۱- آن روزها، بعد از رحلت رسول خدا‌(ص) و در آن هنگام که زهرای مرضیه‌(س) کوچه‌های مدینه را می‌کاوید و به دیدار برخی از خواص می‌رفت، کمتر کسی می‌دانست که فاطمه نقشه راه این روزها را ترسیم می‌کند تا راهیانی که در «عصر خمینی» از راه می‌رسند، ره گم نکنند و مسیر تضمین شده را خوش به نشان طی کنند. آن روزها، زهرای ما‌(س)

در دیدار با خواص، عهدی را به یادشان می‌آورد که با پیامبر خدا(ص) بسته و اکنون شکسته بودند، او می‌دانست که اگر مردم از ولایت علی(ع) دور شوند، بی‌تردید به پذیرش ولایت حاکمان جور، مجبور می‌شوند. فاطمه‌(س) در محرومیت جهان اسلام از امامت علی(ع)، «فتنه جمل» را می‌دید، نعره مستانه معاویه در فریب صفین را می‌شنید، در «نهروان»، جهالت خوارج را می‌نگریست و در سحرگاه خونین نوزدهم رمضان سال چهلم هجری در محراب مسجد کوفه بر فرق شکافته علی(ع) می‌گریست، اشرافیت بر باد رفته را می‌دید که بار دیگر به میدان آمده است. مردم مظلوم را نظاره می‌کرد که در چنگال خونریز «بنی‌امیه» و «بنی‌عباس» گرفتارند و جماعت مسلمانان را که انگشت پشیمانی به دندان می‌گزند و دست حسرت بر پیشانی می‌زنند که کاش ولایت علی(ع) آن دوستدار محرومان و حامی مظلومان را پاس می‌داشتند تا ولایت حجاج‌بن یوسف‌ها و منصور دوانقی‌ها را بر گرده خویش نمی‌داشتند. گوشزد‌های فاطمه‌(س) اما، به گوش خواص نرفت و پاسخی جز سکوت به دنبال نداشت. این‌گونه بود که صدای فاطمه(س) در سکوت سنگین و سؤال‌‌آفرین آن روزها

گُم شد. زهرای ما‌(س) اما، دست از هدایت امت برنداشت و تربت پاکش را بی‌نشان برجای گذاشت تا سکوت آن روزهای خواص برای مردم این روزها ترجمه شود و نشانه‌ای باشد تا راه گُم نشود. چگونه؟

۲- وقایع‌نگاران و تاریخ‌‌نویسان در صدر اسلام، برخی از کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین رخدادهای آن روزها را نیز با دقت و شرح جزئیات آن ثبت کرده‌اند. مثلاً این که خانه فلان سردار اسلام در کدام نقطه قرار داشت؟ فلان شخصیت صدر اسلام در کدام جنگ و حتی در کدام نقطه از میدان جنگ به شهادت رسید؟ فلان شخص با نیزه حمله می‌کرد یا با شمشیر و... بنابراین آیا تعجب‌آور نیست که تربت پاک دختر پیامبر خدا(ص) با آن همه نقش برجسته‌ای که در اسلام داشته است و آن همه فضیلت و شأن والایی که از قول رسول خدا(ص) درباره آن حضرت نقل شده است «بی‌نشان» باقی بماند؟! و این بی‌نشانی توصیه و سفارش اکید خود آن حضرت نیز باشد؟ فاطمه‌(س) می‌دانست که بی‌نشانی تربت او ذهن و اندیشه مردمان این روزها را به آن روزها می‌کشاند و علت بی‌نشانی تربت پاک حضرتش را جست‌وجو می‌کنند و به درایت درمی‌یابند که بی‌نشانی تربتش، نشانه نارضایتی حضرتش بوده است، از انحراف آن روزها‌...

۳- گردونه زمان چرخید و چرخید تا به دورانی رسید که به قول رهبر شهید انقلاب، «‌عصر خمینی» شایسته‌ترین تابلو و بایسته‌ترین نام برای معرفی آن است. گردونه زمان که به عصر خمینی رسید، امام راحل ما غبار قرن‌ها بدعت و تحریف و کج‌اندیشی را که بر چهره اسلام ناب نشسته بود، زدود و اسلام ناب محمدی‌(ص) را همان‌گونه که در صدر بود، به دنیای تشنه خداجویی و عدالت ارائه فرمود. مردم این مرز و بوم‌، گمشده خود را یافتند. بار دیگر رخدادهای صدر اسلام به تکرار نشست. مردمان فوج‌فوج و گروه گروه به اسلامی که از غبار تحریف‌ها و بدعت‌ها پاک شده بود پیوستند. خواب دشمنان و بدخواهانی که اسلام ناب را به حاشیه کشیده بودند، آشفته شد. نظام سلطه بین‌الملل که همه دشمنان بشریت را در خود جای داده بود، سراسیمه به میدان آمد. بار دیگر بدر و احد و حنین و صفین و جمل با همان مختصات و این بار با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و به مراتب پیچیده‌تر تکرار شد و‌...

۴- این دفعه اما با آنچه در صدر اسلام اتفاق افتاده بود، تفاوت بنیادین داشت. امت اسلام، تجربه‌ای ۱۴۰۰ ساله را به دوش کشیده بود. چهره‌ها را از پشت نقاب‌ها می‌دید. سره‌ها را از ناسره تشخیص می‌داد. درپی آب به سوی سراب نمی‌رفت و‌... مردم این دوران از فاطمه‌(س) آموخته بودند که اگر از ولایت علی(ع) دور شوند بی‌تردید به پذیرش ولایت حاکمان جور، مجبور می‌شوند... با خدای خویش آن عهد را که در «‌وادی ایمن‌» بسته بودند، «اَرِنی‌گویان» به میقات بردند. با پای جان به خمینی و خامنه‌ای‌ها پیوستند. سقف تاریک نظام سلطه را شکافتند و طرحی نو در انداختند و چنین است که این روزها، ایران اسلامی را می‌بینی که

پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ جهانی انداخته است و در سه جنگ تحمیلی حماسه آفریده است. توده‌های عظیم مردمی را می‌بینی که میدان‌ها و خیابان‌ها را به آوردگاه تبدیل کرده‌اند. همه داشته‌های خود را به عرصه آورده‌اند، از من و ما گذشته‌اند نه در سر سودای سود دارند و نه در دل غم بود و نبود. و این قافله نورانی همچنان سنگر به سنگر پیش می‌رود تا به فرموده امام راحلمان سنگر‌های کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح کند‌.

فاطمه عزیز! چه مظلومانه رفتی و چه پیروزمندانه بازگشتی...

حسین شریعتمداری