شود. خردورزی او با شجاعت همراه است؛ استدلالی استوار و در عین‌ حال آمیخته با متانت و وقار که نشان می‌دهد زن مسلمان می‌تواند در بزنگاه‌های تاریخ، صدایی اثرگذار و مرجعی اخلاقی و فکری باشد. «نه» گفتن تاریخی او از رنجش‌های فردی ریشه نمی‌گیرد بلکه از پایبندی عمیق به حق برمی‌خیزد. او نشان داد که شرف و آزادی در گرو تسلیم‌نشدن در برابر قدرتی است که می‌خواهد حقیقت را به سکوت وادارد. از این‌رو، نگریستن به فاطمه نه بازگشت به قالب‌های منجمد گذشته است و نه ستایشی تشریفاتی در گوشه تقویم؛ بلکه تلاشی است برای گشودن افقی ماندگار در فهم زن و انسان. سیره او می‌تواند برای زن فرهیخته و جست‌وجوگر امروز نوری باشد تا در آینه آن، «خودِ اصیلِ خویش» را بازیابد.

اسوه قرار دادن فاطمه(س) به زن معاصر این شجاعت را می‌بخشد که از خود بپرسد: چه میزان از انتخاب‌ها و رفتار من از آگاهی، اراده و حقیقت انسانی‌ام برمی‌خیزد و چه میزان پاسخی از سر ناگزیری به قالب‌هایی است که جهان بیرون بر من تحمیل کرده است؟ این پرسش، آغاز رهایی است؛ زیرا انسان زمانی به خویشتن بازمی‌گردد که بتواند میان خواسته‌های اصیل و خواسته‌های تحمیل‌شده تمایز بگذارد.

فاطمه(س) چشمه جاری نوری است که کویر دل‌های تشنه را سیراب می‌کند؛ بانویی که نشان داد می‌توان در زمین زیست و هوای عرش را تنفس کرد، کانون آرامش خانواده بود و هم‌زمان، در برابر سرنوشت جامعه احساس مسئولیت کرد. این، پیام همیشه‌زنده فطرتی است که در ژرفای جان هر زنی به ودیعه نهاده شده است؛ دعوتی به بازشناختن خویشتن، تابیدن در تاریکی و بالیدن در مسیر بندگی و آزادگی.

بی‌بی‌عزت حسینی

دانشجوی دکتری علوم قرآن وحدیث