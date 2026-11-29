1) جنگ، پدیده‌ای چندوجهی است و اگر مدیران متوجه همه ابعاد نباشند، حتماً خسارت‌های بزرگی را پدید خواهند آورد. جنگ تحمیلی اخیر، اگرچه خسارت‌های بزرگی به کشور ما وارد کرد، اما موجب بیداری و همدلی کم‌نظیر ملی شد. اتحاد حول محور ولایت فقیه، بزرگ‌ترین شکست هشتاد سال گذشته را به آمریکا تحمیل کرد و به اذعان تحلیلگران غربی، توانمندی‌های ایران نه‌تنها در جنگ افول نکرد، بلکه ارتقا یافته است. این اقتدار خیره‌کننده، حاصل مهندسی حکیمانه رهبر شهید انقلاب و مجاهدت‌های فناورانی است که در اوج فشارها، از توسعه اقتدار دفاعی دست نکشیدند. و حال آن‌که برخی صاحب‌منصبان تلقین می‌کردند دوره مذاکره و مفاهمه فرا رسیده و باید توان نظامی را کنار گذاشت!

2) اما جنگ، ابعاد دیگری هم دارد. جمهوری اسلامی ایران، «مردم‌بنیاد» است و دشمن بهتر از هر کس، این را می‌داند، ولو پنهان کند. به همین علت همواره در مراکز تصمیم‌گیری در آمریکا و غرب گفته شده که باید برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، معیشت و باورهای ملت ایران هدف گرفته شود. این واقعیت، در جنگ تابناک‌تر شد که اگر جمهوری اسلامی ایران تاب‌آوری شگفت و پیروزمندانه‌ای دارد،

علاوه بر عامل ولایت و رهبری، به قدرت تاب‌آوری ملت برمی‌گردد. فشار و محاصره اقتصادی، محصول جمع‌بندی دشمن از شکست نظامی است. در برابر این جنگ جدید، نمی‌توان بی‌تفاوت بود، یا خیال کرد که با مذاکره می‌توان تهدید را برطرف کرد. محاصره باید برای دشمن پرهزینه شود. دقت کنیم که تا وقتی جنگ برقرار بود و ایران ضربات دردناکی می‌زد، دشمن حتی مجبور شد تحریم‌های نفتی را تعلیق کند. اما از وقتی که پای آتش‌بس و مذاکره و تفاهم به میان آمد و خاطر دشمن از جنگ آسوده شده، بلافاصله محاصره را به اجرا گذاشت. این در حالی بود که برخی مدیران، نسبت به جنگ سرد شده بودند و متأسفانه محاصره را ادامه جنگ تلقی نکردند. بدین‌ترتیب، چند ماه با سراب مذاکره و مفاهمه سپری شد و محاصره جا افتاد.

3) جنگ شرورانه دشمن، ابعاد عمیق‌تری هم دارد که اگر فهمیده نشود، موجب برساخت تصویری کاریکاتوری خواهد شد. این ابعاد، به «پروژه نفوذ و استحاله، و فشل‌سازی و عقیم‌سازی مدیریت‌ها» از مسیر جنگ معرفتی برمی‌گردد. در این باره، رهبر شهید انقلاب در طول بیش از یک دهه گذشته، هشدارهای دقیق و عمیقی را مطرح کرده‌اند که مسئولیت آن بر دوش رئیس‌جمهور و دولت، مجلس، دستگاه قضایی، شوراهای عالی امنیت ملی و فرهنگی و فضای مجازی، و نهادهای اطلاعاتی سنگینی می‌کند. توضیح بدیهی این‌که به تصریح حضرت امام خمینی(ره) اگر عمل مسئولان مبتنی بر منویات ولی فقیه نباشد، از مشروعیت ساقط می‌شود و به رفتار طاغوتی میل می‌کند.

(جلد ۱۰ صحیفه امام، صفحه ۲۲۱)

4) جنگ نرم و جنگ شناختی، فقط مختص عوام جامعه نیست، چنان‌که تلقی برخی مدیران است. بلکه می‌تواند قبل و بعد از مردم، ذهنیت و محاسبات مدیران ارشد را هدف بگیرد و آن‌ها را منفعل و سردرگم، یا گرفتار رفتار ضدکارکردی کند. مدیر مشروع و تراز جمهوری اسلامی، نمی‌تواند غیرت حاکمیت و حکمرانی اسلامی را نداشته باشد. یک هشدار مهم که رهبر شهید انقلاب (ره) درباره آن تذکر دادند، خطر استحاله در سیرت نظام است. ایشان ۲۱ اسفند ۱۳۹۳، در دیدار اعضای مجلس خبرگان فرمودند: «این نظام، وقتی اسلامی است که در آن همه اجزای اسلام محفوظ باشد و صورت و سیرت اسلام حفظ بشود... سیرت اسلام این است که یک هدف، یک آرمان، یک سر منزلی را تعریف کنیم و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی و حرکت کنیم؛ با همه وجود راه بیفتیم. آنچه امروز در زبان مستکبرین و مخالفین جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنیم که با «تغییر رفتار» از آن یاد می‌کنند -گاهی می‌گویند ما تغییر نظام را نمی‌خواهیم، تغییر رفتار را می‌خواهیم- همین است. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ درست همان است. یعنی تغییر آن سیرت اسلامی، یعنی از آن چیزهایی که از لوازم قطعی و حتمی حرکت به آن سر منزل است، دست بردارید و کوتاه بیایید. این همان است که در برخی نوشته‌ها تعبیر می‌شود به دین حداقلی.»

5) قائد شهید امت، همچنین در چند نوبت به موضوع جنگ نرم و ابعاد آن توجه دادند:

- «جنگ‌های سخت معمولاً موجب برانگیخته شدن احساسات مردم و ایجاد وحدت و انسجام ملی می‌شود؛ در حالی‌که جنگ نرم، انگیزه‌های مقابله را از بین می‌برد و زمینه‌ساز ایجاد اختلاف نیز می‌شود... هدف اصلی جنگ نرم، استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است. در چارچوب اهداف جنگ نرم، باقی ماندن نام جمهوری اسلامی و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین‌کننده اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی باشد.» (۲۱ مهر ۱۳۹۴ در دیدار مدیران رسانه ملی)

- «ما هنوز در نیمه راهیم. بایستی حادثه و حقیقت انقلاب، دائم در ذهن و دل ما زنده باشد. جبهه دشمن اتفاقاً روی همین نقطه تکیه دارد. اینکه در خبرها می‌بینید که فلان سیاستمدار آمریکایی گفته که ما جمهوری اسلامی را تغییر رژیم نمی‌خواهیم بدهیم، تغییر رفتار می‌خواهیم بدهیم؛ یعنی همین. تا حالا رفتار جمهوری اسلامی، انقلابی و در خدمت انقلاب بود، می‌خواهیم ایران را تغییر بدهیم. من به دیپلمات‌های خودمان هم گفتم که اینها از اسم جمهوری اسلامی خیلی باکی ندارند؛ حتی از اینکه یک عمامه به سری در رأس باشد، هم باکی ندارند. اگر چنان‌چه جمهوری اسلامی محتوای خود و اسلامی و انقلابی بودن را از دست بدهد، با آن کنار می‌آیند. آنچه دشمنی دارند، عبارت است از محتوا. همه تلاش آن‌ها این است که حرکت به سمت هدف‌های عزت‌آفرین و قدرت‌آفرین را از بین ببرند و سلطه خود را بر این کشور دوباره تجدید کنند» (۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۴، در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش)

6) رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف)، ششم خرداد ۱۳۹۵ در دیدار اعضای مجلس خبرگان، به ابعاد دیگری از پروژه نفوذ پرداختند و مبتنی بر اخبار و اطلاعات فرمودند:

«جنگ نرم، آن چیزی است که بنده مکرر در مکرر تذکر می‌دهم به مسئولان مختلف و به جهات مختلف؛ و آن عبارت است از نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری؛ نفوذ برای تغییر باورهای مردم؛ نفوذ برای تغییر محاسبات. ما که مسئول هستیم و نشسته‌ایم اینجا، یک محاسبه‌ای داریم برای کارهای خودمان، یک محاسبه‌ای می‌کنیم؛ این محاسبه نتیجه‌اش این می‌شود که این‌جور موضع بگیریم؛ اگر محاسبه ما را توانستند تغییر بدهند، موضع‌گیری ما تغییر پیدا خواهد کرد... تلاش در جنگ نرم، زمینه‌سازی برای تهی شدن نظام از عناصر قدرت است؛ می‌خواهند کاری کنند که نظام اسلامی از عناصری که در درون او و مایه اقتدار اوست، تُهی و خالی بشود. وقتی ضعیف شد، وقتی عناصر قدرت در او نبود، وقتی اقتدار نبود، دیگر از بین بردنش و کشاندنش به این سمت و آن سمت، کار مشکلی برای ابرقدرت‌ها نخواهد بود؛ می‌خواهند او را وادار کنند به تبعیّت.»

7) دشمنان شرور و مستکبر، همواره «معاش و معاد مردم» را مورد هدف قرار داده‌اند تا ریشه‌های درهم‌تنیده اتحاد و انسجام را از هم بگسلند. در اینجا هم نوع نگاه مسئولان مهم است که آیا تهدید را درک می‌کنند و نگاه‌شان به مردم، همان‌گونه است که نسبت به خانواده خود حساسیت دارند؟ ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، جلسه آسیب‌های اجتماعی در محضر رهبر انقلاب برگزار شد و مسئولان، گزارش‌های خود را ارائه کردند. بعدها آقای علی مطهری، نایب‌رئیس وقت مجلس، درباره این جلسه خبر داد: «شنیدم رهبری خودشان

۶ ساعت وقت گذاشته‌اند و گزارش آسیب‌های اجتماعی را شنیدند و در برخی حوزه‌ها نیز گریه کرده‌اند». همچنین آقای روحانی، رئیس‌جمهور وقت، خبر داده بود: «رهبر انقلاب فرمودند برای مقابله با این آسیب‌ها، حتی آن‌هایی که به دین اعتقاد ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با تمام توان وارد شوند؛ حتی اگر کسی در عشقش به ایران تردید باشد، ولی در وجدانِ سالم او تردید نباشد، باید با تمام وجود برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی آماده باشد.»

8) این نگاه دردمندانه و مسئولانه را مقایسه کنید با بی‌دردی مزمن برخی مدیران! رهبر انقلاب در جلسه مذکور با بیان اینکه «مردم، عائله ما هستند»، خاطرنشان کردند: «به مسئله جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده خود ما بود، آن‌جور نگاه می‌کردیم. اگر بنده یک بچه معتاد داشته باشم، چه حالی دارم؟! اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد، چه حالی دارد؟

تصورش را بکنید، اگر این دختر از خانه دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم... ما در واقع اهتمام‌مان به وضعیت مردم باید مثل اهتمام‌مان به داخل خانواده خودمان باشد... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌فهمد که چقدر باید تلاش کرد و شب و روز نشناخت. چگونه یک مسئول یا یک عنصر مؤمن و انقلابی می‌تواند این کار بلندمدت را شبانه‌روزی و با تمام وجود پی بگیرد و خسته نشود؟ وقتی که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است و مشکل مردم، مشکل اوست. ما مردم را باید عائله خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله ماست... در واقع باید اهتمام‌مان به وضعیت مردم، مثل اهتمام‌مان به داخل خانواده خودمان باشد.»

9) یکی از ابعاد مهم اما مغفول جنگ، بمباران رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین علیه افکار عمومی است. رهبر شهید انقلابی چند سال قبل فرموده بودند: «اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی

دو دم و خطرناک… اینترنت الان مثل یک جریان افسارگسیخته است... این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قلاده‌اش کو؟ بگویند سفارش کرده‌ایم آهنگر قلاده را بسازد»! ایشان همچنین ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در دیدار با معلمان و فرهنگیان یادآور شدند: «این فضای مجازی امروز از فضای حقیقیِ زندگی ما چند برابر بزرگ‌تر شده؛ بعضی‌ها اصلاً در فضای مجازی تنفس می‌کنند؛ زندگی‌شان در فضای مجازی است... خب، اینجا لغزشگاه است. هیچ‌کس نمی‌گوید آقا جاده نکش. اگر شما در یک منطقه‌ای جاده‌ای لازم دارید، خیلی خب، جاده بکش، جاده اتوبان هم بکش، اما مواظب باش! آنجایی که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه لازم را بکنید. ما به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی - که بنده از آن هم گله دارم – سفارش‌مان این است. ما نمی‌گوییم این راه را ببندید؛ نه، اینکه بی‌عقلی است. یک کسانی نشسته‌اند، فکر کرده‌اند، یک راهی باز کرده‌اند به‌عنوان فضای مجازی؛ خیلی خب، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست؛ دیگران دارند استفاده درست می‌کنند؛ بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه‌ها را قبضه کرده‌اند. ما چرا نمی‌کنیم؟ چرا حواس‌مان نیست؟ چرا رها می‌کنیم این فضای غیرقابل‌کنترل و غیرمنضبط را؟»

10) همه مدیران باید به مقوله حاکمیت و حکمرانی، نگاه ناموسی و غیرتمندانه داشته باشند، به‌ویژه اگر تعرضات دشمن و سرانگشتان نفوذ و اخلال، غیرقابل‌انکار باشد. نگرش و نهیب غیرتمندانه امیرمؤمنان‌(ع) درباره قلمرو حاکمیت اسلامی را که همواره تازه است، ببینید: «أَلَا تَرَوْنَ إِلَى أَطْرَافِكُمْ قَدِ انْتَقَصَتْ... آیا نمی‌بینید که مرزها (قلمرو) شما کاسته می‌شود و سرزمین‌هایتان را اشغال می‌کنند؟ خدا شما را بیامرزد؛ برای جنگ با دشمن حرکت کنید، در خانه نمانید، که به ذلت بازگشته، پست‌ترین‌ها نصیب شما گردد... إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْأَرِقُ، وَ مَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ. همانا مرد جنگی بیدار است و هر کس بخوابد، دشمن او به خواب نمی‌رود». (نامه ۶۲ نهج‌البلاغه)

محمد ایمانی