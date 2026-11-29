

آنها با غیرفعال‌کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود قصد عبور غیرمجاز از تنگه را داشتند که یک فروند از آنها منهدم و دچار آتش‌سوزی شد. دو نفتکش همراه نیز پس از این حادثه، تغییر مسیر داده و به سمت خلیج‌فارس برگشتند. نیروی دریایی ارتش پس از این اتفاق با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات و ضوابط تردد در تنگه هرمز و لزوم هماهنگی با نیروهای مسلح، اعلام کرد تنگه هرمز تا تحقق اهداف و خواسته‌های ایران هرگز باز نخواهد

شد.

ساعاتی بعد یک فروند پهپاد انتحاری دشمن متجاوز آمریکایی به یک قایق صیادی در محدوده بندر سیریک اصابت کرد که در اثر این انفجار دو نفر از سرنشینان قایق مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

در همان بامداد روز گذشته دو نفتکش متخلف دیگر نیز در تنگه هرمز منهدم شدند. این دو نفتکش در حال عبور از مسیر غیرمجاز و جعلی جنوبی تنگه هرمز بودند که بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند. یکی از این شناورها، یک فروند سوپرنفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بود که در محدوده شمال بندر خصب با مین دریایی برخورد کرد و دچار انفجار شد. نفتکش دوم نیز هنگام خروج از تنگه هرمز، در محدوده شرقی این آبراه، با مین دریایی برخورد کرد و طعمه حریق شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از این حادثه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «مالکان نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، شناورها و سرمایه‌های باقی‌مانده خود را قربانی ادعاها و وعده‌های خلاف واقع فرماندهان سنتکام نکنند.» سپاه در این بیانیه تأکید کرد: «اطمینان‌بخشی‌های ارتش آمریکا، تضمینی برای عبور ایمن از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز نیست و بی‌اعتنایی به هشدارهای دریایی می‌تواند خسارت‌هایی سنگین و جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.» و به کشتیرانان هشدار داد: «فرماندهان شناورها باید بدانند که با وعده‌های مقامات سنتکام نمی‌توان خطر مین‌های دریایی را نادیده گرفت؛ مخاطره‌ای که می‌تواند سرنوشت کشتی‌های آنان را به غرق‌شدن در آب‌های تنگه هرمز گره بزند.»

روز گذشته اما یک فیلم نیز در فضای مجازی پربازدید شد. این فیلم که توسط ماهیگیران محلی در تنگه هرمز ضبط و منتشر شده بود، نشان می‌داد نفتکش متخلف «تار گس» که ۱۳ روز پیش تلاش کرده بود تا از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز عبور کند؛ پس از ۲ هفته همچنان در آتش می‌سوزد. این نفتکش در نزدیکی شهر خصب عمان هدف گرفته شده بود.

در روز دویست و هفتاد و پنجم جنگ، گزارش رسانه‌های خبری در روز گذشته نشان می‌داد حملات به نفتکش‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز و افزایش خطر عبور از این آبراه راهبردی، شرکت‌های کشتیرانی را برای اعزام کشتی به خلیج‌فارس با تردید روبه‌رو کرده است. ظرفیت نفتکش‌های غول‌پیکر و سوئزمکس ورودی به غرب آسیا از پایان مرداد ۴۰ درصد کاهش یافته و تردد تجاری در تنگه هرمز نیز ۶۵ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ شده است. همچنین ۴۵۰ نفتکش غول‌پیکر خالی در شرق کانال سوئز حضور دارند که مالکان آنها به‌دلیل خطر حملات و افزایش هزینه‌های بیمه، تمایلی به ورود به خلیج‌فارس ندارند. هزینه حمل نفت از خلیج‌فارس به چین نیز به روزانه یک میلیون و ۶۰ هزار دلار رسیده، در حالی که این رقم برای مسیر آمریکا به چین ۲۳۲ هزار دلار است.

شب سیاه و سوزان برای میادین نفتی عربستان

علاوه بر شعله جنگ در خلیج‌فارس؛ کمی آن‌سوتر در سرزمین حجاز نیز میدان جنگ شعله‌ور بود. بامداد روز گذشته منابع عربی از وقوع چندین انفجار در شهر بقیق عربستان سعودی خبر دادند. پس از گذشت چند ساعت مشخص شد نیروهای مسلح یمن منطقه شرقی عربستان سعودی را هدف قرار داده‌اند. بدین‌ترتیب عربستان شب سیاه و سوزناکی را تجربه کرد، چون بر اساس گزارش‌های منتشرشده مروکس، حملات یمن به تأسیسات نفتی و گازی عربستان شدت گرفته و منجر به آتش‌سوزی و توقف موقت عملیات در چندین تأسیسات کلیدی شده است. تصاویر ماهواره‌ای از فلرینگ گسترده در میادین شرقی با توان بیش از ۱۰۰ مگاوات خبر می‌دادند که نشان‌دهنده آتش‌سوزی بود. همچنین تصاویر ماهواره‌ای ناسا و شرکت پلنت‌لبز، ستون‌های دود سیاه غلیظی را بر فراز تأسیسات رأس‌التنوره نشان می‌دهند.

پیروز شدیم اما آمار جنگ را اعلام نمی‌کنیم!

در دویست و هفتاد و پنجمین روز جنگ اوضاع داخلی دشمن متجاوز همچنان تحت تأثیر ناکامی و شکست‌شان ملتهب و متشنج است. شبکه آمریکایی MSNBC در برنامه‌ای که به بررسی عملکرد آمریکا در جنگ اختصاص داشت محفل انتقاد به وزیر جنگ این کشور شد. کارشناس MSNBC با انتقاد از هگست گفت: او در تخلیه پایگاه‌های آمریکا در بحرین کوتاهی کرده است. به گفته این کارشناس آمریکایی، «مقامات نظامی، سربازهای نیروی دریایی را از پایگاه در بحرین تخلیه نکردند، در حالی که این پایگاه در محدوده حملات تلافی‌جویانه ایران قرار داشت. پس از آغاز جنگ، هیچ تلاش حفاظتی پیش از وقوع حملات انجام نشده است. ملوانان ناو آبراهام لینکلن مجبور به شورش برای جلب توجه مقامات به شرایط آنان شدند.»

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که مقامات آمریکایی همچنان سعی در پنهان کردن ابعاد خسارات جانی و مالی وارد شده به ارتش این کشور در جریان جنگ دارند. روز گذشته نشریه آمریکایی آتلانتیک نیز با انتشار گزارشی به انتقاد از پنهان‌کاری وزارت جنگ آمریکا و مخفی نگه‌داشتن هزینه‌های انسانی و مالی جنگ پرداخت. آتلانتیک نوشته است: ترامپ و هگست در حالی دائماً ادعای پیروزی در جنگ را تکرار می‌کنند که تقریباً از هر ابزاری برای جلوگیری از راستی‌آزمایی این ادعا استفاده

کرده‌اند.

به گزارش آتلانتیک برخلاف رویه مرسوم در آمریکا، وزارت جنگ از بازدید دو سناتور آمریکایی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا جلوگیری کرده و مانع نظارت مستقیم قانون‌گذاران آمریکایی بر عملیات نظامی شده است. به گزارش آتلانتیک، پنتاگون از ابتدای جنگ، اطلاعات گزینشی درباره عملیات نظامی منتشر کرده و ضمن برجسته‌سازی شمار اهداف منهدم‌شده یا مورد حمله قرارگرفته در ایران، به بهانه ملاحظات امنیتی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. همچنان پرسش‌های بنیادینی درباره ابعاد خسارت واردشده به تأسیسات نظامی آمریکا، کمبود شدید موشک‌های پدافندی، حملات اعلام‌نشده ایران و صحت آمار رسمی تلفات بی‌پاسخ مانده‌اند.

این پنهان‌کاری را احتمالاً می‌توان یکی از نشانه‌های سردرگمی و شکست آمریکا در جنگ دانست. اتفاقاً روز گذشته نشریه آمریکایی «نیشن» به همین موضوع پرداخت. «نیشن» ترامپ را گرفتار در بن‌بست جنگ با ایران توصیف کرد و در گزارش خود نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال خروج بی‌سروصدا از جنگی است که پایان آن در اختیارش نیست.

این نشریه آمریکایی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، ناکامی آمریکا در تحقق اهداف جنگ با ایران، هزینه روزانه ده‌ها میلیون دلاری عملیات دریایی در خلیج‌فارس و ناتوانی در بازگشایی تنگه هرمز را از نشانه‌های شکست راهبرد ترامپ دانسته است. به اعتقاد این نشریه، فشارهای نظامی و اقتصادی نه‌تنها به تسلیم تهران منجر نشده، بلکه عزم ایران را تقویت کرده است. نیشن همچنین با اشاره به احتمال تلاش ایران برای شکستن محاصره دریایی آمریکا، خطر گسترش درگیری به زیرساخت‌های انرژی منطقه و افزایش انگیزه تهران برای توسعه ظرفیت هسته‌ای نظامی، هشدار داد که ترامپ در تلاش برای خروج از جنگی است که احتمالاً مخرب‌ترین مرحله آن هنوز آغاز نشده است.

مقام اطلاعاتی اسرائیل:

ترور رهبر ایران نتیجه عکس داد

دنی سیترینوویچ، رئیس سابق میز ایران در اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، یکی دیگر از افرادی بود که روز گذشته اعتراف کرد حمله آمریکا و اسرائیل به ایران نتیجه عکس داشته است. سیترینوویچ در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس‌نیوز گفت: «ایران کشوری است که برای رهبرانش جایگزین دارد و فکر می‌کنم باید از اشتباهات‌مان در دور قبلی درس بگیریم. من طرفدار رهبر [شهید] ایران نیستم، اما او مانع بسیاری از تصمیمات در ساختار تصمیم‌گیری ایران بود؛ از مسائل هسته‌ای گرفته تا تسلیحات شیمیایی. ما او را از میان برداشتیم و عملاً رأس نظام را هدف قرار دادیم، اما اکنون با رهبری تندروتر روبه‌رو هستیم. بنابراین، اگر کسی تصور می‌کند با کشتن افراد می‌توان مسیر حرکت یک نظام را تغییر داد، ممکن است نتیجه دقیقاً برعکس باشد و اوضاع را بدتر کند.»

رابرت پیپ، استاد برجسته دانشگاه شیکاگو نیز در این زمینه با سیترینوویچ هم‌نظر بود. او هم روز گذشته در یک مصاحبه اینترنتی گفت: «ایران نه‌تنها در طول ۹ ماه جنگ تضعیف نشده، بلکه قدرت بیشتری به دست آورده است؛ حوثی‌ها نیز قدرتمندتر شده‌اند و عربستان در حال از دست دادن قدرت است.»

جنگ ایران فصل مهمی از افول امپراتوری آمریکاست

علاوه بر این در روز دویست و هفتاد و پنجم جنگ دو اظهارنظر مشترک از دو چهره آمریکایی و اسرائیلی مبنی بر شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران نیز داشتیم. ریچارد ولف اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه ماساچوست آمریکا گفت: «جنگ ایران فصل مهمی از افول امپراتوری آمریکاست. یک تفاوت اساسی [میان جنگ با ویتنام، افغانستان و عراق و جنگ با ایران] وجود دارد. در آن جنگ‌ها آمریکا از نظر نظامی قدرت برتر را داشت اما نتوانست به اهدافش برسد... در مورد ایران شرایط فرق می‌کند. ایران فقط مقاومت نکرد بلکه مقابله‌به‌مثل کرد... ایران شروع کرد به پاسخ‌دادن و ضربه‌زدن و الان ما را تهدید می‌کند که ضربات بیشتری وارد خواهند کرد. این یعنی یک صفحه جدید در تاریخ باز شده است. البته در آمریکا این را انکار می‌کنند. این واکنش را درک می‌کنم؛ وقتی امپراتوری‌ها رو به افول می‌روند، حاضر نیستند واقعیت را بپذیرند.»

راویو دراکر، مجری شناخته‌شده کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از موساد خواست به شکست در برابر ایران اعتراف کند و گفت: «فکر جنگ با ایران و تغییر حکومت در این کشور حماقت و مضحک است؛ طرح‌های شما برای تغییر حکومت در ایران خیالی بود و شکست خورد؛ رئیس سابق موساد باید به اشتباه خود اعتراف و رسماً ابراز پشیمانی کند.»