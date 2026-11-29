اعلام مرجعیت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای از سوی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیات صفایی بوشهری و کعبی
در پی سؤال بسیاری از مؤمنین و مقلدان رهبر شهید انقلاب اسلامی از مجتهدین جامعالشرایط درخصوص تقلید از رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیات حسینی بوشهری، صفایی بوشهری و عباس کعبی با ارسال دستنوشتههایی، آیتالله مجتبی خامنهای را مرجع تقلیدی اصلح و ارجح عنوان کردند.
به گزارش تسنیم، در پیام آیتالله صفایی بوشهری آمده است: تقلید از حضرت آیتالله حاج سید مجتبی خامنهای، رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی ایران دامت برکاته العالیه، حسب المبنی بلااشکال و مجزی است و از جهت مصالح شدیده در وحدت مرجعیت و رهبریت، ارجح و اولی میباشد.
آیتالله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز نوشت: آیتالله مجتبی خامنهای
دام ظله العالی، در حال حاضر قطعا صلاحیت افتا و مرجعیت را دارا هستند.
در بخشی از پیام آیتالله کعبی در تایید مرجعیت رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: هو ارجح
و اصلح.