

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز یکشنبه در

گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: با تصمیم هیئت دولت، با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تهران و تدبیر لازم جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان، فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرائی، ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ آذر تعطیل و مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند. فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی طبق روال برقرار خواهد بود.