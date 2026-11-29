

روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در سرمقاله خود با طرح پرسش «بن‌بست نه جنگ، نه صلح چگونه می‌شکند؟» کوشیده است به جای تبیین راهکارهای بازدارنده در برابر تجاوز و دزدی دریایی دشمن، نسخه تکراری سازش و عبور از خطوط قرمز را به افکار عمومی عرضه کند.

نویسنده این روزنامه با تقلیل محاصره دریایی آمریکا به «مرزی فرضی» در دریای عرب و اقیانوس هند، مدعی شده است که «مواجهه نظامی لزوماً به‌معنای حل مشکلات سیاسی نیست» و حتی از کار انداختن ناوگروه‌های آمریکایی نیز بحران را حل نمی‌کند. این نگاه مرعوبانه در حالی مطرح می‌شود که خود دونالد ترامپ صراحتاً توقیف نفتکش‌های ایرانی را «دزدی دریایی» و تجارت سودآور خوانده و در برابر، بستن تنگه هرمز حق مسلم و قانونی ایران بر پایه کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو و جامائیکاست.

معادله بازدارندگی نه با شمارش ناوهای دشمن در اقیانوس‌ها، بلکه با هدف قرار دادن «پاشنه آشیل» آمریکا تعریف می‌شود؛ همان کابوسی که به اذعان رسانه‌های آمریکایی نظیر آکسیوس و وال‌استریت ژورنال خواب را از چشمان مقامات کاخ سفید و پنتاگون ربوده و آن، ویرانی زیرساخت‌های نفت، گاز و پتروشیمی کشورهای عرب هم‌پیمان واشنگتن و رژیم صهیونیستی در صورت شلیک حتی یک گلوله به سمت کشتی‌های ایرانی است.

با این حال، سازندگی بدون اشاره به این اهرم قدرت و همچنین نقش مخرب رژیم‌های منطقه و شاتل‌های نفتی آدنوک در دور زدن تنگه، انگشت اتهام را به سوی ایستادگی جمهوری اسلامی گرفته و به نفع آمریکا و علیه ایران مدعی شده است «پافشاری بر خطوط قرمز، خودداری از انعطاف، تنها به تداوم بن‌بست منجر می‌شود» و باید «آماده تعدیل مواضع حداکثری» بود.

اوج ساده‌انگاری این رویکرد آنجا نمایان می‌شود که برای فرار از آنچه «جنگی بسیار مخرب» می‌نامد، پیشنهاد «تفکیک میان زمان مذاکره و توافق و زمان اجرای توافق» را مطرح می‌کند تا شروط هفت‌گانه ایران، بازگشایی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای همزمان در یک بسته جامع به میز چانه‌زنی آورده شود؛ غافل از آنکه گنجاندن حقوق قطعی ملت در بسته مذاکره با طرف بدعهدی که زبان زور می‌فهمد، نه «توازن در تعهدات» که مقدمه خلع سلاح تدریجی و طولانی کردن محاصره است.

در حالی که گزینه نظامی برای پایان محاصره در دستور کار قرار دارد، تجویز نرمش یک‌طرفه از سوی جریان مدعی اصلاحات مصداق گزاره صرفاً مسیر باج‌خواهی دشمن را هموار می‌کند.