

محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (8 آذرماه) در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات در صحن علنی وبیناری، با اشاره به منشأ و روند شکل‌گیری این طرح تأکید کرد که این مسیر با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب آغاز شده است.

رئیس‌مجلس در تشریح روند پیگیری این موضوع توضیح داد که درخواست او از دولت آن بود که لایحه مربوطه را ارائه کند، اما ارائه لایحه به تأخیر افتاد؛ آن هم در شرایط امنیتی.

به گفته قالیباف، همین تأخیر و مقتضیات شرایط باعث شد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأموریت پیدا کند تا با همراهی همکاران در مجلس و با هماهنگی مدیران و مسئولان وزارتخانه، موضوع را پیگیری کند. او با صراحت درباره میزان پیگیری شخصی خود در این پرونده گفت: بنده این موضوع را در افکار عمومی عرض می‌کنم که شخصاً بیش از ۸ ساعت فقط برای این موضوع با مدیران و سرپرست وزارتخانه جلسه گذاشتم و همه نظراتی را که می‌دانستیم باید اعمال کنیم، در چارچوب نظر رهبری در این موضوع اعمال کرده‌ایم.

قالیباف افزود: اگر لایحه از سوی دولت ارائه می‌شد، حتماً بهتر بود، اما با توجه به تأخیر ایجاد شده و شرایط موجود، این مسیر در مجلس دنبال شد و گرچه بنا نبود این نکات با چنین صراحتی بیان شود، اما برای روشنگری در افکار عمومی مطرح شد.

موافقت مجلس با تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات

و نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت اطلاعات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صحن وبیناری خود، در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲، ابتدا با ۱۶۵ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، کلیات این طرح را به تصویب رساندند و در ادامه نیز با ماده یک آن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، «سازمان حفاظت اطلاعات» و «نمایندگی ولی‌فقیه» در وزارت اطلاعات تشکیل خواهد شد و یک ماده به قانون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۶۲ به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۹ مکرر

الف: به منظور صیانت از کارکنان و حفظ امنیت ماموریت‌های محوله به وزارت اطلاعات، سازمان مستقلی تحت عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» تشکیل می‌شود. رئیس این سازمان با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شود.

تبصره ۱: رئیس سازمان حفاظت اطلاعات هماهنگی لازم را با وزیر انجام می‌دهد.

تبصره ۲: اساسنامه این سازمان توسط رئیس سازمان تهیه و با هماهنگی وزیر به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد.

تبصره ۳: عنوان رئیس سازمان وزارت اطلاعات به ماده (۲) قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۶۲ اضافه می‌شود.

ب: به منظور بصیرت‌افزایی کارکنان و همچنین انطباق مقررات داخلی، مصوبات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظارت شرعی بر ماموریت‌های محوله به وزارت اطلاعات، نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت اطلاعات تشکیل و رئیس آن با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شود.

تبصره: اساسنامه موضوع بند «ب» توسط نماینده ولی‌فقیه با هماهنگی وزیر اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد.

ابلاغ و اجرائی شدن این مصوبه منوط به تأیید شورای نگهبان است.

شرایط و ضوابط معرفی وزیر اطلاعات مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در نشست صحن وبیناری مجلس در جریان بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲، با ماده ۲ این طرح موافقت کردند؛ بر این اساس، تحصیلات کارشناسی ارشد در کنار تحصیلات در حد اجتهاد به شرایط انتخاب وزیر اطلاعات اضافه می‌شود.

ماده ۲ این طرح به شرح زیر است: بند (۱) ماده‌واحده قانون تعیین ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، به شرح زیر جایگزین می‌شود:

۱. داشتن تحصیلات در حد اجتهاد یا کارشناسی ارشد، تخصص و تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه سمت‌های مدیریتی میانی یا عالی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مقررات اجرائی آن و سمت‌های هم‌تراز در وزارت اطلاعات.

پیش از این، بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۲، ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات به شرح زیر بود:

1. از نظر تحصیلات در حد اجتهاد

2. اشتهار به عدالت و تقوا

3. داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت

4. عدم عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اصلاح شرایط انتخاب وزیر اطلاعات موافقت کردند تا ضمن حفظ شرط تحصیلات در حد اجتهاد، امکان انتخاب افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد، تخصص و تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت میانی یا عالی نیز فراهم شود. ابلاغ و اجرائی شدن این مصوبه نیز منوط به تأیید شورای نگهبان است.

دولت هرچه سریع‌تر وزیر اطلاعات را معرفی کند

پس از اتمام بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات در صحن مجلس، رئیس‌مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی وبیناری و در پی تصویب قانون اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، بر ضرورت تسریع در معرفی وزیر اطلاعات از سوی دولت تأکید کرد.

وی با قدردانی از همراهی نمایندگان و مسئولان وزارتخانه گفت که این همراهی کمک کرد تا این قانون به یک قانون مکفی برای ارتقای وزارتخانه تبدیل شود، هرچند به گفته او این قانون اشکالات ساختاری را حل نمی‌کند و در یک فرصت مناسب حتماً باید به موضوعات ساختاری آن پرداخته شود.

قالیباف در پایان تأکید کرد: امیدوار است دولت پس از طی مسیر شورای نگهبان و نهائی شدن قانون، در معرفی وزیر اطلاعات در این شرایط ساعتی هم تأخیر نداشته باشد.

مجلس با اولویت، مسائل اقتصادی را در دستور کار دارد

در بخش دیگری از نشست‌های مجلس، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده شاهین‌شهر درباره گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی مردم اعلام کرد: مجلس مسائل اقتصادی را با اولویت دنبال می‌کند.

وی توضیح داد که مطابق آنچه در صحن مطرح شده است، مسیر حرکت مجلس به سمت موضوعات اقتصادی با اولویت خواهد بود، دستورات بعدی نیز به همین شکل تنظیم می‌شود، ماده‌واحده‌ها پیگیری خواهد شد و نشست‌های اقتصادی نیز برگزار می‌شود.

ظهوریان: وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال اجرائی شود

میثم ظهوریان، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجازی مجلس، با اشاره به فشار تورم بر کارکنان خواستار اجرای وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال شد.

وی با یادآوری وعده رئیس‌مجلس و دولت درباره بازنگری شش‌ماهه حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم گفت که اگر این بازنگری از محل منابع و ظرفیت‌های موجود صورت گیرد، اثر تورمی نخواهد داشت و اجرای سریع آن به جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کند.

قالیباف نیز در پاسخ به این تذکر تأکید کرد که افزایش حقوق در نیمه دوم سال-به‌ویژه برای کارکنان و نیروهای مسلح متناسب با شرایط اقتصادی کشور-باید به‌طور جدی پیگیری شود و مجلس منابع مورد نیاز آن را دنبال خواهد کرد.

هیئت‌رئیسه مجلس درباره تعیین تکلیف استیضاح وزرا تصمیم‌گیری می‌کند

خبر دیگر اینکه، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری با تبریک روز مجلس و قدردانی از نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در انتقال مسائل مردم، سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد مجلس، بخش اصلی سخنان خود را به موضوع استیضاح وزرا و نحوه تصمیم‌گیری درباره تعیین تکلیف آن‌ها اختصاص داد.

گودرزی با اشاره به افزایش مطالبات نمایندگان برای استیضاح برخی وزرا اظهار داشت: نمایندگان حق دارند از ابزارهای نظارتی از جمله سؤال، تذکر و استیضاح استفاده کنند. به گفته او، استیضاح به معنای توضیح خواستن از وزیر است و اگر توضیحات وزیر مستدل و قانع‌کننده باشد، می‌تواند فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد به مردم باشد و حتی به موفقیت دولت کمک کند.

سخنگوی هیئت ‌رئیسه مجلس درباره زمان‌بندی و تعیین تکلیف استیضاح‌ها تأکید کرد:به دلیل تأخیر در اجرای برخی مهلت‌های آیین‌نامه‌ای، درخواست‌های استیضاح در مجلس انباشته شده و نمایندگان پیگیر تعیین تکلیف آن‌ها هستند.

بر این اساس، با توجه به تفاوت مراحل پیشرفت استیضاح وزرا، هیئت‌رئیسه باید در نخستین جلسه خود درباره نحوه رسیدگی-بر اساس ترتیب ارجاع یا میزان پیشرفت فرآیندها-جمع‌بندی و تصمیم‌گیری کند.

وی در پایان نیز یادآور شد که دولت با توجه به سپری شدن بیش از نیمی از دوره فعالیت خود، می‌تواند در صورت نیاز نسبت به به‌روزرسانی و ترمیم تیم مدیریتی اقدام کند.