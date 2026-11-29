در جریان جلسه مجلس، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، ضمن صحبت درباره حذف شرط اجتهاد از شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، با اشاره به ولادت حضرت فاطمه(س)، درخواست جمعی از نمایندگان و روز مجلس، از رئیس‌مجلس خواست با ارسال نامه به قوه قضائیه زمینه آزادی حمید رسایی را فراهم کند.



قالیباف در واکنش به این درخواست، ابتدا درباره سابقه شکایت پیشین توضیح داد که شکایت مربوط به قبل از دوران نمایندگی رسایی بوده و از سوی او به‌عنوان شخصیت حقوقی و برای دفاع از حقوق مجلس-در پی مسائل مطرح‌شده درباره دخل و تصرف در اسناد مجلس، قوانین بودجه و بیانیه‌ها- مطرح شده بود و شکایت شخصی در کار نبوده است.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی همچنین درباره موضوع دسترسی رسایی به تبلت توضیح داد که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی، نمایندگی قائم به شخص است و در زمان حضور در زندان، امکان بردن تبلت به داخل زندان یا واگذاری اختیار آن به دیگری وجود ندارد. قالیباف تأکید کرد: بنا بر درخواست نمایندگان و موافقت خودش، نامه مربوط به پیگیری آزادی رسایی را از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد. وی در ادامه بر ضرورت وحدت، انسجام و ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.