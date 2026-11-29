

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آستانه سالروز شهادت شهید آیت‌الله مدرس(ره) و روز مجلس، شامگاه شنبه (۷ آذرماه ۱۴۰۵) میزبان بیش از

۵۰ نفر از مدیران مسئول رسانه‌های کشور بود.

در ابتدای این نشست صمیمانه و صریح که حدود

۴ ساعت به طول انجامید، حدود ۳۰ نفر از مدیران رسانه حاضر، ضمن بیان مسائل صنفی رسانه‌ها از جمله ضرورت اصلاح مالیات رسانه‌ها و درخواست اصلاح قانون مطبوعات، نکات، انتقادات و پرسش‌هایی صریح در خصوص بحث مذاکرات، شرایط جنگ، معیشت مردم و کالابرگ، حفظ اتحاد، محدودیت‌های رسانه‌ای در شرایط جنگی، ابهام رسانه‌های داخلی درباره اخبار جنگ، برنامه مجلس در شرایط پیش رو، استیضاح وزیران و نحوه حمایت مجلس از دولت و غیره مطرح کردند.

در ادامه این جلسه، رئیس مجلس با بیان اینکه بنده بعد از جنگ ۱۲ روزه اعلام کردم که هسته سخت جمهوری اسلامی ایران ۹۰ میلیون نفر است، اضافه کرد: دشمن از اوایل انقلاب با به راه انداختن غائله‌های ترکمن‌صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان و شمال غرب کشور، با یک جنگ سخت یا نیمه‌سخت به دنبال تجزیه و جدا کردن بخشی از کشور بود، اما امروز شرایط جنگ تغییر کرده و هر اندازه مغز و نگاه افراد و مردم ما در تصرف دشمن قرار بگیرد، دشمن پیش رفته و به همان نسبت موفق شده است.

اساسی‌ترین عنصر تاب‌آوری اجتماعی

امید به آینده است

قالیباف تصریح کرد: اگر به اتفاقاتی که در همین

۲ سال اخیر برای کشور ما افتاد، از ترور شهید هنیه که ما به‌طور مستقیم با رژیم صهیونیستی درگیر شدیم، تا وعده‌های صادق، یک و دو و سه و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، یا کودتای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که آمریکایی‌ها هر اقدامی را که می‌توانستند در داخل و خارج کشور علیه ما انجام دهند، با شدت انجام

دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که در جنگ سوم تحمیلی چه اتفاقی می‌توانست علیه ایران بیفتد که نیفتاده است؟ تصریح کرد: در آغاز این جنگ فرمانده کل قوا و رهبر انقلاب، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، تعدادی از مدیران وزارت اطلاعات کشور، جمعی از رده‌های مختلف نیروهای مسلح به شهادت رسیدند، اما دنیا دید که جمهوری اسلامی در کمتر از ۴۰ دقیقه سنگین‌ترین تهاجم را به دشمن انجام داد.

وی در همین زمینه افزود: اسناد مختلفی از آمریکایی‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد آن‌ها در مقابل ساختار مستحکم جمهوری اسلامی که با وجود حذف تعداد زیادی از مقامات ارشد و فرماندهان همچنان پابرجاست، متحیر

شده‌اند.

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان با تأکید بر اینکه امروز اگرچه آمریکا نادار نیست، اما در مقابل ما ناچار شده است، تصریح کرد: به جرأت اعلام می‌کنم ما در جنگ نظامی کلاسیکی مانند جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ما انجام دادند، به نقطه بازدارندگی رسیدیم و مکلفیم در دیگر بخش‌ها هم به نقطه بازدارندگی برسیم.

وی گفت: باید در سطوح و حوزه‌های مختلف هر پنج استراتژی بخشی، یعنی حوزه‌های دفاع و نظامی، سیاسی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و محیط‌زیستی، به بازدارندگی برسیم تا بتوانیم از وضعیت نه جنگ و نه صلح بیرون بیاییم؛ که این هدف به یک برنامه دقیق و منظم احتیاج دارد.

قالیباف تصریح کرد: اگر دشمن خطای محاسباتی کند و بخواهد جنگ جدیدی علیه ایران آغاز کند، متفاوت‌تر از جنگ ۴۰ روزه در مقابل آن‌ها می‌ایستیم.

جنگ ایران و آمریکا ماهیتی است

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه تاریخ و تجربه نشان داده است که چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان در براندازی جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند و تنها روش و رویکردهای متفاوتی دارند و نشان داده‌اند هیچ‌کدام به ما رحم نمی‌کنند، تصریح کرد: باید بپذیریم جنگ ما یک جنگ ماهیتی و نبرد حق و باطل است.

قالیباف با تأکید بر اینکه باید در رسانه‌ها به مردم تحلیل‌های عمیق و دقیق بدهیم و حس پیروزی را به آنان منتقل کنیم، اضافه کرد: امید به آینده، تاب‌آوری مردم را بالا می‌برد و باعث می‌شود مردم در کنار این افتخارات، سختی را هم تحمل کنند. البته این به آن معنا نیست که مشکل اقتصاد را حل نکنیم، بلکه سر جای خودش مهم و در اولویت است، اما این پیروزی‌ها هم باید احساس شود.

هر تحول اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و رسانه‌ای

در وسط جنگ و بحران اتفاق می‌افتد

وی با بیان اینکه بنده به‌عنوان کسی که از قبل از انقلاب و با آغاز جنگ در میدان جنگ و بعد از جنگ در عرصه‌های مختلف کار کرده‌ام، اعلام می‌کنم که در وسط جنگ و بحران می‌توان تحول اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و رسانه‌ای رقم زد، عنوان کرد: معنای جنگ این نیست که ما دست به هیچ‌کاری نزنیم، بلکه به تعبیر حاج قاسم عزیز در دل هر تهدیدی فرصتی است. یعنی اگر قرار است حوزه انرژی کشور متحول شود و ۲۵ میلیارد دلار انفال را از حلقوم مفت‌خورهایی که ۳۰ سال در این مملکت بلعیده‌اند، بیرون بیاورد، الان وقت آن است. اگر می‌خواهیم حق مردم را به آن‌ها برگردانیم که فشار اقتصادی هم نکشند، الان وقت این کار است.

قالیباف تأکید کرد: مقاومت مقتدرانه مردم و نیروهای مسلح در ۲ جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، ایران را برای همیشه بیمه کرد؛ شرایط امروز مانند پیروزی در جنگ احد است و انسجام و ضعف نشان دادن مقابل دشمن مانند تنگه احد است که باید با حفظ انسجام و عدم نمایش ضعف از این تنگه به‌خوبی محافظت کنیم.

رئیس مجلس در همین زمینه اضافه کرد: ما یک قدرت منطقه‌ای مسلم و یک کشور پرقدرتیم و اگر انسجام خود را حفظ کنیم و مقابل دشمن ضعف نشان ندهیم، پیروزی مانند پیروزی جنگ احزاب در انتظار ماست و این ما هستیم که در این شرایط باید تصمیم بگیریم منسجم شویم تا به پیروزی قطعی برسیم و این وظیفه‌ای بر دوش همه ماست و باید آن را پیش ببریم.

به گزارش تسنیم، قالیباف در پایان با بیان اینکه در بحث کالابرگ الکترونیک مطابق قانون، نباید پول نقد پرداخت شود، چرا که ارزش آن به مرور کاهش می‌یابد، بلکه باید کالا برای تأمین کالری مورد نیاز مردم در اختیار آن‌ها قرار دهیم، خاطرنشان کرد: ما باید قدرت خرید مردم و سبد کالای آن‌ها را تأمین کنیم که قادر به انجام این کار هم هستیم، به شرط اینکه اهم و مهم کشور را تشخیص داده و در تصمیم‌گیری‌ها رعایت کنیم.