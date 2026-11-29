چرا «کنسرت» مسئله اول کاسبان سیاسی شد؟

در حالی که کشور در شرایط جنگ تمام عیار قرار دارد و افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، آرامش و تمرکز دولت بر مسائل اساسی کشور مثل معیشت است، روزنامه‌های زنجیره‌ای جریان تسلیمی بار دیگر بهانه‌ای برای جنجال‌آفرینی پیدا کرده‌اند؛ این‌بار لغو یا تعویق چند کنسرت، به سوژه اصلی مرثیه‌سرایی رسانه‌هایی تبدیل شده که با تیترهایی نظیر «منطقه آواز ممنوع» و «لغو کنسرت و پرسش‌هایی برای تاریخ»، تلاش می‌کنند از یک اختلاف‌نظر فرهنگی، بحرانی دشمن شاد کن بسازند!

بی‌تردید موسیقی و هنر، جزئی از فرهنگ جامعه است و کسی نیز مخالفتی با فعالیت قانونی هنرمندان ندارد اما پرسش اساسی اینجاست که چرا در میانه شرایط جنگی، لغو یک کنسرت باید به مسئله اول برخی رسانه‌ها تبدیل شود؟ آیا کشور با مسائل مهم‌تری مواجه نیست؟ تبدیل اختلاف‌نظر درباره یک برنامه هنری به مسئله‌ای حیثیتی و سیاسی، نه دفاع از فرهنگ، بلکه بازی در زمین دشمن

است.

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در این میان پا را فراتر گذاشته و با حمله به مواضع امام ‌جمعه مشهد، تلاش کرده است ماجرا را به تقابل میان هنر و نهادهای مذهبی و انقلابی تبدیل کند. این رسانه حتی با طرح ادعای وجود «سیاست متلاطم» پشت برخی اظهارنظرهای شرعی، به جای بررسی دقیق اختلافات و الزامات قانونی، به تفسیر سیاسی و دوقطبی‌سازی روی آورده است.

نکته قابل تأمل آنکه اعتماد از یک‌سو بر ضرورت رعایت قانون تأکید می‌کند، اما از سوی دیگر، هر موضع مخالف برگزاری کنسرت را با برچسب‌هایی چون تنگ‌نظری و افراطی‌گری تخطئه می‌کند. اگر قرار است قانون فصل‌الخطاب باشد، این قاعده باید درباره همه طرف‌ها صدق کند، نه اینکه صرفاً ابزاری برای تخریب منتقدان باشد.

هنر محترم و گران‌مایه است، اما تبدیل کنسرت به مسئله‌ای برای تسویه‌حساب سیاسی و حاشیه‌سازی رسانه‌ای، آن هم در شرایطی که کشور با تهدیدهای جدی مواجه است، بیش از آنکه دغدغه فرهنگ باشد، نشانه فقدان درک درست از اولویت‌های ملت مبعوث است.



قفل محاصره با تحمیل قدرت می‌شکند نه سازش

روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در سرمقاله خود با طرح پرسش «بن‌بست نه جنگ، نه صلح چگونه می‌شکند؟» کوشیده است به جای تبیین راهکارهای بازدارنده در برابر تجاوز و دزدی دریایی دشمن، نسخه تکراری سازش و عبور از خطوط قرمز را به افکار عمومی عرضه کند.

نویسنده این روزنامه با تقلیل محاصره دریایی آمریکا به «مرزی فرضی» در دریای عرب و اقیانوس هند، مدعی شده است که «مواجهه نظامی لزوماً به‌معنای حل مشکلات سیاسی نیست» و حتی از کار انداختن ناوگروه‌های آمریکایی نیز بحران را حل نمی‌کند. این نگاه مرعوبانه در حالی مطرح می‌شود که خود دونالد ترامپ صراحتاً توقیف نفتکش‌های ایرانی را «دزدی دریایی» و تجارت سودآور خوانده و در برابر، بستن تنگه هرمز حق مسلم و قانونی ایران بر پایه کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو و جامائیکاست.

معادله بازدارندگی نه با شمارش ناوهای دشمن در اقیانوس‌ها، بلکه با هدف قرار دادن «پاشنه آشیل» آمریکا تعریف می‌شود؛ همان کابوسی که به اذعان رسانه‌های آمریکایی نظیر آکسیوس و وال‌استریت ژورنال خواب را از چشمان مقامات کاخ سفید و پنتاگون ربوده و آن، ویرانی زیرساخت‌های نفت، گاز و پتروشیمی کشورهای عرب هم‌پیمان واشنگتن و رژیم صهیونیستی در صورت شلیک حتی یک گلوله به سمت کشتی‌های ایرانی است.

با این حال، سازندگی بدون اشاره به این اهرم قدرت و همچنین نقش مخرب رژیم‌های منطقه و شاتل‌های نفتی آدنوک در دور زدن تنگه، انگشت اتهام را به سوی ایستادگی جمهوری اسلامی گرفته و به نفع آمریکا و علیه ایران مدعی شده است «پافشاری بر خطوط قرمز، خودداری از انعطاف، تنها به تداوم بن‌بست منجر می‌شود» و باید «آماده تعدیل مواضع حداکثری» بود.

اوج ساده‌انگاری این رویکرد آنجا نمایان می‌شود که برای فرار از آنچه «جنگی بسیار مخرب» می‌نامد، پیشنهاد «تفکیک میان زمان مذاکره و توافق و زمان اجرای توافق» را مطرح می‌کند تا شروط هفت‌گانه ایران، بازگشایی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای همزمان در یک بسته جامع به میز چانه‌زنی آورده شود؛ غافل از آنکه گنجاندن حقوق قطعی ملت در بسته مذاکره با طرف بدعهدی که زبان زور می‌فهمد، نه «توازن در تعهدات» که مقدمه خلع سلاح تدریجی و طولانی کردن محاصره است.

در حالی که گزینه نظامی برای پایان محاصره در دستور کار قرار دارد، تجویز نرمش یک‌طرفه از سوی جریان مدعی اصلاحات مصداق گزاره صرفاً مسیر باج‌خواهی دشمن را هموار می‌کند.