سرویس سیاسی-



امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نداجا با آرمان‌های امام راحل و شهدا که روز یکشنبه(8 آذرماه) در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس هشت‌ساله، به‌ویژه شهدای عملیات غرورآفرین «مروارید» در هفتم آذر 1359، اظهار داشت: آنچه در آن روز در صحنه دریا اتفاق افتاد، امروز نیز در حال اجراست؛ اما با تغییرات، تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های بیشتر؛ چه از نظر محدوده جغرافیایی و چه از نظر تجهیزات و تسلیحات.

دریادار ایرانی افزود: نیروی انسانی متعهد و کارآمد در نیروی دریایی نقش‌آفرین است؛ نیروی انسانی پرتلاش و زحمتکشی که از همین پیکره جان گرفت، روحیه گرفت، ایمانش را تقویت کرد و امیدش را از دست نداد، با اراده ایستاد و با استقامت با اصل شیطان مقابله کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه با درود به روح پرفتوح همه شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مظلوم جنگ رمضان، تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی و آنچه معمار کبیر انقلاب پایه‌ریزی کرد، بر پایه وجود نازنین این شهدا استوار است.

وی با اشاره به شهدای ناوشکن جماران و دنا و همرزمان شهیدش، خاطرنشان کرد: دشمن با زیر پا گذاشتن همه قوانین بشری، انسانی، نظامی و دریایی، این شهدا را مظلومانه به شهادت رساند؛ اما خدا را شکر امروز همان‌گونه که انتظار می‌رفت، پیروزی و عزت برای کشور، نظام، انقلاب و مردم پرشور ما رقم خورد.

امیر ایرانی با تأکید بر اینکه آنچه امروز اتفاق افتاد، همان ترکیب دفاع مقدس هشت‌ساله است، گفت: مردم به ولایت لبیک گفتند، در صحنه ماندند و به کمک نیرو‌های مسلح خود آمدند؛ همان‌گونه که امام راحل(ره) آن را پایه‌ریزی کرد و قائد شهید امت هم بر آن تأکید فرمود.

فرمانده نداجا با بیان اینکه دشمن با همه هیمنه و تجهیزات و پیچیدگی که ادعا می‌کرد ارتش اول دنیاست به صحنه آمد، اضافه کرد: اما ما تک‌تک آن‌ها را در عمق اقیانوس متوقف کردیم و در روز دوم جنگ، مرکز فرماندهی و ناو فرماندهی آن‌ها مورد اصابت قرار گرفت که این اتفاق به‌برکت خون شهدا بوده است.

وی با تأکید بر اینکه همه شهدای ما زنده و کنار ما هستند، ابراز کرد: شاید از وجود نازنین شهدا به‌ویژه قائد شهید امت از نظر فیزیکی بی‌بهره باشیم، اما بدانید که همواره همه شهدا به‌ویژه ایشان و امام راحل کنار ما حضور دارند؛ چون همه این عزیزان به یک سلسله متصل هستند.

دریادار ایرانی با اعلام اینکه «راه ما راه حسین(ع) است»، گفت: این مسیری است که هیچ‌گاه در آن توقف وجود ندارد؛ شاید آسیب ببیند، اما هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود و همیشه مردان مردی در این آب‌وخاک برمی‌خیزند و مقابل هرگونه استعمار ایستادگی می‌کنند.

فرمانده نداجا با تصریح به اینکه امروز در جوار مزار امام راحل با پایبندی نسبت به همه اعتقادات و تمسک به قرآن و عترت، با بهره‌گیری از پشتوانه مردم و هدایت‌های ولایت ایستاده‌ایم، متذکر شد: دشمن بداند که شهدای دریایی محدودیت جغرافیایی ندارند و آب‌های اقیانوس‌ها آن‌ها را به حرکت درخواهد آورد و به سواحل او خواهد رساند و حتماً باید منتظر انتقام باشد.

امیر دریادار ایرانی با تأکید بر اینکه امروز مجدداً بیعت می‌کنیم با همه آنچه اصول ماست، خاطرنشان کرد: با همه ظرفیت و توان و با یک نیروی انسانی بسیار کارآمد، متعهد و دلاور آماده می‌شویم که بر دشمن بتازیم و ان‌شاءالله در عمق اقیانوس سرنوشت و تکلیف او را برای همیشه روشن کنیم.

وی با ابراز اینکه دلاوران و همرزمان عرصه را بر دشمن به‌گونه‌ای تنگ کرده‌اند که در عصبانیت کامل است، افزود: تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا روزی که دشمن بداند باید در برابر این مردم عزیز، بزرگ، پرآوازه، پرافتخار، مقتدر و منسجم بنشیند و با احترام بپذیرد و بعد هم امنیت مثل همیشه به منطقه بازگردد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه وجود منحوس دشمنان انقلاب، امنیت را برای مردم منطقه دچار مشکل کرده است، گفت: مردم منطقه امروز می‌فهمند و ان‌شاءالله حکام هم بفهمند با چه‌کسی دست بدهند و مسیر را بدانند؛ مسیر قرآن است و اگر از آن خارج شوند، حتماً آسیب خواهند دید.

امیر دریادار ایرانی در پایان با دعا برای پیروزی دریایی و با اشاره به نام مبارک حضرت زهرا(ع) اظهار داشت: همه با هم مثل عملیات‌هایی که با رمز نام مبارک ایشان انجام دادیم و موفق عمل کردیم، سیلی محکمی به دشمن خواهیم زد؛ یا زهرا(ع)، به ما کمک کن، دستان ما را پرتوان کن و فکر ما را بازتر کن که ان‌شاءالله بتوانیم در عمق اقیانوس ضربه محکم و آخر را بزنیم.

تَرَک‌های محاصره

گسترده شده است

دریادار ایرانی در حاشیه مراسم تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام خمینی(ره) نیز در جمع خبرنگاران، درباره پیام این مراسم برای نسل امروز نیروهای مسلح و ملت ایران، اظهار کرد: نخستین و مهم‌ترین پیام این مراسم آن است که همچنان محکم‌تر از گذشته بر عهد خود ایستاده‌ایم و با تمام توان تلاش می‌کنیم آنچه را که برعهده ما گذاشته شده است، در قالب ارتش مقتدر، به‌درستی در صحنه عملیات انجام دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سؤالی درباره برنامه این نیرو برای شکستن محاصره دریایی دشمن، تصریح کرد: محاصره شکسته شده است و خود دشمن نیز این موضوع را می‌داند. تَرَک‌های این محاصره گسترده شده است و ان‌شاءالله محاصره به پیروزی ختم خواهد شد.

وی افزود: برای همیشه واژه محاصره را از ادبیات دشمن حذف خواهیم کرد. دشمن باید بیاید، بنشیند، آنچه را که برایش تعیین شده است، بپذیرد و احترام لازم و واجب را به مردم ما بگذارد. دریادار ایرانی ادامه داد: پس از آن، مقامات کشور تصمیم‌گیری خواهند کرد و تدابیر لازم برای اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سؤالی درباره تدبیر فرمانده کل ارتش مبنی بر اینکه تنگه هرمز هر روز بسته‌تر خواهد شد، اظهار کرد: تدبیر ابلاغی فرمانده محترم کل ارتش بر این اساس است که دیگر حتی اگر شناوری پس از تخلف اعلام کند که اشتباه کرده است، عذرخواهی آن را نخواهیم پذیرفت.

وی افزود: به همه مالکان کشتی‌ها ابلاغ شده است که برای عبور ایمن از تنگه هرمز باید با جمهوری اسلامی ایران، به‌طور خاص نیروهای مسلح، هماهنگی کنند.

دریادار ایرانی تصریح کرد: اگر شناورها بدون توجه به این ابلاغیه و با اتکا به وعده‌های دشمن وارد صحنه شوند و متوجه شوند ایمنی‌ای که دشمن به آنان وعده داده بود، وجود ندارد، با آنها برخورد خواهد شد و عذرخواهی آنان نیز پذیرفتنی نیست.

نیروی دریایی ارتش با اشاره به هم‌افزایی نیروهای دریایی ارتش و سپاه در تنگه هرمز، تأکید کرد: تنگه هرمز با تمام قدرت بسته است و نیروی دریایی ارتش و برادران عزیزمان در نیروی دریایی سپاه با هم‌افزایی بسیار بالایی در این عرصه عمل می‌کنند.

به گزارش فارس، وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن نیز به‌خوبی از این موضوع آگاه است و تلاش می‌کند از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کند، اما تاکنون موفق نشده است و ان‌شاءالله موفق نخواهد شد.

در برابر ایران قوی تعظیم کنید

آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد تبلور شکست محاسبات دشمن آمریکایی- صهیونی در برابر اراده و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. آمریکایی‌های تروریست که با هیاهوی نظامی، تهدید به محاصره و وعده بازگشایی تنگه هرمز پا به میدان گذاشتند، اکنون با واقعیتی مواجه شده‌اند که نه با ناوهای فرسوده آنها قابل تغییر است و نه با عملیات روانی و محاصره اقتصادی. استمرار محدودیت تردد در این آبراه راهبردی، گرفتار ماندن صدها کشتی و هزاران دریانورد و انعکاس برتری عملیاتی ایران در گزارش‌های بین‌المللی، مؤید آن است که ابتکار عمل همچنان در دست تهران است.

ترامپ قمارباز تصور می‌کرد با تهدید و محاصره دریایی می‌تواند ایران را به عقب‌نشینی وادار کند و همزمان بازار آشفته انرژی را به وضعیت دلخواه بازگرداند؛ اما واقعیت میدان، بار دیگر فاصله میان توهم قدرت آمریکایی و توان واقعی آن را آشکار کرد. طرح‌های متعدد کاخ سفید، نه‌تنها گرهی از مشکلات بازار انرژی نگشوده، بلکه این کشور را در برابر یک معادله پیچیده‌تر قرار داده است.

در این میان، اظهارات دریادار ایرانی درباره آمادگی برای تاختن به دشمن در عمق اقیانوس‌ها، واجد پیامی راهبردی است. جمهوری اسلامی صرفاً به دفاع از یک محدوده جغرافیایی بسنده نکرده و تحولات میدانی، افق‌های تازه‌ای از قدرت بازدارندگی و ابتکار عملیاتی نیروهای مسلح را به نمایش گذاشته است. به بیان دیگر، دشمن نباید تصور کند که با عبور از جغرافیای هرمز، از دامنه قدرت دفاعی ایران خارج خواهد شد.

اکنون مسئله واشنگتن نه بازگشایی هرمز، بلکه پذیرش واقعیتی است که از ابتدا در محاسبات خود نادیده گرفت؛ ایران را نمی‌توان با تهدید و محاصره به تسلیم واداشت. تنگه هرمز همچنان برگ برنده تهران است و کلید پایان این جنگ نیز در تعظیم کاخ سفید در برابر ایران قوی است.