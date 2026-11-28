

«جان مرشایمر» معتقد است که تنها دستاورد ترامپ از جنگ در واژه «باخت» خلاصه می‌شود؛ جنگی که از نگاه «سندرز» با دروغ آغاز شد و تکرار تجربه شکست‌خورده آمریکا در ویتنام و عراق است.

15 نوامبر 2026، «جان مرشایمر»، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو طی مصاحبه با رسانه «CRUX» در پاسخ به این پرسش که «واقعاً کدام طرف در این جنگ پیروز شد؟ چون هر دو طرف ادعای پیروزی می‌کنند» گفت: «به نظر من واضح و روشن است که در این جنگ، ایران برنده حقیقی است».

مرشایمر ادامه داد: «ترامپ سراغ پاکستانی‌ها رفت و آن‌ها را تحت فشار گذاشت تا برای آتش‌بس تلاش کنند. پس این آمریکایی‌ها بودند که دنبال آتش‌بس بودند چون فهمیده بودند که در حال شکست در جنگ هستند و اصلاً نشانه‌ای از پیروزی نیست».

وی افزود: هرچه درگیری‌ شدیدتر شود، ایران دست بالا را خواهد داشت و پیروز ماجرا خواهد بود. تنها راهی که برای خروج از این وضعیت پیش روی ترامپ است، این است که عملاً شکست را بپذیرد و بگوید: طبق شروط ایران مذاکره می‌کنیم».

مرشایمر همچنین در پاسخ به این سؤال که «پس دونالد ترامپ دقیقاً چه چیزی از این جنگ به دست آورده است؟» گفت: «باخت».

پنجشنبه 19 نوامبر، چهار روز پس از اظهارات مرشایمر، برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت «ورمانت» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ‌های ویتنام، عراق و ایران بر پایه دروغ بنا شده‌اند... باید به جنگ ایران پایان دهیم، هزینه‌های نظامی را کاهش دهیم و تأمین مالی دولت افراطی اسرائیل را متوقف کنیم».

ویتنام، عراق و حالا ایران؛ سه تجربه جنگی مشترک و شکست خورده است که از نگاه سندرز بر پایه دروغ آغاز شد و با حقیقت پایان یافت؛ حقیقتی که در تاریخ ثبت شده و به یادگار خواهد ماند.

مع‌الوصف، جنگ‌ها همیشه با وعده و توجیه پیروزی شروع می‌شوند؛ اما وعده سیاستمداران پس از بروز واقعیت‌های میدانی با چالش جدی مواجه می‌شود.

پس از بروز چالش‌ها شعار سیاسی در مقابل واقعیت میدان رنگ می‌بازد و فاصله وعده تا واقعیت، معیار ارزیابی سیاستمداری خواهد بود که رؤیای پیروزی را فروخته است؛ ترامپ نیز با همین ترفند یعنی رؤیافروشی و به بهانه‌های واهی، جنگ با ایران را آغاز کرد اما تصویری که امروز از این جنگ منعکس می‌شود با وعده‌های اولیه تفاوتی جدی دارد.

اگرچه جنگ‌ها با وعده پیروزی آغاز می‌شوند، اما نتیجه نبرد با شعار مشخص نخواهد شد؛ هنگامی که غبار جنگ فرو بنشیند و واقعیت‌های میدانی آشکار گردد، مردم می‌مانند و سیاستمداری که باید داوری شود.