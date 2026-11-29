

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز یکشنبه (8 آذرماه)، در نشست با اعضای هیئت امنای بازار و اتحادیه اصناف که با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد با بیان اینکه باید برای حل مشکلات مردم و ادامه راه توسعه و افزایش تولید در کشور راه پیدا کنیم، اظهار داشت: برای حل مشکلات اصناف و بازاریان در دولت مصمم هستیم و در این مسیر خود را موظف می‌دانیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی نمایندگان اصناف و بازاریان، گفت: درخصوص مسائل ارزی و مالی با مشارکت و فعالیت و همچنین همکاری مدیران در بانک مرکزی و نظارت امور اقتصادی و دارایی مشکلات حل‌شدنی است و به‌شخصه آمادگی دارم هر روز با اصناف و بازاریان برای حل این مشکلات و کمک به معیشت مردم جلسه داشته باشم.

پزشکیان با تأکید به اینکه امروز مدیریت انرژی و صرفه‌جویی مصرف آن از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: دشمنان به‌دنبال ناراضی‌تراشی بین مردم و ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور هستند؛ همه ما باید تلاش کنیم این هدف دشمن محقق نشود. اگر دست به دست هم دهیم، می‌توانیم از بحران ایجادشده عبور کنیم و مشکلات کشور با وحدت و انسجام و همدلی حل‌شدنی است.

رئیس‌جمهور با ابراز اینکه قوانین و مقرراتی را که مانع تسهیل امور و فعالیت اصناف و بازاریان و افزایش تولید در کشور است، بازنگری خواهیم کرد، گفت: مقررات و قوانین می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط جنگی داده شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی همه ما حل مشکلات مردم و تأمین معیشت آنان است، اضافه کرد: مشکلات و موانع مطرح‌شده در جلسه از طرف نمایندگان، بازاریان و اتحادیه‌ها در ستاد رفع موانع اصناف با حضور مدیران و مسئولان مربوطه حل‌شدنی است و در دولت نیز به رفع آن کمک خواهیم کرد. رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود تشدید اختلافات و تفرقه‌افکنی میان مردم و اقشار مختلف را آرزو و هدف دشمن عنوان کرد و افزود: همه ما باید دست به دست هم دهیم و با تفرقه‌افکنی و تشدید اختلافات در کشور مقابله کنیم. دشمن متجاوز با تحریم هوایی، دریایی و زمینی به‌دنبال تسلیم مردم ایران است، اما ما می‌توانیم با همفکری و همدلی بر این بحران غلبه کنیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه در حال اقدامات دیپلماتیک هستیم و امیدواریم دیپلماسی به نتیجه برسد، گفت: تلاش می‌کنیم مسیر مذاکره را با منطق پیش ببریم، اما قرار نیست مقابل تجاوز و هر غلطی که دشمنان می‌کنند سر خم کنیم، ذلت را نمی‌پذیریم و مقابل زور و قلدری می‌ایستیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: دشمن متجاوز نیز در جنگ آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ایران با مشکلات زیادی مواجه شد و نتیجه انتخابات برگزارشده این موضوع را به اثبات رساند. پزشکیان همچنین با اشاره به اهمیت نقش نمایندگان بازار و اتحادیه‌های صنفی در کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه و ترغیب مردم به مدیریت مصرف و صرفه‌جویی‌ انرژی، گفت: امروز 150 میلیارد دلار هزینه سوخت کشور است، ما در کشور 6 برابر اروپا انرژی اعم از برق و گاز مصرف می‌کنیم و این بدمصرف کردن کشور را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: برخی‌ها دعوت من از مردم برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را مسخره می‌کنند در حالی که آن چیزی که باید مسخره کنند بدمصرف کردن است. اگر درست مصرف کنیم و مصرف انرژی در کشور را مدیریت کنیم می‌توانیم مشکلات ناشی از کمبود انرژی را حل کنیم. اصناف و بازاریان می‌توانند در این راه به دولت کمک کنند.

پزشکیان با تصریح به اینکه باید همه مصمم شویم و باور کنیم که می‌توانیم مقابل زورگویی و قلدری دشمنان بایستیم و تسلیم نشویم، اظهار داشت: معتقدم و باور دارم با توانمندی‌ها و دارایی‌های کشور و همراهی مردم می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اصناف و بازاریان در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن هستند، گفت: همه ما وظیفه داریم مشکلات مردم را حل کنیم. در مورد مدیریت مصرف و صرفه‌جویی اصناف می‌توانند و باید الگوی جامعه باشند که بتوانیم در کشور مصرف را مدیریت کنیم، اگر با هم باشیم دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

شاخص ارزیابی مدیران، میزان پایبندی دستگاه‌ها به مدیریت مصرف سوخت و انرژی است

همچنین رئیس‌جمهور در جلسه کارگروه مدیریت مصرف سوخت و انرژی وزارت کشور، ضمن بررسی آخرین گزارش‌ها از وضعیت تأمین و مصرف سوخت و انرژی، اقدامات اجرائی، میزان پیشرفت و نحوه پیاده‌سازی مصوبات کارگروه در دستگاه‌های اجرائی، ادارات دولتی و استانداری‌ها، بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری انرژی و پایبندی همه بخش‌های حاکمیت به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت تأکید

کرد.

وی با تأکید بر اینکه میزان پایبندی مدیران به مدیریت مصرف سوخت و انرژی، یکی از شاخص‌های جدی ارزیابی عملکرد مدیریتی در شرایط کنونی است، افزود: بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها، ادارات و همه دستگاه‌ها و بخش‌های اجرائی باید به‌طور کامل از مصوبات دولت در حوزه مدیریت مصرف تبعیت کنند و اجرای این سیاست نباید محدود به بخشی از دستگاه‌ها یا سطوح مدیریتی باشد.

پزشکیان با بیان اینکه عبور از شرایط کنونی بدون ایجاد بحران و اختلال در فعالیت‌های کشور امکان‌پذیر است، اظهار داشت: معتقدم می‌توانیم بدون بحران از این مرحله عبور کنیم؛ چرا که بخش مهمی از مشکلات ناشی از مصرف اضافی و هدررفت انرژی است. هدف و تلاش دولت این است که مصرف صحیح، متناسب و به‌اندازه را به‌عنوان یک الگوی پایدار در جامعه نهادینه کند.