کد خبر: ۳۴۳۱۳۲
تاریخ انتشار : ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی
تهران چهارشنبه تعطیل شد
هیئت دولت فعالیت همه دستگاههای اجرائی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه را با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) تعطیل اعلام کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز یکشنبه در
گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: با تصمیم هیئت دولت، با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در تهران و تدبیر لازم جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان، فعالیت کلیه دستگاههای اجرائی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ آذر تعطیل و مدارس و دانشگاهها به صورت مجازی برگزار میشوند. فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی طبق روال برقرار خواهد بود.