

محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی روز یک‌شنبه (8 آذرماه)، در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای در مرکز بسیج سازمان صدا و سیما، با رد ادعاها و فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت: القا می‌کنند که ایران پنهان‌کاری می‌کند و تأسیسات خود را در زیرزمین ایجاد کرده است؛ در حالی که این اقدام نه به خاطر پنهان‌کاری، بلکه به دلیل آسیب‌پذیری و تهاجماتی بوده که در حدود ۳۰ سال گذشته به اشکال مختلف از سوی جریان آمریکایی- صهیونیستی بر سر صنعت هسته‌ای کشور آورده‌اند.

وی با تأکید بر شفافیت کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزود: تمامی تأسیسات ما در هر کجا که قرار داشته، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

اسلامی با انتقاد از رویکرد دوگانه آژانس تصریح کرد: مادامی که آژانس حاضر نیست حملات نظامی را محکوم کند، نمی‌تواند مطالبه‌گر باشد که برای «تداوم دانش»، از تأسیسات تحت تهدید و تحت تهاجم بازرسی به عمل آورد.

فشارها اثر ندارد و پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران متوقف نمی‌شود

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در آیین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای در سازمان صداوسیما، با اشاره به کاربردهای فناوری هسته‌ای، اظهار کرد: در حوزه محصولات کشاورزی صادرات‌محور، به خصوص برای ورود محصولات به سایر کشورها، رعایت الزامات و استانداردهای مربوط به سلامت محصولات، از جمله زدودن آفات و باقی‌مانده سموم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طبق آن شاخص‌ها، محصولات را پذیرش می‌کنند.

وی افزود: فعالان این حوزه به‌تدریج به اهمیت این موضوع پی برده‌اند و درخواست‌های متعددی برای همکاری با سازمان انرژی اتمی ارسال می‌کنند. بنابراین، اگر در گذشته ما خودمان عرضه‌کننده این خدمات بودیم، امروز شاهد شکل‌گیری تقاضا از سوی فعالان این بخش هستیم؛ موضوعی که موجب تسریع روند فعالیت‌ها و توسعه خدمات در این حوزه شده است.

اسلامی با اشاره به توسعه مراکز پرتودهی در کشور، تاکید کرد: در چارچوب سند راهبردی صنعت هسته‌ای کشور در افق ۱۴۲۰؛ برنامه‌ریزی برای دستیابی به ظرفیت تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای و همچنین ایجاد ۱۲ قطب پرتودهی در کشور هدف‌گذاری شده بود. در آن زمان پیش‌بینی می‌کردیم تحقق این هدف حداکثر ۱۰ سال زمان ببرد، اما به لطف الهی، اکنون و در کمتر از ۶ سال، این هدف محقق شده و ۱۲ مرکز پرتودهی در کشور ایجاد شده است و روند توسعه و گسترش آن‌ها همچنان ادامه دارد.

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برگزاری چنین نمایشگاهی چه پیامی به همراه دارد؟ گفت: پیام این نمایشگاه مشخص است؛ فشارها اثر ندارد و پیشرفت ما توقف‌ناپذیر است. به لطف الهی و با همت همکاران، روند توسعه و پیشرفت به‌صورت پیوسته ادامه دارد. ما به رشد پیوسته، پایدار و جامع معتقد هستیم و تعامل ما با دستگاه‌ها و ذی‌نفعان مختلف به صورت مستمر برقرار است تا بتوانیم با هم‌افزایی، اهداف و برنامه‌های خود را محقق کنیم.

وی ادامه داد: سازمان انرژی اتمی ایران، بحمدالله، سازمانی پویاست. ما در سازمان مکلف هستیم برای لحظه‌ای از حرکت در مرز دانش غافل نشویم. امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در بسیاری از بخش‌ها در زمره کشورهای برتر جهان قرار داریم. جایگاه و شأن ملت ایران ایجاب می‌کند که در چنین تراز علمی و فناورانه‌ای قرار داشته باشیم و این افتخار را حفظ کنیم و هرگز سرعت تلاش خود را کاهش ندهیم؛ همچنین باید فعالیت‌ها را روزبه‌روز گسترش دهیم و فناوری‌های هسته‌ای را بیش از پیش در خدمت مردم عزیز کشورمان قرار دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه، در پاسخ به سؤالی درباره بیانیه چین و روسیه در حمایت از ایران نیز اظهار کرد: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایط کنونی، پیگیری خواسته‌های آمریکا و جریان صهیونیستی و کسب اطلاع از آخرین وضعیت صنعت هسته‌ای کشور پس از جنگ را در دستور کار خود قرار داده است. این موضوع کاملاً روشن است و پاسخ آن نیز در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. ما نیز در حال حاضر همان قانون را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: نکته مهم برای ما این است که تمام فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشور در آژانس ثبت شده و همواره تحت نظارت پیوسته آژانس بوده است. بنابراین، ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران پنهان‌کاری می‌کند و تاسیسات خود را در زیرزمین ایجاد می‌کند، به دلیل پنهان‌کاری نبوده بلکه به دلیل آسیب‌پذیر بودن و تهاجمی است که در سال‌های گذشته به اشکال مختلف از سوی جریان آمریکایی- صهیونیستی علیه صنعت هسته‌ای کشور صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تاسیسات هسته‌ای کشور، در هر مکان، تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده‌ و تا زمانی که آژانس حاضر به محکوم کردن حملات نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای کشور نباشد، نمی‌تواند در جایگاه مطالبه‌گر قرار گیرد و خواستار بازرسی از تاسیساتی شود که همچنان در معرض تهدید و تهاجم نظامی قرار دارند.