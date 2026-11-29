سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

عشق، قصه دیرین هستی و راز سربه‌مُهر آفرینش است. همان آتشی که از ازل در جان کائنات افتاده و ذره‌ذره عالم را در طلبی بی‌پایان به گردش آورده است. اگر جهان را شور حرکت است، از عشق است. اگر خاک، سودای افلاک دارد از عشق است و اگر آدمی حصار خویشتن را می‌شکند تا محنت دیگری را رنج خود بداند و از شادی او به طرب آید، باز هم از دولت عشق است. عشق، آن موهبت قدسی است که خاک وجود انسان را کیمیا می‌کند. چراغی که در شب‌های تیره ، راه می‌نماید و دستی که دل‌های دورافتاده را به یکدیگر می‌رساند. فرخنده، خانه‌ای که از این آتش روشن باشد و خرّم، دلی که گرمای آن به دیگران نیز برسد.

نخستین جلوه‌گاه این عطیه الهی، خانه و خانواده است. جایی که عشق باید از قلمروِ پندار فرود آید و در نگاه پدر، آغوش مادر، احترام فرزند و همدلی همسران معنا بگیرد. خانه با مهر زنده است، با سخنی که از سرخیرخواهی ادا می‌شود، دستی که برای نوازش دراز می‌شود، گوشی که با حوصله می‌شنود و قلبی که پیوسته با محرّک عشق می‌تپد.

زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها سرشار از چنین جلوه‌هایی است. در پیوند سه‌گانه آن بانوی گرامی با پدر، همسر و فرزندانش، چهره‌های گوناگون عشق را می‌توان دید و آداب مهرورزی را آموخت. سیره فاطمی در حریم آن خانه مبارک، سرمشقی الهام بخش و ماندگار است. باشد که برای خانه‌های خود توشه‌ای معنوی و چراغی فروزان برگیریم. چراغی برای مهربان‌تر زیستن، حرمت یکدیگر را پاس داشتن و استوار ساختن پیوندهای خانوادگی.

۱. مهر دخترانه

فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از کودکی در کنار پدری زندگی کرد که بار سنگین رسالت را بر دوش داشت و در راه دعوت به خدا، رنج و آزار فراوان دید. هنوز خردسال بود که مادر را از دست داد. آن بانویی که سال‌ها همدم و پشتیبان پیامبر(ص) بود و فقدانش خانه را در اندوه فرو برد. فاطمه(س) پس از آن، بیش از پیش در کنار پدر ماند. پیامبر نیز با نثار محبت و عشق خود، نسبت به دختر دُردانه خود، او را ام‌ابیها می‌خواند. تعبیری آکنده از اُنس و مهر که از جایگاه ویژه فاطمه(س) نزد پدر حکایت داشت.

محبت میان این پدر و دختر در دیدارها و رفتارهای روزمره آشکار بود. هرگاه فاطمه(س) به حضور پیامبر(ص) می‌رسید، پدر به احترام دختر برمی‌خاست، دست او را می‌گرفت، می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند. فاطمه نیز همین حرمت و محبت را برای پدر نگاه می‌داشت. عایشه از شباهت فاطمه به پیامبر در گفتار و رفتار یاد کرده است. شباهتی که در کنار مهر پدر و دختر، به ارتباطی آشنا و عمیق اشاره دارد.

این رشته محبت با ازدواج فاطمه همچنان برقرار ماند و از هم نگسست و پدر همچنان به دیدار دختر می‌آمد و از حال او و همسرش باخبر می‌شد. هنگام سفر، آخرین وداعش دیدار با فاطمه بود و پس از بازگشت نیز نخست به ملاقات او می‌رفت. گذر سال‌ها و دگرگونی‌های زندگی، از این مهر عمیق نمی‌کاست. دختر همچنان برای پدر عزیز بود و خانه پدر برای دختر، مأمنی پرخاطره و عزیز.

در واپسین روزهای زندگی پیامبر، فاطمه با نجوایی از پدر گریست و با زمزمه‌ای دیگر خندید. آن روز در کنار بستر پدر، اشک و لبخند فاطمه حکایت از همان عشق دوسویه داشت که یکی برخاسته از خبر جدایی بود و دیگری وعده دیدار دوباره.

۲. عشق همسرانه

خانه علی و فاطمه خانه‌ای ساده بود و روزهایی که گاه دشواری معاش در آن آشکار می‌شد. فاطمه کارهای خانه را انجام می‌داد. آرد آسیاب می‌کرد، خمیر می‌ساخت و نان می‌پخت. علی نیز از کارِ خانه دور نمی‌ماند. آب می‌آورد، هیزم فراهم می‌کرد و خانه را جارو می‌زد. آثار کار سخت بر دست‌های فاطمه پیدا بود. دست‌هایی که گاه از آسیاب کردن و آب آوردن مجروح می‌شدند. روزی پیامبر او را در حال آسیاب کردن و رسیدگی به فرزندش دید و از دیدن رنج دخترش اندوهگین شد. در آن خانه، خستگی از چشمِ‌ها پنهان نمی‌ماند.

اما در میان همه این دشواری‌ها، زلال مهر و دلبستگی جاری بود. علی(ع) نسبت به فاطمه(س) چنان بود که هرگاه به او می‌نگریست، اندوه‌ و غصه‌ از دلش زدوده می‌شد. گویی نگاه فاطمه برای او پناهی بود در برابر خستگی‌های روزگار. آرامشی که پس از دشواری‌های بیرون از خانه، در کنار همسرش می‌یافت. از علی(ع) نقل شده است که به خدا سوگند، فاطمه(س) در تمام زندگی مشترک هرگز مرا به خشم نیاورد و من نیز هیچ‌گاه او را خشمگین نساختم. این سخن، از خانه‌ای حکایت دارد که در آن حرمت‌ها پاس داشته می‌شد.

فاطمه(س) در تنگنای زندگی، شرایط همسر را لحاظ می‌فرمود و از علی(ع) درخواستی نمی‌کرد که تهیه‌اش برای او دشوار باشد. نمی‌خواست بار گران معاش را سنگین‌تر کند. روزی سلمان، فاطمه(س) را در حال آسیاب کردن دید. دست‌هایش از کار سخت، آزرده بود و حسین(ع) نیز در گهواره گریه می‌کرد. سلمان از دیدن این صحنه متأثر شد و به کمک فاطمه شتافت.

زمانی کار خانه چنان بر فاطمه(س) دشوار شد که از پدر تقاضای خادمه‌ای نمود. پیامبر اکرم(ص) ذکری را به او آموخت که بعدها به تسبیحات حضرت زهرا(س) شهرت یافت. علی(ع) نیز این همراهی معنوی را پاس می‌داشت. در خانه‌ای که کار و خستگی بخشی از زندگی روزانه بود، یاد خدا نیز در کنار مهر همسرانه حضور داشت.

سادگی معاش را می‌شد در وسایل خانه دید. زیراندازی از پوستین، بالشی پرشده از لیف خرما و ظروفی سفالین. با این همه، فاطمه(س) در بخشندگی دست گشاده‌ای داشت. پیراهن خود را در شب عروسی به نیازمندی بخشید و بارها از اندک خوراک خانه به دیگران بخشید. علی نیز در این روحیه با او همراه بود.

روزهای پایانی زندگی فاطمه، روزهای بیماری و نگرانی بود. علی از او پرستاری می‌کرد و در کنار بسترش می‌ماند. فاطمه نیز درباره فرزندان و امور پس از خود با علی سخن می‌گفت و سفارش‌هایی می‌نمود. پس از شهادت فاطمه، علی در سوگ او از اندوهی سخن گفت که با فقدان محبوبش بر دلش نشسته بود. خاطرات شیرین سال‌ها همراهی، دلبستگی و رنج مشترک، اکنون در خانه‌ای خاموش، به یاد می‌آمد. خانه‌ای که در آن، نگاه همسر مایه آرامش بود و حضورش، مرهم خستگی‌های زندگی.

۳. عواطف مادرانه

در خانه فاطمه زهرا(س) صدای کودکان با زمزمه‌های مادرانه درهم می‌آمیخت. حسن و حسین علیهماالسلام در آغوش مادر آرام می‌گرفتند و فاطمه برایشان لالایی می‌خواند؛ گاه گهواره‌شان را به حرکت درمی‌آورد و با عبارت‌هایی شیرین، از خوبی‌ها و بزرگواری‌های پدر و نیاکان‌شان می‌گفت. در حدیث کسا، هنگامی که حسن و حسین(ع) به حضور مادر می‌رسند، فاطمه(س) با عبارت‌های پرمهری چون نور چشمم و میوه دلم از آنان استقبال می‌کند.

فاطمه با دنیای کودکانه فرزندانش همراه می‌شد و به شادی‌های کوچک‌شان اهمیت می‌داد. روزی حسن و حسین درباره زیبایی خط خود مادر را به قضاوت طلبیدند. فاطمه(س) نمی‌خواست هیچ‌یک از داوری او دلگیر شوند؛ از این‌رو آنها را نزد پدر فرستاد. علی(ع) نیز داوری را به پیامبر(ص) سپرد و سرانجام ماجرا به‌گونه‌ای پایان یافت که هر دو کودک شادمان شدند. حتی در یک رقابت کودکانه، دل مادر نگران شادی هر دو فرزند بود.

مهر فاطمه(س) در تربیت دخترانش، زینب و ام‌کلثوم، نیز جاری بود. آن دو در خانه‌ای بالیدند که مادر با رفتار خویش، حیا و پاکدامنی را معنا می‌کرد. حیا یعنی متانت گفتار، وقار رفتار، رعایت حرمت‌ها و شناخت حدود روابط. فاطمه در پاسداری از عفاف استوار بود و در دفاع از حق نیز سکوت نمی‌کرد. دخترانش این دو خصلت را در زندگی او کنار یکدیگر می‌دیدند.

حضرت زینب(س) به عفاف و پوشیدگی شهرت داشت. چنان‌که پیش از واقعه عاشورا در معرض دید نامحرمان قرار نگرفته بود. با این همه پس از عاشورا در برابر ستمگران ایستاد و با خطبه‌های آتشین خود آنان را رسوا نمود. ام‌کلثوم نیز در کنار خواهرش در چنین فضای معنوی پرورش یافت.

خانه فاطمه(س) با همه سادگی و کوچکی‌اش، سرشار از محبت و صمیمیت اعضای خانواده بود. آری گوهر آرامش در خانواده جز از مسیر عشق ورزیدن حاصل نمی‌شود. شنیدن یک سخن مهربان، دیداری صمیمانه، دستی نوازشگر و دلی که به مهر عزیزانش می‌تپد. راه رسیدن به خانه‌ای چنین، از همین لحظه‌های کوچک و دوست داشتن‌های آشکار می‌گذرد.