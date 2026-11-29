

قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق روز شنبه به‌منظور دیدار و رایزنی درباره روابط دوجانبه و مسائل امنیتی با مقامات ایرانی وارد تهران شد. سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای امنیت ملی در دیدار العبودی گفت: عراق مستقل و مقتدر و پیشرفته می‌تواند یکی از پایه‌های ترتیب امنیتی جدید در منطقه باشد. وی افزود: بر اجرائی شدن کامل توافقنامه امنیتی میان دو کشور و برقراری امنیت در مرزها تاکید داریم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار مشاور امنیت ملی عراق تصریح کرد: نباید اجازه داد بیگانگان بر همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق تاثیر منفی بگذارند.

العبودی: عراق اجازه نخواهد داد

از آسمان و زمین این کشور علیه ایران و دیگر همسایگان استفاده شود

به گزارش فارس، قاسم العبودی، مشاور دبیر امنیت ملی عراق نیز در این دیدار عنوان کرد: به اجرای توافقنامه امنیتی میان دو کشور پایبندیم. وی ادامه داد: اراده این کشور اجرای کامل توافق امنیتی است و عراق اجازه نخواهد داد که از آسمان و زمین این کشور علیه ایران و دیگر همسایگان استفاده شود.

رایزنی مشاور امنیت ملی عراق با عراقچی

قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق در سفر خود به تهران همچنین با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی

کرد.