مک‌فارلین الگوی «مذاکره» نیست عبرت «بدعهدی» است

روزنامه زنجیره‌ای «سازندگی» در تیتر یک خود با عنوان «درس‌های مک‌فارلین» به قلم محسن‌هاشمی رفسنجانی، تلاش کرده است تا در آستانه چهلمین سالگرد ماجرای ایران-کنترا، این پرونده تاریخی را مصادره به مطلوب کرده و آن را به‌عنوان نسخه‌ای برای «واقع‌گرایی و عمل‌گرایی در حوزه سیاست خارجی و تبدیل منازعه و تقابل به دیپلماسی و تعامل» در شرایط امروز کشور جا بزند!

مرور دقیق حقایق تاریخی نشان می‌دهد که نویسنده با قلب واقعیت، درس اصلی این رویداد را دقیقاً برعکس جلوه داده است. برخلاف ادعای سازندگی که مدعی است «پرونده مک‌فارلین که می‌تواند برای امروز کشور نیز راهگشا باشد» نشانه ضرورت تعامل و دیپلماسی پنهان با واشنگتن است، این ماجرا در حقیقت سندِ رسوایی، استیصال و شکست راهبردی ایالات متحده در برابر اقتدار انقلاب اسلامی بود.

در این یادداشت تلاش شده با اشاره به نقش سپاه در تأمین تجهیزات برای عملیات‌های دفاع مقدس، چنین القا شود که گویا ایران و آمریکا بر سر یک میز تعامل سازنده نشسته‌اند و امروز هم «با توجه به حضور مؤثر سپاه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ فعلی، ابعاد و نکات این پرونده می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد»؛ حال آنکه واقعیت تاریخی چیز دیگری است. دولت ریگان در دهه شصت به دلیل بحران گروگان‌های آمریکایی در لبنان و بن‌بست در نیکاراگوئه، دچار استیصال شد و مشاور امنیت ملی خود را با گذرنامه جعلی و قاچاقی به تهران فرستاد تا با فریب و وعده فروش تسلیحات از طریق اسرائیل، علاوه‌بر نجات گروگان‌ها، به دنبال نفوذ و یارگیری در میان جریانات به‌اصطلاح میانه‌رو برای آینده ایران باشد.

نکته کلیدی که جریان غرب‌گرا در روایت خود سانسور می‌کند، واکنش قاطع و هوشمندانه امام خمینی(ره) است. امام راحل بلافاصله پس از اطلاع از این سفر غیرقانونی، دستور دادند هیچ مقام بلندپایه‌ای با هیئت آمریکایی دیدار نکند و پس از شنیدن حرف‌هایشان، آن‌ها را با دست خالی از کشور اخراج کنند. امام(ره) در سخنرانی تاریخی «این تذهبون» این ماجرا را نه یک «تعامل دیپلماتیک»، بلکه افتضاحی برای کاخ سفید دانستند و تأکید کردند: «رئیس‌جمهور آمریکا در این رسوایی باید عزا بگیرد... فرستاده او با عجز و ناله و به طور قاچاق به تهران آمده و دست از پا درازتر بازگشته است».

تلاش نویسنده یادداشت سازندگی برای گره زدن مقوله «کمک ایران به آزادی گروگان‌های آمریکایی به‌عنوان یک اقدام بشردوستانه» با پروژه تسلیم و «تبدیل منازعه به دیپلماسی» در شرایط حساس فعلی، یک مغالطه آشکار است. در ماجرای مک‌فارلین، ایران بدون دادن هیچ امتیاز سیاسی و بدون عدول از اصول ضداستکباری، آمریکا را در موضع ضعف و انفعال قرار داد؛ به‌طوری‌که کمیسیون تاور نیز آن را ناشی از «سیاست خارجی ساده‌لوحانه» ریگان و بزرگ‌ترین شکست دولت او ثبت کرد.

بنابراین، درس واقعی مک‌فارلین برای امروز کشور، نه خوش‌بینی به خیانت‌ها و وعده واشنگتن، بلکه عبرت از بدعهدی آمریکاست؛ همان‌گونه که خود نویسنده هم اعتراف کرده در همان ماجرا «بخشی از تجهیزات از سلاح‌های انباری اسرائیل ارسال شده و برخی نیز تاریخ مصرف آنها پایان یافته بود»! تاریخ گواهی می‌دهد که آمریکای تروریست تنها زمانی پای میز مذاکره می‌آید که از تقابل میدانی مستأصل شده باشد و تنها راه خنثی کردن فریب‌های کاخ سفید، حفظ هوشیاری، تکیه بر اقتدار داخلی و مذاکره از موضع قدرت است، نه نسخه شکست‌خورده «دیپلماسی و تعامل» با کدخدای بدعهد که روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در پی احیای آن است.



تجربه شکست از ویتنام تا ایران؛ باخت با یک دروغ

«جان مرشایمر» معتقد است که تنها دستاورد ترامپ از جنگ در واژه «باخت» خلاصه می‌شود؛ جنگی که از نگاه «سندرز» با دروغ آغاز شد و تکرار تجربه شکست‌خورده آمریکا در ویتنام و عراق است.

15 نوامبر 2026، «جان مرشایمر»، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو طی مصاحبه با رسانه «CRUX» در پاسخ به این پرسش که «واقعاً کدام طرف در این جنگ پیروز شد؟ چون هر دو طرف ادعای پیروزی می‌کنند» گفت: «به نظر من واضح و روشن است که در این جنگ، ایران برنده حقیقی است».

مرشایمر ادامه داد: «ترامپ سراغ پاکستانی‌ها رفت و آن‌ها را تحت فشار گذاشت تا برای آتش‌بس تلاش کنند. پس این آمریکایی‌ها بودند که دنبال آتش‌بس بودند چون فهمیده بودند که در حال شکست در جنگ هستند و اصلاً نشانه‌ای از پیروزی نیست».

وی افزود: هرچه درگیری‌ شدیدتر شود، ایران دست بالا را خواهد داشت و پیروز ماجرا خواهد بود. تنها راهی که برای خروج از این وضعیت پیش روی ترامپ است، این است که عملاً شکست را بپذیرد و بگوید: طبق شروط ایران مذاکره می‌کنیم».

مرشایمر همچنین در پاسخ به این سؤال که «پس دونالد ترامپ دقیقاً چه چیزی از این جنگ به دست آورده است؟» گفت: «باخت».

پنجشنبه 19 نوامبر، چهار روز پس از اظهارات مرشایمر، برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت «ورمانت» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ‌های ویتنام، عراق و ایران بر پایه دروغ بنا شده‌اند... باید به جنگ ایران پایان دهیم، هزینه‌های نظامی را کاهش دهیم و تأمین مالی دولت افراطی اسرائیل را متوقف کنیم».

ویتنام، عراق و حالا ایران؛ سه تجربه جنگی مشترک و شکست خورده است که از نگاه سندرز بر پایه دروغ آغاز شد و با حقیقت پایان یافت؛ حقیقتی که در تاریخ ثبت شده و به یادگار خواهد ماند.

مع‌الوصف، جنگ‌ها همیشه با وعده و توجیه پیروزی شروع می‌شوند؛ اما وعده سیاستمداران پس از بروز واقعیت‌های میدانی با چالش جدی مواجه می‌شود.

پس از بروز چالش‌ها شعار سیاسی در مقابل واقعیت میدان رنگ می‌بازد و فاصله وعده تا واقعیت، معیار ارزیابی سیاستمداری خواهد بود که رؤیای پیروزی را فروخته است؛ ترامپ نیز با همین ترفند یعنی رؤیافروشی و به بهانه‌های واهی، جنگ با ایران را آغاز کرد اما تصویری که امروز از این جنگ منعکس می‌شود با وعده‌های اولیه تفاوتی جدی دارد.

اگرچه جنگ‌ها با وعده پیروزی آغاز می‌شوند، اما نتیجه نبرد با شعار مشخص نخواهد شد؛ هنگامی که غبار جنگ فرو بنشیند و واقعیت‌های میدانی آشکار گردد، مردم می‌مانند و سیاستمداری که باید داوری شود.