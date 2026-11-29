*بسیج را نباید فقط در یک تشکیلات یا مجموعه‌ای از نیروهای سازمان‌یافته خلاصه کرد. بسیج پیش از هر چیز یک فرهنگ است. فرهنگ حضور، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و به میدان آمدن مردم در لحظه نیاز کشور.

بهبودی

* در منظومه فکری رهبر حکیم و آقای شهیدمان‌، این نفت، گاز، معادن و صنایع نیستند که کشور را جلو می‌برند؛ بلکه ذهن خلاق‌، بازوی توانمند و اراده پولادین جوان مؤمن ایرانی است که از دل تحریم‌های فلج‌کننده، موشک‌های نقطه‌زن، سانتریفیوژهای پیشرفته و دستاوردهای زیستی و نانوفناوری‌ را خلق می‌کند.

معینی

* امام شهید بارها تصریح فرمودند که «موتور حرکت کشور، جوان است» و تقلیل دادن مسائل کشور به متغیرهای صرفاً مالی را انحراف در این موضوع مهم می‌دانستند.

باتشی

* جنگ تحمیلی هشت‌ساله و دوران پرافتخار دفاع مقدس، جنگ دوازده‌روزه و به‌ویژه جنگ رمضان، درس‌ها و تجربه‌های ارزشمندی به ملت ایران آموخت. مهم‌ترین این درس‌ها آن است که استقلال، عزت، آزادی و سربلندی یک ملت، بدون ایستادگی، مقاومت و پرداخت هزینه در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی دشمنان به دست نمی‌آید.

کاظمی

* توجه نمایندگان به فرمایش رهبر شهیدمان در‌باره مجلس را یادآوری می‌کنیم باشد که دچار غفلت نشویم! حضرت ایشان فرمودند؛ « آن چیزی که می‌تواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلاف‌انگیز و دعوا راه انداختن‌ها و ‌ستیزه‌گری‌های دشمن‌پسند است... وقتی که مجلس دچار دعوا و ‌ستیزه و مقابله و جبهه‌بندی گوناگون این‌جوری شد از کار اصلی خودش باز می‌ماند.»

رحیمی

* دیپلماسی آمریکایی‌ها از منظر ایران صرفاً کارکردی تاکتیکی دارد. چنان‌که ارزیابی دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی نشان می‌دهد طرح ادعای مذاکره از سوی ایالات متحده، بیش از آنکه رویکردی اصولی باشد، ابزاری جهت کنترل نوسانات اقتصادی و مهار بهای نفت است. ادعاهای ترامپ نیز نظیر نابودی توان موشکی ایران یا موفقیت سیاست محاصره، بیشتر بیانیه‌ای در واکنش به فشارهای داخلی دموکرات‌هاست تا گزارشی از واقعیت‌های میدانی موجود.

مهرجو

*رئیس اداره امنیت سایبری رژیم صهیونی، هشدار داده هکرهای ایرانی هر روز بر توانمندی خود در حملات سایبری می‌افزایند و در این رابطه از هوش مصنوعی برای سامان دادن به حملات سود می‌برند. امری که به تهدیدی راهبردی برای رژیم صهیونی تبدیل شده است.

ریاضی

*جریان نفوذ و نفاق، در ۴۷ سال اخیر، ماموریت ناامیدسازی ملت و بزرگنمائی دشمن را عهده داشته و دارند. اما قائد شهید ما قواعد سیادت و سعادت را به ما آموخت، نقشه راه، رسیدن به قله‌های سعادت را برای ما ترسیم و تمامی اسرار و لوازم آن را هم بیان فرمود.

پوشانی

*یک اندیشکده استرالیایی از بررسی حوادث این مدت نتیجه گرفته جنگ آمریکا با ایران و پیامدهای آن، برتری این کشور در آسیا مقابل چین را تضعیف کرده و این وضعیت نشان‌دهنده افت قدرت آمریکا است، نه افزایش قدرت چین.

حیات‌بخش

*همه بدانند اگر نتوانیم در بستر شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت هویتی مستقل و امن ایجاد کنیم، نسل‌های آینده به جای شهروند ایران، شهروندان سیلیکون‌ولی (قطب فناوری آمریکا) خواهند بود.

امیر مجدی

*پروفسور «عوز آل‌موگ»، نویسنده و استاد دانشگاه رژیم صهیونیستی از تعبیر «پایان دوران کاکتوس» برای اسرائیل استفاده کرده و گفته رژیم صهیونیستی به نقطه‌ای رسیده که بازگشت از آن ممکن نیست. او به اسرائیلی‌ها توصیه کرده که اراضی اشغالی را ترک کنند. در قرآن هم به عنوان یک اصل مسلم آمده که باطل رفتنی است.

تسبیحی

*آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش گسترده‌ای را برای اعمال فشار اقتصادی و مسدودسازی شریان‌های تجاری ایران در دستور کار قرار داده ‌اما وابستگی اقتصادی کشورهای همسایه به تجارت با ایران و پیوندهای عمیق مرزی، مانع بزرگ تحقق این اقدام دشمن شده است.

الفتی

*اظهارات ترامپ درباره ضرورت دستیابی به «پیروزی کامل» در مورد ایران نشان می‌دهد او با وجود ادعاهای تبلیغاتی، هنوز به نتیجه‌ای که انتظارش را داشته نرسیده است. بازگشت به میدان نبرد برای واشنگتن تصمیمی ساده و کم‌هزینه نخواهد بود. چرا که این بار باید پیامدهای پاسخ ایران و آسیب‌پذیری منافع آمریکا در منطقه را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.

غفوری

*چین با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت، هم به امنیت انرژی نیاز دارد، هم به امنیت نظامی و هم به امنیت غذایی. با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اولویت روابط با چین، باید بگویم توسعه روابط اقتصادی ایران و چین فراتر از امضای توافق‌نامه‌ها و تعاملات تشریفاتی‌، نیازمند نقشه‌ای بلندمدت، ساختار هماهنگ و تعریف نقش ایران در زنجیره تأمین اقتصاد چین باید باشد.

احسائی

* اگر نسل آینده ایران دچار فرسودگی، کهنسالی و انفعال شود، چه کسی پرچم انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند این مرزوبوم را تا عصر طلوع خورشید ولایت عظمی امام عصر(ارواحنا فداه) بر دوش خواهد کشید؟ اینجاست که غیرت ملی و تعهد ایمانی به هم پیوند می‌خورند؛ آن‌چنان‌که رهبر خردمند انقلاب چنین فرمودند: «بی‌شک هر ایرانی غیور که خواهان آینده‌ای روشن و باشکوه برای این آب و خاک و مردمان آن باشد، انگیزه و اراده‌ای قوی برای امتداد نسلی ایرانیان خواهد داشت.»

کزازی

* ایران سرزمین عزت و شرف و استقلال است و به فضل خداوند بر دشمنانش پیروز شده و پرچم عدالتخواهی خود را به دست منجی عدالت‌گستر عالم حضرت مهدی موعود عجل‌الله تعالی‌فرجه خواهد داد. ان شاءالله

غلامی‌فر

* بیراه نبود که مقامات رژیم صهیونیستی در اوج فتنه ۸۸ از افراطیون مدعی اصلاحات با عنوان «سرمایه‌های اسرائیل در ایران» نام می‌بردند. این‌ها کسانی هستند که با قلم‌فروشی و وطن‌فروشی در خدمت سرویس‌های جاسوسی غربی بودند و پس از آن نقاب از چهره برداشته و از کشور متواری شده و در دامان اربابان خود مشغول پادویی و مزدوری شدند.

شاهسون

*به توئیت‌ها و تحلیل‌های مسخره و پیش پاافتاده ترامپ نباید توجه کرد. گاو فقط به زورش می‌نازد و شاخش، به حول و قوه الهی قرار است یک بار برای همیشه شاخ آمریکا را بشکنیم تا دیگر به زورش تکیه نکند.

دیالمه

* آیا هم‌صدایی برخی رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل با رسانه‌های بیگانه در ضریب دادن به اخبار سیاه و مأیوس‌کننده و القای بن‌بست در پیشبرد امور کشور، اتفاقی و تصادفی است!؟ چرا دستگاه قضا یقه این دشمنان داخلی را نمی‌گیرد؟

مجتبایی

*از آنجا که ربع پهلوی در دو جنگ علیه کشور موضع گرفته و به صراحت خواستار بمباران زیرساخت‌های ایران شده، هرگونه حمایت از آن ملعون بی‌سر و پا باید به عنوان رفتار تروریستی جرم انگاری شود و عاملان آن به جرم خیانت به کشور و همکاری با دشمن متخاصم مجازات شوند.

پورآرین

*مشکل نمایش خانگی سریال «یل» فقط نمایش یک صحنه غیر متعارف نیست.مسئله این است که یک روز نمایش دخانیات و مواد مخدر، روز دیگر مصرف مشروبات الکلی، دیالوگ‌های خارج از عرف و روابط نامتعارف؛ وقتی این تصاویر بارها بدون برخورد مؤثر تکرار می‌شوند، کم‌کم حساسیت مخاطب از بین می‌رود. مسئله عادی شدن چیزی است که نباید بی‌تفاوت از کنار آن گذشت.

رضایی‌نیاء

*بنزین، این محصول حیاتی انرژی از سویی به مسئله قاچاق سوخت که از چالش‌های ساختاری نظام توزیع انرژی در ایران است گره خورده و از سوی دیگر تغییر قیمت آن‌، علاوه‌بر تأثیر مستقیم بر بازار انرژی، بر هزینه‌های زندگی مردم و رفتار آنان اثرگذار است.

سیاح

* از مسئولان امر درخواست می‌شود که حقوق مردم که توسط برخی افراد تضییع می‌شود مثل توقف روی خط عابر، دنده‌عقب‌رفتن در بزرگراه، حرکت خلاف‌ جهت در خیابان یک‌طرفه، موتور سواری در پیاده‌رو، گذاشتن موانع مقابل مغازه و تصرف پیاده‌رو با کالا و... را به شهروندان برگردانند!

کبیری