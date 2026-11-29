

تیم اندرسون، تحلیلگر استرالیایی و استاد سابق دانشگاه سیدنی، در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار ویدئویی از ایستادگی دو شهروند ایرانی برای حفظ پرچم جمهوری اسلامی ایران در برابر وزش شدید باد و شرایط نامساعد جوی، از مقاومت مردم ایران تمجید کرد.

در این ویدئو، یک زن و مرد ایرانی در شرایطی که وزش شدید باد، نگه‌داشتن پرچم ایران را دشوار کرده است، با تلاش فراوان مانع از افتادن آن می‌شوند و برای برافراشته نگه‌داشتن پرچم ایستادگی می‌کنند.

اندرسون در واکنش به این تصاویر نوشت: «مردم ایران قهرمانان بزرگ دوران ما هستند. چه کسان دیگری می‌توانستند برای این همه ماه در برابر امپریالیسم روان‌پریش و کودک‌کش آمریکا ایستادگی کنند و از طرف تمام جهان، ضربه‌ای سخت به آن وارد کنند؟»

به گزارش فارس، اندرسون در ماه ‌آوریل و در پاسخ به شبکه ABC استرالیا نیز با تأکید بر تغییر موازنه قدرت در تنگه هرمز گفته بود: «ایران کنترل امنیتی تنگه‌ها را برقرار کرده و نیمی از جهان نیز این واقعیت را پذیرفته‌اند».