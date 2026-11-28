

روزنامه زنجیره‌ای «سازندگی» در تیتر یک خود با عنوان «درس‌های مک‌فارلین» به قلم محسن‌هاشمی رفسنجانی، تلاش کرده است تا در آستانه چهلمین سالگرد ماجرای ایران-کنترا، این پرونده تاریخی را مصادره به مطلوب کرده و آن را به‌عنوان نسخه‌ای برای «واقع‌گرایی و عمل‌گرایی در حوزه سیاست خارجی و تبدیل منازعه و تقابل به دیپلماسی و تعامل» در شرایط امروز کشور جا بزند!

مرور دقیق حقایق تاریخی نشان می‌دهد که نویسنده با قلب واقعیت، درس اصلی این رویداد را دقیقاً برعکس جلوه داده است. برخلاف ادعای سازندگی که مدعی است «پرونده مک‌فارلین که می‌تواند برای امروز کشور نیز راهگشا باشد» نشانه ضرورت تعامل و دیپلماسی پنهان با واشنگتن است، این ماجرا در حقیقت سندِ رسوایی، استیصال و شکست راهبردی ایالات متحده در برابر اقتدار انقلاب اسلامی بود.

در این یادداشت تلاش شده با اشاره به نقش سپاه در تأمین تجهیزات برای عملیات‌های دفاع مقدس، چنین القا شود که گویا ایران و آمریکا بر سر یک میز تعامل سازنده نشسته‌اند و امروز هم «با توجه به حضور مؤثر سپاه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ فعلی، ابعاد و نکات این پرونده می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد»؛ حال آنکه واقعیت تاریخی چیز دیگری است. دولت ریگان در دهه شصت به دلیل بحران گروگان‌های آمریکایی در لبنان و بن‌بست در نیکاراگوئه، دچار استیصال شد و مشاور امنیت ملی خود را با گذرنامه جعلی و قاچاقی به تهران فرستاد تا با فریب و وعده فروش تسلیحات از طریق اسرائیل، علاوه‌بر نجات گروگان‌ها، به دنبال نفوذ و یارگیری در میان جریانات به‌اصطلاح میانه‌رو برای آینده ایران باشد.

نکته کلیدی که جریان غرب‌گرا در روایت خود سانسور می‌کند، واکنش قاطع و هوشمندانه امام خمینی(ره) است. امام راحل بلافاصله پس از اطلاع از این سفر غیرقانونی، دستور دادند هیچ مقام بلندپایه‌ای با هیئت آمریکایی دیدار نکند و پس از شنیدن حرف‌هایشان، آن‌ها را با دست خالی از کشور اخراج کنند. امام(ره) در سخنرانی تاریخی «این تذهبون» این ماجرا را نه یک «تعامل دیپلماتیک»، بلکه افتضاحی برای کاخ سفید دانستند و تأکید کردند: «رئیس‌جمهور آمریکا در این رسوایی باید عزا بگیرد... فرستاده او با عجز و ناله و به طور قاچاق به تهران آمده و دست از پا درازتر بازگشته است».

تلاش نویسنده یادداشت سازندگی برای گره زدن مقوله «کمک ایران به آزادی گروگان‌های آمریکایی به‌عنوان یک اقدام بشردوستانه» با پروژه تسلیم و «تبدیل منازعه به دیپلماسی» در شرایط حساس فعلی، یک مغالطه آشکار است. در ماجرای مک‌فارلین، ایران بدون دادن هیچ امتیاز سیاسی و بدون عدول از اصول ضداستکباری، آمریکا را در موضع ضعف و انفعال قرار داد؛ به‌طوری‌که کمیسیون تاور نیز آن را ناشی از «سیاست خارجی ساده‌لوحانه» ریگان و بزرگ‌ترین شکست دولت او ثبت کرد.

بنابراین، درس واقعی مک‌فارلین برای امروز کشور، نه خوش‌بینی به خیانت‌ها و وعده واشنگتن، بلکه عبرت از بدعهدی آمریکاست؛ همان‌گونه که خود نویسنده هم اعتراف کرده در همان ماجرا «بخشی از تجهیزات از سلاح‌های انباری اسرائیل ارسال شده و برخی نیز تاریخ مصرف آنها پایان یافته بود»! تاریخ گواهی می‌دهد که آمریکای تروریست تنها زمانی پای میز مذاکره می‌آید که از تقابل میدانی مستأصل شده باشد و تنها راه خنثی کردن فریب‌های کاخ سفید، حفظ هوشیاری، تکیه بر اقتدار داخلی و مذاکره از موضع قدرت است، نه نسخه شکست‌خورده «دیپلماسی و تعامل» با کدخدای بدعهد که روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در پی احیای آن است.