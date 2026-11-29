گفت: مگر قرار نبود و قول نداده بودند که بازار ارز را کنترل کنند؟ پس دلار ۳۰۰ هزار تومانی از کدام آستینی بیرون آمده؟!

گفتم: از آنهایی بپرس که ده‌ها میلیارد دلار ارز تراستی را

پس نداده‌اند! و یا از آنهایی بپرس که مفسدان کلان اقتصادی را به حال خود رها کرده‌اند و کاری به کارشان ندارند!

گفت: رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید تخلفات در بازگشت ارزهای صادراتی به ۸۱ میلیارد دلار رسیده است ولی توضیح نمی‌دهد که دولت و بانک مرکزی برای بازگرداندن این ارزها چه کرده‌اند؟!

گفتم: وزارت اقتصاد از تشکیل «اتاق جنگ» خبر داده بود ولی معلوم نیست که خروجی این اتاق در بازار ارز کجاست؟!

گفت: چه عرض کنم؟! نه با چپاول‌کنندگان ارز برخورد سنگین و سختی می‌شود و نه دستی از آستین کارشناسان مسئول، بیرون می‌آید که

کاری بکنند!

گفتم: شخصی برای خرید ماشین به یک بنگاهدار مراجعه کرد. چند دقیقه‌ای برای امتحان سوار ماشین شد و بعد به بنگاهدار گفت؛ این ماشین که همه جاش صدا میده! بنگاهی گفت؛ اختیار دارید، در عوض بوقش صدا نمیده. امتحان کن!